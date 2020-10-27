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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 812813814815
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:46

  stryzhko написав:Якщо криза затягнеться, то ціни скоро теж підуть потихеньку вниз.

А Ви яку кризу маєте на увазі?
Ту, що створив один мордатий дядько, який мешкає в Кореїзі (Крим), та під офісом якого в Києві саме зараз палять шини?
Якщо "да", то дивимося на згадану вище цифру в 136 744 квартир, куплених громадянами Туреччини у вересні...
Зображення
Цифра проста, як турецький помаранч...
Є економіка, є фінаси і є політика держави.
Політика держави - як це не дивно - спрямована на добробут людей цієї держави і тому з 1 червня 2020 почали видавати кредити під квартири під 0,64% на місяць або 0.64х12=7.68% річних.
При цьому перші 12 місяців гасити кредит не потрібно (!!!).
Що робили люди? Те, що і повинні робити розумні люди: брали житло в кредит.

Шо відбулося через 2 місяці?
Приватні банки навидавалися кредитів по "самоє нємогу" і або припинили видавати кредити, або підвищили відсоткову ставку.
На скільки мені відомо державні видають, але не всім і не зразу.
Ось вам і зниження. Все просто.
Ну і подивіться рестроспективно на графік по місяцях... там точно видні передумови падіння цін на нерухомість?????
(за даними Інституту статистики Туреччини - реліз від 15 жовтня. Наступний реліз - 15 листопада. https://tuikweb.tuik.gov.tr/Start.do )

P.S. Сьогодні був в автосалоні Хонда в Анталії: цікаво, цікаво...
За місяць продали 75 авто Хонда Сівік - ті що стояли в салоні вже з номерами - продані по 270 000 лір.
В наступному місяці - з понеділка - ціна на авто буде 310 000 лір.
Бідніють люди... бідніють...
Менеджер сказав, що станом на сьогодні НЕМАЄ ЖОДНОГО авто в продажу...
Бідніють і бідніють...

P.P.S. Десь з місяць тому я анонсував на цій гілці нове перспективне будіництво неподалік від мене та від моря... ПІДВИЩИЛИ ВОНИ ЦІНИ, ПІДВИЩИЛИ...
https://fenixcenter.com.tr
Якби люди - форумчани - не слухали всіляких франтів - то зробили б "хід конем" - я схему описував на цій гілці "з перших рук" - там здається перший внесок був 50% в турецьких лірах - залишок - виплата до 2023 (!!!!!!!!!!!) року в турецькій лірі. Ніяких посередників. Ніяких ріелторів. Напряму!
До введення в експлуатацію в 2023 квартира вийшла б даром - тобто абсолютно безплатно!
Ви точно спрогнозували своє життя - як радив Воланд - на найближчі 1000 років?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:35

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://www.rbc.ru/society/30/10/2020/5f9c09499a794780487038f7
Землетрясение в Турции 7 - баллов в Измире десятки домов разрушены. Есть погибшие уже более 100 пострадавших.
Анталию не зацепило?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:47

Каса гранде :)

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Друге фото - між будинками буде басейн, і виділене по бокам, тут будуть 1+1.
Ми тут обговорювали рік тому з одним з форумчан, я і досі вважаю, що такі 1+1 неліквід )))

Ну, коли покупці заїдуть, тоді це і зрозуміють ... хоча ...

В принципі, якщо тільки тимчасово влітку приїзджати, тоді може і нормас. Нібі прямо з квартири виходиш до басейну )))

але всі в вікна заглядати будуть, ось це мінус...
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