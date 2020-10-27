Додано: Чет 29 жов, 2020 20:45

Тут український менталітет.

Дивіться, ніде в Європі не дозволена короткострокова здача в оренду житла або здача житла без уплати податків. І не дозволено БЕЗ реєстрації в поліції мешканця.

Так і в Туреччині: ДОЗВОЛЕНО на 1 рік і не менше. З реєстрацією в поліції.

З уплатою податків та реєстрацією цього факту в мерії.



Я питав у сватів - вони громадяни Франції - в них те саме - прийди в мерію та зареєструй факт здачі в оренду. Заплати податки.

Наші люди цього не розуміють: ПЛАТИТИ ПОДАТКИ.

Тому:

- про субаренду навіть не чув згадування в Туреччині.

- податки платять.

- назаконно здають через airbnb - є таке. Але граються цим громадяни Туреччини, або "наші", які стали громадянами. Якщо податкова впіймає з ВНП - депортація.

Тому: "Не тратьте куме сили!" колотіть бабло в Україні, а живіть за кордоном - найкращій варіянт!

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.