Тут саме цікаве, що із всіх форумчан курсом ліра-доллар опікується більше всього пан флайман, який ніколи не був в Туреччині, а із всіх закордонних країн був тільки в Польщі, і в найближчі 70 років не буде в Туреччині. Я вже не кажу про інші країни світу.
Щодо "вдалого" вкладення в долларах/невдолларах - цікаве питання.
Головне НЕ проєктувати українське сьогодення та буття на закордонне.
Але питання цікаве.
Чому.
Українське мислення оцінює нерухомість та авто тільки в доларах США.
За кордоном - і не тільки в Туреччині - ЦЬОГО НЕМАЄ.
Спробуйте спитати в Австрії, Італії, Польщі про ціну в доларах - вас не зрозуміють.
Є виключення в Туреччині.
Виключення А:
Забудовники працюють на кредитах із закордонних країн - найчастіше - з Азербайджану (!!!). Такі забудовники ціни виставляють в ойро і продають за ойро.
Тут все зрозуміло і не викликає питань.
Виключення Б:
Посередники-росіянки - як правило жінки турків - вони завжди виставляють ціни в ойро, орієнтуючись на росяін та ціни мАскви. Від таких тікати.
Але є забудовники - турки, які працюють для турків та виставляють ціни в турецьких лірах.
Знайшли таких - радійте!
Як тут можна вгадати?
Варіянт 1. "Тримати руку на пульсі" - я вже розказував - в липні 2018 ліра від курсу 4 раптово впала до курсу 7,14 за долар - мій приятель встиг злити бакси по 6,86 та купити "3+1" майже безплатно в новому комплексі - продавав турок.
Варіант 2. "Не брати дурного в голову та важкого в руки" - визначитися з нерухомістю - сплатити 50% та залишок - в турецькій лірі. Тут може бути - як зараз - приємна несподіванка - ліра падає - сума зафіксована - витрати в українській валюті - доларах - падають - поглажуєте себе по животику та відкорковуєте шампанське.
Все просто.
Варіант 3. Турки дійсно ніяк не прив"язуються в нерухомості та автівках до долара - тільки до власної національної валюти. Тут моджна виграти на вторинному ринку - турок виставив квартиру на продаж в лірах і продає за ліри, і - головне - вклався в лірах (!!!). ВІН НЕ СЛІДКУЄ або майже не слідкує за курсом долара! Ось тут час покупця! Не зівай, Хомко, не те й ярмарок!!!!!
Альтернатива є?
Є!!!!!
Несіть гроші в Приватбанк!