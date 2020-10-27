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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:17
djbnd777 написав:
Ваши приятели невероятно везучие. Двушка не хрущевка.
Вот не поверите: я месяц назад именно на этой ветке и именно о них написал "Люди опытные
".
Я имел основания так сказать, эта квартира у них - квартира номер 6 (шесть!
!!) под сдачу.
Боже, как меня топтали ногами за слово "опытные
"...
Еще интересно: неделю к ним ходили клиенты - все иностранцы - всех на йух
!
Взяли нашего - типа "надежного"... Одинокий, "белый воротничок", без детей, без попугаев, без собак, без котов...
12 000 наличными первая квартплата+12 000 залог=24 000 гривен наличкой."Конфетки-бараночки...
Словно лебеди-саночки..."
Украина - страна ковки бабулетов!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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akurt
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:36
akurt написав:
Пример 2. Новый (!!!) жилой комплекс средней ценовой категории. Анталия. Квартира "2+1" - продажная цена 70 000 евро + комплектация думаю 2000 евро. Итого 72000 евро или 75 000 долларов.
Сдается за 2000 лир или за (на момент сдачи) 2000/6,5=300 долларов.
Доходность:
75 000 - 100%
300х12 - х%
х=300х12х100/75000=4,8%
ЧЕТЫРЕ ЦЕЛЫХ ВОСЕМЬ ДЕСЯТЫХ ПРОЦЕНТА.
Ну правда, по нашим меркам - дураки?
Реально!
А вот турок считает, что нормально и что он не дурак.
Вывод: колотить бабло надо в Украине на лохах, которые согласны платить по 12 000 гривен за дерьмо постройки 1961 года.
И жить припеваючи в Турции. В Анталии.
А в субаренду можна здати?
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:45
Тут український менталітет.
Дивіться, ніде в Європі не дозволена короткострокова здача в оренду житла або здача житла без уплати податків. І не дозволено БЕЗ реєстрації в поліції мешканця.
Так і в Туреччині: ДОЗВОЛЕНО на 1 рік і не менше. З реєстрацією в поліції.
З уплатою податків та реєстрацією цього факту в мерії.
Я питав у сватів - вони громадяни Франції - в них те саме - прийди в мерію та зареєструй факт здачі в оренду. Заплати податки.
Наші люди цього не розуміють: ПЛАТИТИ ПОДАТКИ.
Тому:
- про субаренду навіть не чув згадування в Туреччині.
- податки платять.
- назаконно здають через airbnb - є таке. Але граються цим громадяни Туреччини, або "наші", які стали громадянами. Якщо податкова впіймає з ВНП - депортація.
Тому: "Не тратьте куме сили!" колотіть бабло в Україні, а живіть за кордоном - найкращій варіянт!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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akurt
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:50
akurt написав:
По поводу сдачи в аренду квартир в Турции и конкретно в Анталии вопрос невероятно интересный и требует как минимум магистерсокй работы, а то и кандидатской диссертации.
Тут что самое главное: опять же проецирование украинской действительности на зарубежную.
И тут именно возникают и непонятки, и нестыковки.
Вот смотрите 2 примера:Пример 1.
Неделю назад мои приятели довели до ума купленную в Украине за 42 000 долларов
двушку-хрущевку - брали с приличным ремонтом именно под сдачу арендатору - ремонт сделали длительный, но копеечный
- то там подкрутить, то там подклеить. Длительный потому, что копеечное получается долго: то там нужен именно такой болтик, то нам нужен именно такой шурупчик. Длительный - это 1 (один) месяц.
И вот сдали за 12 000 гривен.
Считаем доходность и аплодируем:42 000 - 100%
(12000/28,4)х12 - х%х=12000х100х12/(42000х28,4)
=12% годовых по валюте.
ДВЕНАДЦАТЬ!!!!!!- Отлично, Григорий!
- Годится, Константин!Пример 2.
Новый (!!!) жилой комплекс средней ценовой категории. Анталия. Квартира "2+1" - продажная цена 70 000 евро + комплектация думаю 2000 евро. Итого 72000 евро или 75 000 долларов.
Сдается за 2000 лир или за (на момент сдачи
) 2000/6,5=300 долларов.
Доходность:75 000 - 100%
300х12 - х%
х=300х12х100/75000=4,8%
ЧЕТЫРЕ ЦЕЛЫХ ВОСЕМЬ ДЕСЯТЫХ ПРОЦЕНТА.
Ну правда, по нашим меркам - дураки?
Реально!
А вот турок считает, что нормально и что он не дурак.
Вывод: колотить бабло надо в Украине на лохах, которые согласны платить по 12 000 гривен за дерьмо постройки 1961 года.И жить припеваючи в Турции. В Анталии.
хіхі
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Додано: Чет 29 жов, 2020 21:04
Пане Флаймане! Вірно: "хіхі" - саме правильне.
При загальному рівні низьких цін на все навкруги в Туреччині не може оренда мати захмарні ціни, як то є в Україні, де мої приятелі, що мають вже 6 квартир під здачу, дивуються: де береться стільки дУрнів, шо несуть і несуть лендлордам грошики у дзьобику.
Крім того проста арифметика, яку я наводив теж: сума виплати по іпотеці в Туреччині в разі придбання людиної квартири (не в "іпенях"!!!) - дорівнює або менша за суму виплати за оренду квартири.
При цьому - важливо - ця цифра менша за суму мінімальної заробітної плати в Туреччині (2460 лір).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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akurt
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 06:59
В Україні надзвичайно дешеве орендне житло. Навіть до короновірус-епідемії воно було недорогим.
Зараз медіанна ціна орендної квартири в Києві біля метро (з ремонтом, бойлером, пральною машиною) - не більше 6500-7100 грн, тобто - до 250 Дол/міс. У Львові та обл. центрах - взагалі до 5600 грн, тобто меньша 200 дол/міс!
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 07:12
akurt написав:
Неделю назад мои приятели довели до ума купленную в Украине за 42 000 долларов двушку-хрущевку - брали с приличным ремонтом именно под сдачу арендатору - ремонт сделали длительный, но копеечный - то там подкрутить, то там подклеить. Длительный потому, что копеечное получается долго: то там нужен именно такой болтик, то нам нужен именно такой шурупчик. Длительный - это 1 (один) месяц.
И вот сдали за 12 000 гривен.
Знову черговий звіздіж від обліківки Акурт.
42000 дол - це вартість "хрущовки" в Києві біля метро, з бюджетним ремонтом або взагалі без нього.
Орендна ціна таких квартир - не більше 6500-7500 грн.
В обл центрі - за 42000 Дол можна купити щось пристойніше, але ж там і орендні ціни нижчі за київські
Тому чергові вигадки цієї ріелторської бригади - навіть не смішно читати(((
Акурт, пишіть щось цікавіше. Геть списались, як московит Максим Горький з романом "Жізнь Кліма Самгіна".
"Гдє моя утрачєнная свєжєсть, где жє половодьє чувств?"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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