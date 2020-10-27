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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:56
Центр Киева, двушка с отличной локацией и нормальным состоянием. Выставлена за 75000 дол. Звонков нет. Допустим, за 72000 уйдёт. Двушка сдавалась за 12000 грн и коммуналка. Выставлена на аренду тоже. За 12000 звонков нет. Ваши приятели невероятно везучие. Двушка не хрущевка.
Додано: Чет 29 жов, 2020 20:17
Вот не поверите: я месяц назад именно на этой ветке и именно о них написал "Люди опытные".
Я имел основания так сказать, эта квартира у них - квартира номер 6 (шесть!!!) под сдачу.
Боже, как меня топтали ногами за слово "опытные"...
Еще интересно: неделю к ним ходили клиенты - все иностранцы - всех на йух!
Взяли нашего - типа "надежного"... Одинокий, "белый воротничок", без детей, без попугаев, без собак, без котов...
12 000 наличными первая квартплата+12 000 залог=24 000 гривен наличкой.
"Конфетки-бараночки...
Словно лебеди-саночки..."
Украина - страна ковки бабулетов!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Чет 29 жов, 2020 20:36
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А в субаренду можна здати?
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:45
Тут український менталітет.
Дивіться, ніде в Європі не дозволена короткострокова здача в оренду житла або здача житла без уплати податків. І не дозволено БЕЗ реєстрації в поліції мешканця.
Так і в Туреччині: ДОЗВОЛЕНО на 1 рік і не менше. З реєстрацією в поліції.
З уплатою податків та реєстрацією цього факту в мерії.
Я питав у сватів - вони громадяни Франції - в них те саме - прийди в мерію та зареєструй факт здачі в оренду. Заплати податки.
Наші люди цього не розуміють: ПЛАТИТИ ПОДАТКИ.
Тому:
- про субаренду навіть не чув згадування в Туреччині.
- податки платять.
- назаконно здають через airbnb - є таке. Але граються цим громадяни Туреччини, або "наші", які стали громадянами. Якщо податкова впіймає з ВНП - депортація.
Тому: "Не тратьте куме сили!" колотіть бабло в Україні, а живіть за кордоном - найкращій варіянт!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Чет 29 жов, 2020 20:50
хіхі
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Додано: Чет 29 жов, 2020 21:04
Пане Фламане! Не "хі-хі" - це той "Процес 1", про який я писав раніше.
Ваш "Проєкт оточення кийова кавалірками" - то "Процес 2".
Теоретично вони однакові - про що я писав раніше:
- Процес 1 - вкладення 42 000 доларів та вже через місяць РЕАЛЬНЕ (!!!) отримання 12 000 гривень готівкою. Вже отримали і вже відпочівають не скажу де.
- Процес 2 - вкладення Вами в "кавалірки" тієї ж суми - гадаю більше (ви зараз - нарешті - дізналися, що таке "виконроб", та що таке ціни по 30 за доллар) - думаю, не менше 45 000 доларів від Вас - з надією отримання в 2123 році:
- оптимістичний варіант 3х5000=15 000 гривень.
- реальний варіант, озвучений Вам особисто на киівській гілці - 3х3000=9 000 гривень.
Ось Вам і "хі-хі"...
На сьогодні Ваші кавалірки не добудовані, не здані в експлуатацію, Ви на маєте права власності на ті недобуди, і нічого не здаєте, і - головне - нічого не отримуєте...
ОСЬ ВАМ І "ХІ-ХІ"...
Ви ще не знаєте головний секрет орендодавція: 1 (один) місяць простою квартири без орендаря - це все одно, що цілий рік здавали на 1 000 дешевше. Це при "нормальній здачі" - по 12000 гривень - у вашому випадку - з надією на мізерні 5 000 на місяць - це однаково, що Ви більше двох років здавали дешевше, ніж хотіли.
Далі - геометрична прогресія... До нуля...
P.S. Пане Флаймане, не ображайтеся, я без сарказму, я реально Вас поважаю, мені цікаво реально, чим закінчиться Ваш черговий експеримент.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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