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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 810811812813
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:00

  djbnd777 написав:Квесторе_поверніться
ну смотрите:
акурт озвучил точку входя, в уях.
возьмем за отправную.
найдите на ресурсах похожий вариант за те же деньги, в состоянии, не требующем ремонта.Ведь мы не делаем ремонт каждые 3 года, правда?
нашли.
вычислите процент, с учетом того, что получите скидку при торге, если покажете наличку.

Так Вас и просят такой пример показать. А Вы выросло на 18% в валюте, но найдите сами и покажите мне что я права )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:02

  Квесторе_поверніться написав:
  djbnd777 написав:DmitryK
я вместо акурта отвечу,так как я понимаю, по-своему..
есть точка входа, в у.е., а есть точка выхода в том же измерении.
по моим наблюдениям, точка выхода больше.
Сейчас застройщики продают в лирах. А через некоторое время собственники продают в тех же измерениях, в у.е.

А подорожчання 18% в євро...правильно розумію?

Неправильно розумієте.

Тому що "18%" - взято з стелі чи висмоктано з пальця місцевими ріелторами. :mrgreen:
Можна написати й 118% чи 1118%.

Немає жодного посилання на англомовні чи турецькомовні першоджерела. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:09

stm
еще раз спрашиваю один и тот же вопрос, но уже у другого человека:
вы с какой целью интересуетесь?
если вы решили совершить инвестицию, то вы сами должны нарыть информацию для себя, проанализировать, ведь это ваши деньги!
я не на зп у вас. Платите деньги аналитикам, они вам предоставят цифры, графики, проценты и т.д.Потом все претензии к их расчетам!

каждый человек распоряжается своими денежными ресурсами, как считает нужным.
никто не загоняет вас в недвижимость Турции.
Кстати, ваша итальянская нежвижимость на сколько подросла в цене? дает ли эта инвестиция жить круглогодично в Италии?
ходят упорные слухи, что безвизу конец 99%.
djbnd777
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:12

  Frant написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  djbnd777 написав:DmitryK
я вместо акурта отвечу,так как я понимаю, по-своему..
есть точка входа, в у.е., а есть точка выхода в том же измерении.
по моим наблюдениям, точка выхода больше.
Сейчас застройщики продают в лирах. А через некоторое время собственники продают в тех же измерениях, в у.е.

А подорожчання 18% в євро...правильно розумію?

Неправильно розумієте.

Тому що "18%" - взято з стелі чи висмоктано з пальця місцевими ріелторами. :mrgreen:
Можна написати й 118% чи 1118%.

Немає жодного посилання на англомовні чи турецькомовні першоджерела. :mrgreen:

жду от вас того же, но с фиксацией падения цены.
уже пол-года. :D :D
djbnd777
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:33

  djbnd777 написав:жду от вас того же, но с фиксацией падения цены.
уже пол-года.

1) я не торгую турецькою куротною нерухомістю.
2) я не наводив жодних цифр
3) я не висмоктую інформацію з пальця і не переписую з стелі

Задавайте ці питання місцевим ріелторам.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 810811812813
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