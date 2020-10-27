Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
djbnd777 написав:Ваши приятели невероятно везучие. Двушка не хрущевка.
Вот не поверите: я месяц назад именно на этой ветке и именно о них написал "Люди опытные". Я имел основания так сказать, эта квартира у них - квартира номер 6 (шесть!!!) под сдачу. Боже, как меня топтали ногами за слово "опытные"...
Еще интересно: неделю к ним ходили клиенты - все иностранцы - всех на йух! Взяли нашего - типа "надежного"... Одинокий, "белый воротничок", без детей, без попугаев, без собак, без котов... 12 000 наличными первая квартплата+12 000 залог=24 000 гривен наличкой. "Конфетки-бараночки... Словно лебеди-саночки..." Украина - страна ковки бабулетов!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:Пример 2. Новый (!!!) жилой комплекс средней ценовой категории. Анталия. Квартира "2+1" - продажная цена 70 000 евро + комплектация думаю 2000 евро. Итого 72000 евро или 75 000 долларов. Сдается за 2000 лир или за (на момент сдачи) 2000/6,5=300 долларов. Доходность: 75 000 - 100% 300х12 - х% х=300х12х100/75000=4,8% ЧЕТЫРЕ ЦЕЛЫХ ВОСЕМЬ ДЕСЯТЫХ ПРОЦЕНТА. Ну правда, по нашим меркам - дураки? Реально! А вот турок считает, что нормально и что он не дурак.
Вывод: колотить бабло надо в Украине на лохах, которые согласны платить по 12 000 гривен за дерьмо постройки 1961 года. И жить припеваючи в Турции. В Анталии.
А в субаренду можна здати?
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Тут український менталітет. Дивіться, ніде в Європі не дозволена короткострокова здача в оренду житла або здача житла без уплати податків. І не дозволено БЕЗ реєстрації в поліції мешканця. Так і в Туреччині: ДОЗВОЛЕНО на 1 рік і не менше. З реєстрацією в поліції. З уплатою податків та реєстрацією цього факту в мерії.
Я питав у сватів - вони громадяни Франції - в них те саме - прийди в мерію та зареєструй факт здачі в оренду. Заплати податки. Наші люди цього не розуміють: ПЛАТИТИ ПОДАТКИ. Тому: - про субаренду навіть не чув згадування в Туреччині. - податки платять. - назаконно здають через airbnb - є таке. Але граються цим громадяни Туреччини, або "наші", які стали громадянами. Якщо податкова впіймає з ВНП - депортація. Тому: "Не тратьте куме сили!" колотіть бабло в Україні, а живіть за кордоном - найкращій варіянт!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:По поводу сдачи в аренду квартир в Турции и конкретно в Анталии вопрос невероятно интересный и требует как минимум магистерсокй работы, а то и кандидатской диссертации.
Тут что самое главное: опять же проецирование украинской действительности на зарубежную. И тут именно возникают и непонятки, и нестыковки.
Вот смотрите 2 примера:
Пример 1. Неделю назад мои приятели довели до ума купленную в Украине за 42 000 долларов двушку-хрущевку - брали с приличным ремонтом именно под сдачу арендатору - ремонт сделали длительный, но копеечный - то там подкрутить, то там подклеить. Длительный потому, что копеечное получается долго: то там нужен именно такой болтик, то нам нужен именно такой шурупчик. Длительный - это 1 (один) месяц. И вот сдали за 12 000 гривен. Считаем доходность и аплодируем: 42 000 - 100% (12000/28,4)х12 - х%
Пример 2. Новый (!!!) жилой комплекс средней ценовой категории. Анталия. Квартира "2+1" - продажная цена 70 000 евро + комплектация думаю 2000 евро. Итого 72000 евро или 75 000 долларов. Сдается за 2000 лир или за (на момент сдачи) 2000/6,5=300 долларов. Доходность: 75 000 - 100% 300х12 - х% х=300х12х100/75000=4,8% ЧЕТЫРЕ ЦЕЛЫХ ВОСЕМЬ ДЕСЯТЫХ ПРОЦЕНТА. Ну правда, по нашим меркам - дураки? Реально! А вот турок считает, что нормально и что он не дурак.
Вывод: колотить бабло надо в Украине на лохах, которые согласны платить по 12 000 гривен за дерьмо постройки 1961 года. И жить припеваючи в Турции. В Анталии.
Пане Флаймане! Вірно: "хіхі" - саме правильне. При загальному рівні низьких цін на все навкруги в Туреччині не може оренда мати захмарні ціни, як то є в Україні, де мої приятелі, що мають вже 6 квартир під здачу, дивуються: де береться стільки дУрнів, шо несуть і несуть лендлордам грошики у дзьобику. Крім того проста арифметика, яку я наводив теж: сума виплати по іпотеці в Туреччині в разі придбання людиної квартири (не в "іпенях"!!!) - дорівнює або менша за суму виплати за оренду квартири. При цьому - важливо - ця цифра менша за суму мінімальної заробітної плати в Туреччині (2460 лір).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
В Україні надзвичайно дешеве орендне житло. Навіть до короновірус-епідемії воно було недорогим. Зараз медіанна ціна орендної квартири в Києві біля метро (з ремонтом, бойлером, пральною машиною) - не більше 6500-7100 грн, тобто - до 250 Дол/міс. У Львові та обл. центрах - взагалі до 5600 грн, тобто меньша 200 дол/міс!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:Неделю назад мои приятели довели до ума купленную в Украине за 42 000 долларов двушку-хрущевку - брали с приличным ремонтом именно под сдачу арендатору - ремонт сделали длительный, но копеечный - то там подкрутить, то там подклеить. Длительный потому, что копеечное получается долго: то там нужен именно такой болтик, то нам нужен именно такой шурупчик. Длительный - это 1 (один) месяц. И вот сдали за 12 000 гривен.
Знову черговий звіздіж від обліківки Акурт. 42000 дол - це вартість "хрущовки" в Києві біля метро, з бюджетним ремонтом або взагалі без нього. Орендна ціна таких квартир - не більше 6500-7500 грн. В обл центрі - за 42000 Дол можна купити щось пристойніше, але ж там і орендні ціни нижчі за київські Тому чергові вигадки цієї ріелторської бригади - навіть не смішно читати(((
Акурт, пишіть щось цікавіше. Геть списались, як московит Максим Горький з романом "Жізнь Кліма Самгіна". "Гдє моя утрачєнная свєжєсть, где жє половодьє чувств?"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:Неделю назад мои приятели довели до ума купленную в Украине за 42 000 долларов двушку-хрущевку - брали с приличным ремонтом именно под сдачу арендатору - ремонт сделали длительный, но копеечный - то там подкрутить, то там подклеить. Длительный потому, что копеечное получается долго: то там нужен именно такой болтик, то нам нужен именно такой шурупчик. Длительный - это 1 (один) месяц. И вот сдали за 12 000 гривен.
Знову черговий звіздіж від обліківки Акурт. 42000 дол - це вартість "хрущовки" в Києві біля метро, з бюджетним ремонтом або взагалі без нього. Орендна ціна таких квартир - не більше 6500-7500 грн. В обл центрі - за 42000 Дол можна купити щось пристойніше, але ж там і орендні ціни нижчі за київські Тому чергові вигадки цієї ріелторської бригади - навіть не смішно читати(((
Акурт, пишіть щось цікавіше. Геть списались, як московит Максим Горький з романом "Жізнь Кліма Самгіна". "Гдє моя утрачєнная свєжєсть, где жє половодьє чувств?"
Там, пане Флаймане, є прості економічно-фінансові секрети... Бідний Франт накупився непотрібу по шалених цінах: - хрущики-однушки (повторюю: од-нуш-ки) по 45 000 доларів в 2015 році. Вкинув в ремонт в один хрущік 5000 доларів, в інший непотріб - 6000 доларів, куплено те без розуму - квартири зі стінами на торцах будинків - тому ще на утеплення стін торцьових тих хрущиків витратив 1800 доларів. Разом викинуто майже на вітер: 45000х2+5000+6000+1800=103 000 доларів. Все це заради отримання в 2015 році 2х4500=9 000 гривень на місяць. Так тоді ж то були ще гроші... А тепер то вже не гроші ж... - собі купив - десь же треба притулитися - вторинку в 2018 році. Сидіти без грошви, розуміти, що втрачнео багато, повернути неможливо - дійсно погано... Але це його стимулює: на всіх гілках форуму - свої "5 копійок"... З урахуванням цього, пане Флаймане, "проєкт оточення Кийова кавалірками" є просто взірець раціональної витрати грошей! Вклавши 2 рази (!!!) менше грошей, Ви будете - я сподіваюся - отримувати виручку вдвічі більше!!! Бажаю Вам успіхів і чекаємо на завершення!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.