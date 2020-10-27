akurt написав:

Пример 1.

Пример 2.

По поводу сдачи в аренду квартир в Турции и конкретно в Анталии вопрос невероятно интересный и требует как минимум магистерсокй работы, а то и кандидатской диссертации.Тут что самое главное: опять же проецирование украинской действительности на зарубежную.И тут именно возникают и непонятки, и нестыковки.Вот смотрите 2 примера:Неделю назад мои приятели довели до ума купленную в Украине задвушку-хрущевку - брали с приличным ремонтом именно под сдачу арендатору - ремонт сделали длительный, но- то там подкрутить, то там подклеить. Длительный потому, что копеечное получается долго: то там нужен именно такой болтик, то нам нужен именно такой шурупчик. Длительный - это 1 (один) месяц.И вот сдали за 12 000 гривен.Считаем доходность и аплодируем:42 000 - 100%(12000/28,4)х12 - х%х=12000х100х12/(42000х28,4)=ДВЕНАДЦАТЬ!!!!!!- Отлично, Григорий!- Годится, Константин!Новый (!!!) жилой комплекс средней ценовой категории. Анталия. Квартира "2+1" - продажная цена 70 000 евро + комплектация думаю 2000 евро. Итого 72000 евро или 75 000 долларов.Сдается за 2000 лир или за (на момент сдачи) 2000/6,5=300 долларов.Доходность:75 000 - 100%300х12 - х%х=300х12х100/75000=4,8%ЧЕТЫРЕ ЦЕЛЫХ ВОСЕМЬ ДЕСЯТЫХ ПРОЦЕНТА.Ну правда, по нашим меркам - дураки?Реально!А вот турок считает, что нормально и что он не дурак.Вывод: колотить бабло надо в Украине на лохах, которые согласны платить по 12 000 гривен за дерьмо постройки 1961 года.