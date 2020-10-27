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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 813814815816
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:11

  change_pm написав:
  flyman написав:8.37
що ж це коїцця !!!

Може бути і 10. Акурт же ж писав вище, що любий би міг фіксанути майбутню квартиру в ліри. Але імхо лафа скінчилась )))


Тут саме цікаве, що із всіх форумчан курсом ліра-доллар опікується більше всього пан флайман, який ніколи не був в Туреччині, а із всіх закордонних країн був тільки в Польщі, і в найближчі 70 років не буде в Туреччині. Я вже не кажу про інші країни світу.

Щодо "вдалого" вкладення в долларах/невдолларах - цікаве питання.

Головне НЕ проєктувати українське сьогодення та буття на закордонне.
Але питання цікаве.
Чому.
Українське мислення оцінює нерухомість та авто тільки в доларах США.
За кордоном - і не тільки в Туреччині - ЦЬОГО НЕМАЄ.
Спробуйте спитати в Австрії, Італії, Польщі про ціну в доларах - вас не зрозуміють.
Є виключення в Туреччині.
Виключення А:
Забудовники працюють на кредитах із закордонних країн - найчастіше - з Азербайджану (!!!). Такі забудовники ціни виставляють в ойро і продають за ойро.
Тут все зрозуміло і не викликає питань.

Виключення Б:
Посередники-росіянки - як правило жінки турків - вони завжди виставляють ціни в ойро, орієнтуючись на росяін та ціни мАскви. Від таких тікати.

Але є забудовники - турки, які працюють для турків та виставляють ціни в турецьких лірах.
Знайшли таких - радійте!
Як тут можна вгадати?

Варіянт 1. "Тримати руку на пульсі" - я вже розказував - в липні 2018 ліра від курсу 4 раптово впала до курсу 7,14 за долар - мій приятель встиг злити бакси по 6,86 та купити "3+1" майже безплатно в новому комплексі - продавав турок.

Варіант 2. "Не брати дурного в голову та важкого в руки" - визначитися з нерухомістю - сплатити 50% та залишок - в турецькій лірі. Тут може бути - як зараз - приємна несподіванка - ліра падає - сума зафіксована - витрати в українській валюті - доларах - падають - поглажуєте себе по животику та відкорковуєте шампанське.
Все просто.

Варіант 3. Турки дійсно ніяк не прив"язуються в нерухомості та автівках до долара - тільки до власної національної валюти. Тут моджна виграти на вторинному ринку - турок виставив квартиру на продаж в лірах і продає за ліри, і - головне - вклався в лірах (!!!). ВІН НЕ СЛІДКУЄ або майже не слідкує за курсом долара! Ось тут час покупця! Не зівай, Хомко, не те й ярмарок!!!!!

Альтернатива є?
Є!!!!!
Несіть гроші в Приватбанк!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:59

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:хрущики-однушки (повторюю: од-нуш-ки) по 45 000 доларів в 2015 році. Вкинув в ремонт в один хрущік 5000 доларів, в інший непотріб - 6000 доларів, куплено те без розуму - квартири зі стінами на торцах будинків - тому ще на утеплення стін торцьових тих хрущиків витратив 1800 доларів. Разом викинуто майже на вітер: 45000х2+5000+6000+1800=103 000 доларів. Все це заради отримання в 2015 році 2х4500=9 000 гривень на місяць.

НЕ важен экономический эффект, важен сам процесс.
может, у человека хобби-ремонты. это, между прочим, увлекает. Зато как приятно зайти в чистенькое, свеженькое..
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:09

Новый налог на недвижимость в Турецкой республике

Как бы тут не пытались топтать султанов и правителей - иногда удивляешься мудрости.
В Турецкой республике налог на недвижимость платят все - какой бы маленькой не была недвижимость. Платят все. Например, владельцы квартир "1+1" платят примерно 120 лир или 15 долларов в год. Если платят АБСОЛЮТНО все - то всем и не обидно! А государству - копеечка... много-много копеечек...
С 2021 года вводится новый налог на недвижимость - вот бы в Украине такой для владельцев особняков в Конче-Заспе и не только там.
Налог будут платить владельцы недвижимости ценой более 5 миллионов турецких лир.
На сегодня это составляет 5 000 000/8,34=600 000 долларов США.
Под такой налог попадут однозначно владельцы вилл где-нибудь в Кушадасы...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 08:59

Прощавай, Києве мій!
Квартира продана. Майно розпродане. Гроші отримані. Квартира в Анталії куплена.
Автівка завантажена тим, що не варто продавати. Відстань від Києва до Чорноморська вдало подолана.
Сьогодні о 3-00 з порту Чорноморськ відбув вантажно-пасажиський пором "Kaunas" і саме зараз перевозить щасливих володарів квартири в Анталії у порт Карасу (неподалік від міста Сакарья)...
Зображення
Швидкість порму зараз - 15,5 вузлів, час руху за графіком - 22 години.
Прибуття завтра о 2-30 ночі.
Від порту Карасу до Анталії - 630 км чудової швидкісної траси з трьома полосами для руху в кожному напрямку...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:07

  akurt написав:Прощавай, Києве мій!
Квартира продана. Майно розпродане. Гроші отримані. Квартира в Анталії куплена.
Автівка завантажена тим, що не варто продавати. Відстань від Києва до Чорноморська вдало подолана.
Сьогодні о 3-00 з порту Чорноморськ відбув вантажно-пасажиський пором "Kaunas" і саме зараз перевозить щасливих володарів квартири в Анталії у порт Карасу...
Зображення
Швидкість порму зараз - 15,5 вузлів, час руху за графіком - 22 години.
Прибуття завтра о 2-30 ночі.
Від порту Карасу до Анталії - 630 км чудової швидкісної траси з трьома полосами для руху в кожному напрямку...

Друг тоже так пригнал авто месяц назад. Был счастлив около недели, но за квартал от квартиры в Анталии пролетев знак стоп ему влетел в бок турок. Тачка турка в 0, а авто друга оказалось на тротуаре. Хорошо, что не малолитражка.
К счастью все живы.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:11

Я хоть и за рулем авто уже лет 30, и вроде как опытный водитель, и ездил за рулем и ГАЗ-66, и на Мерседесах самых новых, но знаю, что каждую секунду водителя и авто подстерегает опасность.
Так что тут - только перекреститься...
Если едем далеко - у меня жена - суперотличный штурман.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 31 жов, 2020 09:13, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Vint написав:в Анталии пролетев знак стоп ему влетел в бок турок

и сразу можно вспомнить вчерашнее давилово на Майдане
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:14

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Vint написав:в Анталии пролетев знак стоп ему влетел в бок турок

и сразу можно вспомнить вчерашнее давилово на Майдане

Это не считается. Парни замечают только то, что происходит НЕ там, где они живут.

Вчера:
Двое подростков переходили дорогу в городе Кривой Рог по пешеходному переходу. Водитель троллейбуса остановился, чтобы их пропустить, а вот водитель Nissan Tiida, который двигался в соседней полосе, — нет. Он на скорости сбил обоих. У виновника ДТП полицейские обнаружили явные признаки алкогольного опьянения.


В полночь:
"Днепр. На Набережной Победы, напротив Восхода сбили человека. Как передаёт автор видео - насмерть"...

Сегодня:
"Днепр. на набережной ПОБЕДЫ BMW насмерть сбил девушку"

А то авто - турок помял... даже неприличного говорить... Трупы трупы и трупы лежат по улицам......
Востаннє редагувалось akurt в Суб 31 жов, 2020 09:21, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:17

  akurt написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Vint написав:в Анталии пролетев знак стоп ему влетел в бок турок

и сразу можно вспомнить вчерашнее давилово на Майдане

Это не считается. Парни замечают только то, что происходит НЕ там, где они живут.

А ещё можно вспомнить харьковских героев Полтавца, Зайцеву и Дронова. И к слову Дронова ведь многие активно отмазывали перекладывая всю вину на Зайцеву. И таких дроновых по Харькову ездит куча: регулярно вижу как стартуют на красный за 5-12 секунд до.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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