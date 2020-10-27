RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 810811812813
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:00

  djbnd777 написав:Квесторе_поверніться
ну смотрите:
акурт озвучил точку входя, в уях.
возьмем за отправную.
найдите на ресурсах похожий вариант за те же деньги, в состоянии, не требующем ремонта.Ведь мы не делаем ремонт каждые 3 года, правда?
нашли.
вычислите процент, с учетом того, что получите скидку при торге, если покажете наличку.

Так Вас и просят такой пример показать. А Вы выросло на 18% в валюте, но найдите сами и покажите мне что я права )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2607
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:02

  Квесторе_поверніться написав:
  djbnd777 написав:DmitryK
я вместо акурта отвечу,так как я понимаю, по-своему..
есть точка входа, в у.е., а есть точка выхода в том же измерении.
по моим наблюдениям, точка выхода больше.
Сейчас застройщики продают в лирах. А через некоторое время собственники продают в тех же измерениях, в у.е.

А подорожчання 18% в євро...правильно розумію?

Неправильно розумієте.

Тому що "18%" - взято з стелі чи висмоктано з пальця місцевими ріелторами. :mrgreen:
Можна написати й 118% чи 1118%.

Немає жодного посилання на англомовні чи турецькомовні першоджерела. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21686
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1247 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:09

stm
еще раз спрашиваю один и тот же вопрос, но уже у другого человека:
вы с какой целью интересуетесь?
если вы решили совершить инвестицию, то вы сами должны нарыть информацию для себя, проанализировать, ведь это ваши деньги!
я не на зп у вас. Платите деньги аналитикам, они вам предоставят цифры, графики, проценты и т.д.Потом все претензии к их расчетам!

каждый человек распоряжается своими денежными ресурсами, как считает нужным.
никто не загоняет вас в недвижимость Турции.
Кстати, ваша итальянская нежвижимость на сколько подросла в цене? дает ли эта инвестиция жить круглогодично в Италии?
ходят упорные слухи, что безвизу конец 99%.
djbnd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 118
З нами з: 19.12.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:12

  Frant написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  djbnd777 написав:DmitryK
я вместо акурта отвечу,так как я понимаю, по-своему..
есть точка входа, в у.е., а есть точка выхода в том же измерении.
по моим наблюдениям, точка выхода больше.
Сейчас застройщики продают в лирах. А через некоторое время собственники продают в тех же измерениях, в у.е.

А подорожчання 18% в євро...правильно розумію?

Неправильно розумієте.

Тому що "18%" - взято з стелі чи висмоктано з пальця місцевими ріелторами. :mrgreen:
Можна написати й 118% чи 1118%.

Немає жодного посилання на англомовні чи турецькомовні першоджерела. :mrgreen:

жду от вас того же, но с фиксацией падения цены.
уже пол-года. :D :D
djbnd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 118
З нами з: 19.12.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:33

  djbnd777 написав:жду от вас того же, но с фиксацией падения цены.
уже пол-года.

1) я не торгую турецькою куротною нерухомістю.
2) я не наводив жодних цифр
3) я не висмоктую інформацію з пальця і не переписую з стелі

Задавайте ці питання місцевим ріелторам.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21686
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1247 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:54

  DmitryK написав:шановний Акурт, я, звичайно, все розумію, але чи немає у двох твердженнях:
- нерухомість в ціні не падає
- на зеиженні курса ліри можна зекономити на купівлі нерухомості 25000 доларіа
якогось протиріччя?


Тут саме цікаве, що форум Фінансовий, тобто передбачається, що хоч якась кількість учасників дружить з розумом або хоча б може натискати кнопки калькуляторів.
І ще помічено: орієнтир вірний для інших учасників форуму: бачите золоті медалі - будьте обережними з порадами/думками від тих панів.

25 000 доларів пораховано вірно, тому що дехто правильно натискає на кнопочки калькулятора.

Попереджаю: я на цій гілці вже описував процес купівлі нашими форумчанами найдешевшої на моїй пам"яті квартири в Анталії "3+1" за 19 000 (!!!) доларів. І ось інша крайність - сама дорога на моїй пам"яті квартира.
Діпазон, як бачите великий.
"Хто на що вчився!" як писав Вольтер у листі до цариці Катерини Другої: хтось купує недобуди в Києві, а хтось з Києва (ТАМ ПРОЖИВ ОСТАННІ 13 РОКІВ) від"їхав саме сьогодні - продавши все на світі - і рухається саме зараз до порому Чорноморськ-Карасу і далі в бік Анталії....

Беремо калькулятор:
- стартова ціна квартири за Прайс-листом 1 300 000 турецьких лір. Або 1 300 000/7,31=178 840 доларів США. Запам"ятаємо цію цифру.
- довгі перемовини із залученням туркомовних представників української діаспори. Вдалося під обіяцянки: а) внести завдаток в доларах США в сумі ХХХХХ доларів негайно; б) зробити платежі готівкою; в) зробити оплату в сумі не менше 50% на протязі 2-х тижнів; г) довести оплату до 70% станом на березень 2021 року - вийти на суму в 1 250 000 лір.
- станом на день підписання попереднього Договору на купівлю квартири "2+1" в Преміум комплексі в Анталії CasaMax зафіксована ціна в 1 250 000 турецьких лір.
- станом на 31 серпня 2020 року в комплексі залишилося тільки 2 квартири "2+1", всі дві - на першому поверсі, і їх ціна вже була на 31 серпня 1 350 000 лір; не питав в цей понеділок - гадаю, що їх вже в продажі не було, бо ми довго чекали своєї черги на прийом в офісі (пригощали кавою, чаєм та мінеральною водичкою) - було багато покупців...
- перший транш - 220 000 лір - сдано бакси по курсу 7,31 ліри за доллар.
- другий транш - 430 000 лір - здано бакси за курсом 7,48 ліри за доллар.
- третій трнанш - 130 000 лір - здано бакси за курсом 8,05 ліри за доллар.
(зверніть увагу: падіння курсу ліри - на користь покупця з України!!!!!)

Зафіксовано в турецьких лірах залишок в 470 000 турецьких лір.
Зафіксовано саме в турецьких лірах.
Берем знову калькулятор:
- залишок в 470 000 лір при курсі в 10 лір за долар (ТУТ ПАНИ АЖ РИДАЮТЬ, ДУМАЮЧИ ЩО ПАДІННЯ ЛІРИ ТО БІДА - А ТО РЕАЛЬНЕ ЩАСТЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ) - 47 000 доларів.
- Ціна станом на 31 серпня за прайс-листом 1 300 000 лір.
- Курс доллара станом на 31 серпня: 7,31 ліри за доллар.
- ціна в доларах станом на 31 серпня: 1 300 000/7,31=177 838 долари США (по ціні непотрібу на задворках Києва, міста яке вчора визнане третім в світі по забрудненості повітря).
- сплачено реально:
220 000 лір - 30 000 долларів;
430 000 лір - 57 480 доларів;
130 000 лір - 16 150 доларів;
Залишок в 470 000 лір - очікувана сплата в 47 000 доларів.
Разом:
30 000+57480+16150+47000=150 630 доларів США.
Ціна за прайсом станом на 31 серпня 2020: 177 840 доларів США.
Очікувана виплата реальна: 150 630 доларів США.
Різниця на користь українського покупця: 177 840-150 630=27 210 доларів США.
Що матиме український покупець: квартира "під ключ", повний фарш, частково - з меблями (кухня, прихожа, кімната-гардероб в майстер-спальні), система "Умный дом", вся побутова техніка від Franke, Hansgrohe, KONE, Mitsubishi electric, Siemens, матеріали Rehau, Ceberit, Isocam; підземний паркінг на 2 (два) авто, критий плавальний басейн, відкритий плавальний басейн, тренажерний зал, сауна, хамам, цілододова охорона та інше.
Очікувана вартість 1 кв. метра: 150630/110=1370 доларів.
Частіше заходьте на цю гілку і будете багатим, але здоровим!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4931
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1823 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 810811812813
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, zРадио і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста 1, 2
Frant » Сер 28 жов, 2020 10:21
10 689
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 01:11
BIGor
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 122, 123, 124
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1237 154760
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 жов, 2020 12:49
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 572, 573, 574
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
5730 653676
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 18:41
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.