DmitryK написав:
шановний Акурт, я, звичайно, все розумію, але чи немає у двох твердженнях:
- нерухомість в ціні не падає
- на зеиженні курса ліри можна зекономити на купівлі нерухомості 25000 доларіа
якогось протиріччя?
Тут саме цікаве, що форум Фінансовий
, тобто передбачається, що певна кількість учасників дружить з розумом і може натискати кнопки калькуляторів.25 000 доларів пораховані вірно, тому що дехто правильно натискає на кнопочки калькулятора.
Попереджаю: я на цій гілці вже описував процес купівлі нашими форумчанами найдешевшої на моїй пам"яті квартири в Анталії "3+1" за 19 000 (!!!) доларів. І ось інша крайність - сама дорога на моїй пам"яті квартира. Посередині були точні приклади з цифрами і за 49 500, і за 54 000, і за 90 000.
Діапазон, як бачите великий."Хто на що вчився!"
як писав Вольтер
у листі до цариці Катерини Другої:
хтось купує недобуди в Києві, а хтось з Києва (ТАМ ПРОЖИВ ОСТАННІ 13 РОКІВ) від"їхав саме сьогодні - продавши все на світі - і рухається саме зараз до порому Чорноморськ-Карасу і далі в бік Анталії....
Беремо калькулятор:
- стартова ціна квартири за Прайс-листом 1 300 000 турецьких лір. Або 1 300 000/7,31=178 840 доларів США. Запам"ятаємо цію цифру.
- довгі перемовини (троє візитів
) із залученням туркомовних представників української діаспори.
Вдалося під обіяцянки: а) внести завдаток в доларах США в сумі ХХХХХ доларів негайно; б) зробити платежі готівкою; в) зробити оплату в сумі не менше 50% на протязі 2-х тижнів; г) довести оплату до 70% станом на березень 2021 року - вийти на суму в 1 250 000 лір.
- станом на день підписання попереднього Договору на купівлю квартири "2+1" в Преміум комплексі в Анталії CasaMax
зафіксована ціна в 1 250 000
турецьких лір.
- станом на 31 серпня 2020 року в комплексі залишилося тільки 2 квартири "2+1", всі дві - на першому поверсі, і їх ціна вже була на 31 серпня 1 350 000 лір
; не питав в цей понеділок - гадаю, що їх вже в продажі не було, бо ми довго чекали своєї черги на прийом в офісі
(пригощали кавою, чаєм та мінеральною водичкою) - було багато покупців...
- перший транш - 220 000 лір - сдано бакси по курсу 7,31 ліри за доллар.
- другий транш - 430 000 лір - здано бакси за курсом 7,48 ліри за доллар.
- третій трнанш - 130 000 лір - здано бакси за курсом 8,05 ліри за доллар.(зверніть увагу: падіння курсу ліри - на користь покупця з України!!!!!)
Зафіксовано в турецьких лірах залишок в 470 000 турецьких лір.
Зафіксовано саме в турецьких лірах.
Берем знову калькулятор:
- залишок в 470 000 лір при курсі в 10 лір за долар (ТУТ ПАНИ АЖ РИДАЮТЬ, ДУМАЮЧИ ЩО ПАДІННЯ ЛІРИ ТО БІДА - А ТО РЕАЛЬНЕ ЩАСТЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ) - 47 000 доларів.
- Ціна станом на 31 серпня за прайс-листом 1 300 000 лір.
- Курс доллара станом на 31 серпня: 7,31 ліри за доллар.
- ціна в доларах станом на 31 серпня: 1 300 000/7,31=177 838 долари США (по ціні непотрібу на задворках Києва, міста яке вчора визнане третім в світі по забрудненості повітря
).
- сплачено реально:
220 000 лір - 30 000 долларів;
430 000 лір - 57 480 доларів;
130 000 лір - 16 150 доларів;
Залишок в 470 000 лір - очікувана
сплата в 47 000 доларів.
Разом:30 000+57480+16150+47000=150 630 доларів США.
Ціна за прайсом станом на 31 серпня 2020: 177 840 доларів США.Очікувана
виплата реальна: 150 630 доларів США.Різниця на користь українського покупця: 177 840-150 630=27 210 доларів США.
Що матиме український покупець: квартира "під ключ
", повний фарш, частково - з меблями (кухня, прихожа, кімната-гардероб в майстер-спальні), система "Умный дом
", вся побутова техніка від Franke, Hansgrohe, KONE, Mitsubishi electric, Siemens
, матеріали Rehau, Ceberit, Isocam;
підземний паркінг на 2 (два) авто, критий плавальний басейн, відкритий плавальний басейн, тренажерний зал, сауна, хамам, цілододова охорона та інше.
Очікувана вартість 1 кв. метра: 150630/110=1370 доларів.
Частіше заходьте на цю гілку і будете багатим, але здоровим!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.