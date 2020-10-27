Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:46

stryzhko написав: Якщо криза затягнеться, то ціни скоро теж підуть потихеньку вниз. Якщо криза затягнеться, то ціни скоро теж підуть потихеньку вниз.

А Ви яку кризу маєте на увазі?Ту, що створив один мордатий дядько, який мешкає в Кореїзі (Крим), та під офісом якого в Києві саме зараз палять шини?Якщо "", то дивимося на згадану вище цифру в 136 744 квартир, куплених громадянами Туреччини у вересні...Цифра проста, як турецький помаранч...Є економіка, є фінаси і є політика держави.Політика держави - як це не дивно - спрямована на добробут людей цієї держави і тому з 1 червня 2020 почали видавати кредити під квартири під 0,64% на місяць або 0.64х12=7.68% річних.При цьому перші 12 місяців гасити кредит не потрібно (!!!).Що робили люди? Те, що і повинні робити розумні люди: брали житло в кредит.Шо відбулося через 2 місяці?Приватні банки навидавалися кредитів по "самоє нємогу" і або припинили видавати кредити, або підвищили відсоткову ставку.На скільки мені відомо державні видають, але не всім і не зразу.Ось вам і зниження. Все просто.Ну і подивіться рестроспективно на графік по місяцях... там точно видні передумови падіння цін на нерухомість?????(за даними Інституту статистики Туреччини - реліз від 15 жовтня. Наступний реліз - 15 листопада.Сьогодні був в автосалоні Хонда в Анталії: цікаво, цікаво...За місяць продали 75 авто Хонда Сівік - ті що стояли в салоні вже з номерами - продані по 270 000 лір.В наступному місяці - з понеділка - ціна на авто буде 310 000 лір.Бідніють люди... бідніють...Менеджер сказав, що станом на сьогодні НЕМАЄ ЖОДНОГО авто в продажу...Десь з місяць тому я анонсував на цій гілці нове перспективне будіництво неподалік від мене та від моря... ПІДВИЩИЛИ ВОНИ ЦІНИ, ПІДВИЩИЛИ...Якби люди - форумчани - не слухали всіляких франтів - то зробили б "хід конем" - я схему описував на цій гілці "з перших рук" - там здається перший внесок був 50% в турецьких лірах - залишок - виплата до 2023 (!!!!!!!!!!!) року в турецькій лірі. Ніяких посередників. Ніяких ріелторів. Напряму!До введення в експлуатацію в 2023 квартира вийшла б даром - тобто абсолютно безплатно!Ви точно спрогнозували своє життя - як радив Воланд - на найближчі 1000 років?