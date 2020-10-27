RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 813814815816
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:11

  change_pm написав:
  flyman написав:8.37
що ж це коїцця !!!

Може бути і 10. Акурт же ж писав вище, що любий би міг фіксанути майбутню квартиру в ліри. Але імхо лафа скінчилась )))


Тут саме цікаве, що із всіх форумчан курсом ліра-доллар опікується більше всього пан флайман, який ніколи не був в Туреччині, а із всіх закордонних країн був тільки в Польщі, і в найближчі 70 років не буде в Туреччині. Я вже не кажу про інші країни світу.

Щодо "вдалого" вкладення в долларах/невдолларах - цікаве питання.

Головне НЕ проєктувати українське сьогодення та буття на закордонне.
Але питання цікаве.
Чому.
Українське мислення оцінює нерухомість та авто тільки в доларах США.
За кордоном - і не тільки в Туреччині - ЦЬОГО НЕМАЄ.
Спробуйте спитати в Австрії, Італії, Польщі про ціну в доларах - вас не зрозуміють.
Є виключення в Туреччині.
Виключення А:
Забудовники працюють на кредитах із закордонних країн - найчастіше - з Азербайджану (!!!). Такі забудовники ціни виставляють в ойро і продають за ойро.
Тут все зрозуміло і не викликає питань.

Виключення Б:
Посередники-росіянки - як правило жінки турків - вони завжди виставляють ціни в ойро, орієнтуючись на росяін та ціни мАскви. Від таких тікати.

Але є забудовники - турки, які працюють для турків та виставляють ціни в турецьких лірах.
Знайшли таких - радійте!
Як тут можна вгадати?

Варіянт 1. "Тримати руку на пульсі" - я вже розказував - в липні 2018 ліра від курсу 4 раптово впала до курсу 7,14 за долар - мій приятель встиг злити бакси по 6,86 та купити "3+1" майже безплатно в новому комплексі - продавав турок.

Варіант 2. "Не брати дурного в голову та важкого в руки" - визначитися з нерухомістю - сплатити 50% та залишок - в турецькій лірі. Тут може бути - як зараз - приємна несподіванка - ліра падає - сума зафіксована - витрати в українській валюті - доларах - падають - поглажуєте себе по животику та відкорковуєте шампанське.
Все просто.

Варіант 3. Турки дійсно ніяк не прив"язуються в нерухомості та автівках до долара - тільки до власної національної валюти. Тут моджна виграти на вторинному ринку - турок виставив квартиру на продаж в лірах і продає за ліри, і - головне - вклався в лірах (!!!). ВІН НЕ СЛІДКУЄ або майже не слідкує за курсом долара! Ось тут час покупця! Не зівай, Хомко, не те й ярмарок!!!!!

Альтернатива є?
Є!!!!!
Несіть гроші в Приватбанк!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4940
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1825 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:59

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:хрущики-однушки (повторюю: од-нуш-ки) по 45 000 доларів в 2015 році. Вкинув в ремонт в один хрущік 5000 доларів, в інший непотріб - 6000 доларів, куплено те без розуму - квартири зі стінами на торцах будинків - тому ще на утеплення стін торцьових тих хрущиків витратив 1800 доларів. Разом викинуто майже на вітер: 45000х2+5000+6000+1800=103 000 доларів. Все це заради отримання в 2015 році 2х4500=9 000 гривень на місяць.

НЕ важен экономический эффект, важен сам процесс.
может, у человека хобби-ремонты. это, между прочим, увлекает. Зато как приятно зайти в чистенькое, свеженькое..
djbnd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 19.12.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 813814815816
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 19professor69, zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста 1, 2
Frant » Сер 28 жов, 2020 10:21
10 749
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 01:11
BIGor
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 122, 123, 124
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1237 154905
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 жов, 2020 12:49
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 572, 573, 574
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
5730 654079
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 18:41
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26006)
30.10.2020 19:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.