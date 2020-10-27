Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
djbnd777 написав:Квесторе_поверніться ну смотрите: акурт озвучил точку входя, в уях. возьмем за отправную. найдите на ресурсах похожий вариант за те же деньги, в состоянии, не требующем ремонта.Ведь мы не делаем ремонт каждые 3 года, правда? нашли. вычислите процент, с учетом того, что получите скидку при торге, если покажете наличку.
Так Вас и просят такой пример показать. А Вы выросло на 18% в валюте, но найдите сами и покажите мне что я права )))
djbnd777 написав:DmitryK я вместо акурта отвечу,так как я понимаю, по-своему.. есть точка входа, в у.е., а есть точка выхода в том же измерении. по моим наблюдениям, точка выхода больше. Сейчас застройщики продают в лирах. А через некоторое время собственники продают в тех же измерениях, в у.е.
А подорожчання 18% в євро...правильно розумію?
Неправильно розумієте.
Тому що "18%" - взято з стелі чи висмоктано з пальця місцевими ріелторами. Можна написати й 118% чи 1118%.
Немає жодного посилання на англомовні чи турецькомовні першоджерела.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
stm еще раз спрашиваю один и тот же вопрос, но уже у другого человека: вы с какой целью интересуетесь? если вы решили совершить инвестицию, то вы сами должны нарыть информацию для себя, проанализировать, ведь это ваши деньги! я не на зп у вас. Платите деньги аналитикам, они вам предоставят цифры, графики, проценты и т.д.Потом все претензии к их расчетам!
каждый человек распоряжается своими денежными ресурсами, как считает нужным. никто не загоняет вас в недвижимость Турции. Кстати, ваша итальянская нежвижимость на сколько подросла в цене? дает ли эта инвестиция жить круглогодично в Италии? ходят упорные слухи, что безвизу конец 99%.
djbnd777 написав:DmitryK я вместо акурта отвечу,так как я понимаю, по-своему.. есть точка входа, в у.е., а есть точка выхода в том же измерении. по моим наблюдениям, точка выхода больше. Сейчас застройщики продают в лирах. А через некоторое время собственники продают в тех же измерениях, в у.е.
А подорожчання 18% в євро...правильно розумію?
Неправильно розумієте.
Тому що "18%" - взято з стелі чи висмоктано з пальця місцевими ріелторами. Можна написати й 118% чи 1118%.
Немає жодного посилання на англомовні чи турецькомовні першоджерела.
жду от вас того же, но с фиксацией падения цены. уже пол-года.
DmitryK написав:шановний Акурт, я, звичайно, все розумію, але чи немає у двох твердженнях: - нерухомість в ціні не падає - на зеиженні курса ліри можна зекономити на купівлі нерухомості 25000 доларіа якогось протиріччя?
Тут саме цікаве, що форум Фінансовий, тобто передбачається, що певна кількість учасників дружить з розумом і може натискати кнопки калькуляторів.
25 000 доларів пораховані вірно,тому що дехто правильно натискає на кнопочки калькулятора.
Попереджаю: я на цій гілці вже описував процес купівлі нашими форумчанами найдешевшої на моїй пам"яті квартири в Анталії "3+1" за 19 000 (!!!) доларів. І ось інша крайність - сама дорога на моїй пам"яті квартира. Посередині були точні приклади з цифрами і за 49 500, і за 54 000, і за 90 000. Діапазон, як бачите великий. "Хто на що вчився!" як писав Вольтер у листі до цариці Катерини Другої: хтось купує недобуди в Києві, а хтось з Києва (ТАМ ПРОЖИВ ОСТАННІ 13 РОКІВ) від"їхав саме сьогодні - продавши все на світі - і рухається саме зараз до порому Чорноморськ-Карасу і далі в бік Анталії....
Беремо калькулятор: - стартова ціна квартири за Прайс-листом 1 300 000 турецьких лір. Або 1 300 000/7,31=178 840 доларів США.Запам"ятаємо цію цифру. - довгі перемовини (троє візитів) із залученням туркомовних представників української діаспори. Вдалося під обіяцянки: а) внести завдаток в доларах США в сумі ХХХХХ доларів негайно; б) зробити платежі готівкою; в) зробити оплату в сумі не менше 50% на протязі 2-х тижнів; г) довести оплату до 70% станом на березень 2021 року - вийти на суму в 1 250 000 лір. - станом на день підписання попереднього Договору на купівлю квартири "2+1" в Преміум комплексі в Анталії CasaMax зафіксована ціна в 1 250 000 турецьких лір. - станом на 31 серпня 2020 року в комплексі залишилося тільки 2 квартири "2+1", всі дві - на першому поверсі, і їх ціна вже була на 31 серпня 1 350 000 лір; не питав в цей понеділок - гадаю, що їх вже в продажі не було, бо ми довго чекали своєї черги на прийом в офісі (пригощали кавою, чаєм та мінеральною водичкою) - було багато покупців... - перший транш - 220 000 лір - сдано бакси по курсу 7,31 ліри за доллар. - другий транш - 430 000 лір - здано бакси за курсом 7,48 ліри за доллар. - третій трнанш - 130 000 лір - здано бакси за курсом 8,05 ліри за доллар. (зверніть увагу: падіння курсу ліри - на користь покупця з України!!!!!)
Зафіксовано в турецьких лірах залишок в 470 000 турецьких лір. Зафіксовано саме в турецьких лірах. Берем знову калькулятор: - залишок в 470 000 лір при курсі в 10 лір за долар (ТУТ ПАНИ АЖ РИДАЮТЬ, ДУМАЮЧИ ЩО ПАДІННЯ ЛІРИ ТО БІДА - А ТО РЕАЛЬНЕ ЩАСТЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦЯ) - 47 000 доларів. - Ціна станом на 31 серпня за прайс-листом 1 300 000 лір. - Курс доллара станом на 31 серпня: 7,31 ліри за доллар. - ціна в доларах станом на 31 серпня: 1 300 000/7,31=177 838 долари США (по ціні непотрібу на задворках Києва, міста яке вчора визнане третім в світі по забрудненості повітря). - сплачено реально: 220 000 лір - 30 000 долларів; 430 000 лір - 57 480 доларів; 130 000 лір - 16 150 доларів; Залишок в 470 000 лір - очікувана сплата в 47 000 доларів. Разом: 30 000+57480+16150+47000=150 630 доларів США. Ціна за прайсом станом на 31 серпня 2020: 177 840 доларів США. Очікувана виплата реальна: 150 630 доларів США. Різниця на користь українського покупця: 177 840-150 630=27 210 доларів США. Що матиме український покупець: квартира "під ключ", повний фарш, частково - з меблями (кухня, прихожа, кімната-гардероб в майстер-спальні), система "Умный дом", вся побутова техніка від Franke, Hansgrohe, KONE, Mitsubishi electric, Siemens, матеріали Rehau, Ceberit, Isocam; підземний паркінг на 2 (два) авто, критий плавальний басейн, відкритий плавальний басейн, тренажерний зал, сауна, хамам, цілододова охорона та інше. Очікувана вартість 1 кв. метра: 150630/110=1370 доларів. Частіше заходьте на цю гілку і будете багатим, але здоровим!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
djbnd777 написав:stm еще раз спрашиваю один и тот же вопрос, но уже у другого человека: вы с какой целью интересуетесь? если вы решили совершить инвестицию, то вы сами должны нарыть информацию для себя, проанализировать, ведь это ваши деньги! я не на зп у вас. Платите деньги аналитикам, они вам предоставят цифры, графики, проценты и т.д.Потом все претензии к их расчетам!
каждый человек распоряжается своими денежными ресурсами, как считает нужным. никто не загоняет вас в недвижимость Турции. Кстати, ваша итальянская нежвижимость на сколько подросла в цене? дает ли эта инвестиция жить круглогодично в Италии? ходят упорные слухи, что безвизу конец 99%.
Вот Вам для размышлений. Хороший сайт, показывает ещё и цену аренды возможную в этой же локации. Можете найти Анталию и тоже посмотреть. Мне был интересен другой город до которого я не доехала. ИМХО там места живописней https://www.zingat.com/kalkanda-2-1-esyali-harika-deniz-manzarali-100m2-daire-satilik-3087280i?video=true Так вот к чему я, сдавать за 3000лир, то что стоит 112000$ - это сильно. Человек имея 22000$ в грн под 9,5% грязными, легко, не тратя ни копейки может жить 6 месяцев в аренде и при этом остаться ещё и с деньгами...
stm ну вот видите..и вы посматриваете на Турцию..Виды прекрасные.Правда дом гостиничного типа. А общение с соотечественниками? своих друзей не будете селить на долгое время?, до аэропорта далековато, если вдруг что, мало ли в жизни бывает. График изменения цены на недвижимость в зависимости от года, там, внизу? видите. Вот вам и кривая роста. Кстати, как там кто-то просил? -первоисточник на турецком языке. по экономике - согласна, 100%. Если есть 100 или 200 тысяч у.е., и вам немного за... проще арендовать хорошую квартиру, чем вкладываться в недвижимость и жить довольно экономно, чтоб до конца хватило. В Алании распространен вариант-купить 1+1 за 60 000у.е и сдать за 2000лир- но не вижу толку от такого расчета.
По поводу сдачи в аренду квартир в Турции и конкретно в Анталии вопрос невероятно интересный и требует как минимум магистерсокй работы, а то и кандидатской диссертации.
Тут что самое главное: опять же проецирование украинской действительности на зарубежную. И тут именно возникают и непонятки, и нестыковки.
Вот смотрите 2 примера:
Пример 1. Неделю назад мои приятели довели до ума купленную в Украине за 42 000 долларов двушку-хрущевку - брали с приличным ремонтом именно под сдачу арендатору - ремонт сделали длительный, но копеечный - то там подкрутить, то там подклеить. Длительный потому, что копеечное получается долго: то там нужен именно такой болтик, то нам нужен именно такой шурупчик. Длительный - это 1 (один) месяц. И вот сдали за 12 000 гривен. Считаем доходность и аплодируем: 42 000 - 100% (12000/28,4)х12 - х%
Пример 2. Новый (!!!) жилой комплекс средней ценовой категории. Анталия. Квартира "2+1" - продажная цена 70 000 евро + комплектация думаю 2000 евро. Итого 72000 евро или 75 000 долларов. Сдается за 2000 лир или за (на момент сдачи) 2000/6,5=300 долларов. Доходность: 75 000 - 100% 300х12 - х% х=300х12х100/75000=4,8% ЧЕТЫРЕ ЦЕЛЫХ ВОСЕМЬ ДЕСЯТЫХ ПРОЦЕНТА. Ну правда, по нашим меркам - дураки? Реально! А вот турок считает, что нормально и что он не дурак.
Вывод: колотить бабло надо в Украине на лохах, которые согласны платить по 12 000 гривен за дерьмо постройки 1961 года. И жить припеваючи в Турции. В Анталии.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.