Додано: Чет 29 жов, 2020 21:04

Пане Фламане! Не "хі-хі" - це той "Процес 1", про який я писав раніше.

Ваш "Проєкт оточення кийова кавалірками" - то "Процес 2".



Теоретично вони однакові - про що я писав раніше:

- Процес 1 - вкладення 42 000 доларів та вже через місяць РЕАЛЬНЕ (!!!) отримання 12 000 гривень готівкою. Вже отримали і вже відпочівають не скажу де.

- Процес 2 - вкладення Вами в "кавалірки" тієї ж суми - гадаю більше (ви зараз - нарешті - дізналися, що таке "виконроб", та що таке ціни по 30 за доллар) - думаю, не менше 45 000 доларів від Вас - з надією отримання в 2123 році:

- оптимістичний варіант 3х5000=15 000 гривень.

- реальний варіант, озвучений Вам особисто на киівській гілці - 3х3000=9 000 гривень.

Ось Вам і "хі-хі"...

На сьогодні Ваші кавалірки не добудовані, не здані в експлуатацію, Ви на маєте права власності на ті недобуди, і нічого не здаєте, і - головне - нічого не отримуєте...

ОСЬ ВАМ І "ХІ-ХІ"...

Ви ще не знаєте головний секрет орендодавція: 1 (один) місяць простою квартири без орендаря - це все одно, що цілий рік здавали на 1 000 дешевше. Це при "нормальній здачі" - по 12000 гривень - у вашому випадку - з надією на мізерні 5 000 на місяць - це однаково, що Ви більше двох років здавали дешевше, ніж хотіли.

Далі - геометрична прогресія... До нуля...



P.S. Пане Флаймане, не ображайтеся, я без сарказму, я реально Вас поважаю, мені цікаво реально, чим закінчиться Ваш черговий експеримент.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.