Додано: Чет 29 жов, 2020 16:54

DmitryK написав: шановний Акурт, я, звичайно, все розумію, але чи немає у двох твердженнях:

- нерухомість в ціні не падає

- на зеиженні курса ліри можна зекономити на купівлі нерухомості 25000 доларіа

якогось протиріччя? шановний Акурт, я, звичайно, все розумію, але чи немає у двох твердженнях:- нерухомість в ціні не падає- на зеиженні курса ліри можна зекономити на купівлі нерухомості 25000 доларіаякогось протиріччя?

тому що дехто правильно натискає на кнопочки калькулятора.

Запам"ятаємо цію цифру.

залученням туркомовних представників української діаспори.

довго чекали своєї черги на прийом в офісі

міста яке вчора визнане третім в світі по забрудненості повітря

Тут саме цікаве, що форум Фінансовий, тобто передбачається, що певна кількість учасників дружить з розумом і може натискати кнопки калькуляторів.Попереджаю: я на цій гілці вже описував процес купівлі нашими форумчанами найдешевшої на моїй пам"яті квартири в Анталії "3+1" за 19 000 (!!!) доларів. І ось інша крайність - сама дорога на моїй пам"яті квартира. Посередині були точні приклади з цифрами і за 49 500, і за 54 000, і за 90 000.Діапазон, як бачите великий.як писав Вольтер у листі до цариці Катерини Другої: хтось купує недобуди в Києві, а хтось з Києва (ТАМ ПРОЖИВ ОСТАННІ 13 РОКІВ) від"їхав саме сьогодні - продавши все на світі -Беремо калькулятор:- стартова ціна квартири за Прайс-листом 1 300 000 турецьких лір. Або 1 300 000/7,31=- довгі перемовини (троє візитів) ізВдалося під обіяцянки: а) внести завдаток в доларах США в сумі ХХХХХ доларів негайно; б) зробити платежі готівкою; в) зробити оплату в сумі не менше 50% на протязі 2-х тижнів; г) довести оплату до 70% станом на березень 2021 року - вийти на суму в 1 250 000 лір.- станом на день підписання попереднього Договору на купівлю квартири "2+1" в Преміум комплексі в Анталії CasaMax зафіксована ціна втурецьких лір.- станом на 31 серпня 2020 року в комплексі залишилося тільки 2 квартири "2+1", всі дві - на першому поверсі, і їх ціна вже була на 31 серпня; не питав в цей понеділок - гадаю, що їх вже в продажі не було, бо ми(пригощали кавою, чаєм та мінеральною водичкою) -- перший транш - 220 000 лір - сдано бакси по курсу 7,31 ліри за доллар.- другий транш - 430 000 лір - здано бакси за курсом 7,48 ліри за доллар.- третій трнанш - 130 000 лір - здано бакси за курсом 8,05 ліри за доллар.Зафіксовано в турецьких лірах залишок в 470 000 турецьких лір.Зафіксовано саме в турецьких лірах.Берем знову калькулятор:- залишок в 470 000 лір при курсі в 10 лір за долар (ТУТ ПАНИ АЖ РИДАЮТЬ, ДУМАЮЧИ ЩО ПАДІННЯ ЛІРИ ТО БІДА - А ТО РЕАЛЬНЕ ЩАСТЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ) - 47 000 доларів.- Ціна станом на 31 серпня за прайс-листом 1 300 000 лір.- Курс доллара станом на 31 серпня: 7,31 ліри за доллар.- ціна в доларах станом на 31 серпня: 1 300 000/7,31=177 838 долари США (по ціні непотрібу на задворках Києва,).- сплачено реально:220 000 лір - 30 000 долларів;430 000 лір - 57 480 доларів;130 000 лір - 16 150 доларів;Залишок в 470 000 лір -сплата в 47 000 доларів.Разом:30 000+57480+16150+47000=150 630 доларів США.Ціна за прайсом станом на 31 серпня 2020: 177 840 доларів США.виплата реальна: 150 630 доларів США.Що матиме український покупець: квартира "під ключ", повний фарш, частково - з меблями (кухня, прихожа, кімната-гардероб в майстер-спальні), система "Умный дом", вся побутова техніка від Franke, Hansgrohe, KONE, Mitsubishi electric, Siemens, матеріали Rehau, Ceberit, Isocam; підземний паркінг на 2 (два) авто, критий плавальний басейн, відкритий плавальний басейн, тренажерний зал, сауна, хамам, цілододова охорона та інше.Очікувана вартість 1 кв. метра: 150630/110=1370 доларів.Частіше заходьте на цю гілку і будете багатим, але здоровим!