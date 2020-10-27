Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Може бути і 10. Акурт же ж писав вище, що любий би міг фіксанути майбутню квартиру в ліри. Але імхо лафа скінчилась )))
Тут саме цікаве, що із всіх форумчан курсом ліра-доллар опікується більше всього пан флайман, який ніколи не був в Туреччині, а із всіх закордонних країн був тільки в Польщі, і в найближчі 70 років не буде в Туреччині. Я вже не кажу про інші країни світу.
Щодо "вдалого" вкладення в долларах/невдолларах - цікаве питання.
Головне НЕ проєктувати українське сьогодення та буття на закордонне. Але питання цікаве. Чому. Українське мислення оцінює нерухомість та авто тільки в доларах США. За кордоном - і не тільки в Туреччині - ЦЬОГО НЕМАЄ. Спробуйте спитати в Австрії, Італії, Польщі про ціну в доларах - вас не зрозуміють. Є виключення в Туреччині. Виключення А: Забудовники працюють на кредитах із закордонних країн - найчастіше - з Азербайджану (!!!). Такі забудовники ціни виставляють в ойро і продають за ойро. Тут все зрозуміло і не викликає питань.
Виключення Б: Посередники-росіянки - як правило жінки турків - вони завжди виставляють ціни в ойро, орієнтуючись на росяін та ціни мАскви. Від таких тікати.
Але є забудовники - турки, які працюють для турків та виставляють ціни в турецьких лірах. Знайшли таких - радійте! Як тут можна вгадати?
Варіянт 1. "Тримати руку на пульсі" - я вже розказував - в липні 2018 ліра від курсу 4 раптово впала до курсу 7,14 за долар - мій приятель встиг злити бакси по 6,86 та купити "3+1" майже безплатно в новому комплексі - продавав турок.
Варіант 2. "Не брати дурного в голову та важкого в руки" - визначитися з нерухомістю - сплатити 50% та залишок - в турецькій лірі. Тут може бути - як зараз - приємна несподіванка - ліра падає - сума зафіксована - витрати в українській валюті - доларах - падають - поглажуєте себе по животику та відкорковуєте шампанське. Все просто.
Варіант 3. Турки дійсно ніяк не прив"язуються в нерухомості та автівках до долара - тільки до власної національної валюти. Тут моджна виграти на вторинному ринку - турок виставив квартиру на продаж в лірах і продає за ліри, і - головне - вклався в лірах (!!!). ВІН НЕ СЛІДКУЄ або майже не слідкує за курсом долара! Ось тут час покупця! Не зівай, Хомко, не те й ярмарок!!!!!
Альтернатива є? Є!!!!! Несіть гроші в Приватбанк!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:хрущики-однушки (повторюю: од-нуш-ки) по 45 000 доларів в 2015 році. Вкинув в ремонт в один хрущік 5000 доларів, в інший непотріб - 6000 доларів, куплено те без розуму - квартири зі стінами на торцах будинків - тому ще на утеплення стін торцьових тих хрущиків витратив 1800 доларів. Разом викинуто майже на вітер: 45000х2+5000+6000+1800=103 000 доларів. Все це заради отримання в 2015 році 2х4500=9 000 гривень на місяць.
НЕ важен экономический эффект, важен сам процесс. может, у человека хобби-ремонты. это, между прочим, увлекает. Зато как приятно зайти в чистенькое, свеженькое..
Как бы тут не пытались топтать султанов и правителей - иногда удивляешься мудрости. В Турецкой республике налог на недвижимость платят все - какой бы маленькой не была недвижимость. Платят все. Например, владельцы квартир "1+1" платят примерно 120 лир или 15 долларов в год. Если платят АБСОЛЮТНО все - то всем и не обидно! А государству - копеечка... много-много копеечек... С 2021 года вводится новый налог на недвижимость - вот бы в Украине такой для владельцев особняков в Конче-Заспе и не только там. Налог будут платить владельцы недвижимости ценой более 5 миллионов турецких лир. На сегодня это составляет 5 000 000/8,34=600 000 долларов США. Под такой налог попадут однозначно владельцы вилл где-нибудь в Кушадасы...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Прощавай, Києве мій! Квартира продана. Майно розпродане. Гроші отримані. Квартира в Анталії куплена. Автівка завантажена тим, що не варто продавати. Відстань від Києва до Чорноморська вдало подолана. Сьогодні о 3-00 з порту Чорноморськ відбув вантажно-пасажиський пором "Kaunas" і саме зараз перевозить щасливих володарів квартири в Анталії у порт Карасу (неподалік від міста Сакарья)... Швидкість порму зараз - 15,5 вузлів, час руху за графіком - 22 години. Прибуття завтра о 2-30 ночі. Від порту Карасу до Анталії - 630 км чудової швидкісної траси з трьома полосами для руху в кожному напрямку...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:Прощавай, Києве мій! Квартира продана. Майно розпродане. Гроші отримані. Квартира в Анталії куплена. Автівка завантажена тим, що не варто продавати. Відстань від Києва до Чорноморська вдало подолана. Сьогодні о 3-00 з порту Чорноморськ відбув вантажно-пасажиський пором "Kaunas" і саме зараз перевозить щасливих володарів квартири в Анталії у порт Карасу... Швидкість порму зараз - 15,5 вузлів, час руху за графіком - 22 години. Прибуття завтра о 2-30 ночі. Від порту Карасу до Анталії - 630 км чудової швидкісної траси з трьома полосами для руху в кожному напрямку...
Друг тоже так пригнал авто месяц назад. Был счастлив около недели, но за квартал от квартиры в Анталии пролетев знак стоп ему влетел в бок турок. Тачка турка в 0, а авто друга оказалось на тротуаре. Хорошо, что не малолитражка. К счастью все живы.
Я хоть и за рулем авто уже лет 30, и вроде как опытный водитель, и ездил за рулем и ГАЗ-66, и на Мерседесах самых новых, но знаю, что каждую секунду водителя и авто подстерегает опасность. Так что тут - только перекреститься... Если едем далеко - у меня жена - суперотличный штурман.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 31 жов, 2020 09:13, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Vint написав:в Анталии пролетев знак стоп ему влетел в бок турок
и сразу можно вспомнить вчерашнее давилово на Майдане
Это не считается. Парни замечают только то, что происходит НЕ там, где они живут.
Вчера: Двое подростков переходили дорогу в городе Кривой Рог по пешеходному переходу. Водитель троллейбуса остановился, чтобы их пропустить, а вот водитель Nissan Tiida, который двигался в соседней полосе, — нет. Он на скорости сбил обоих. У виновника ДТП полицейские обнаружили явные признаки алкогольного опьянения.
В полночь: "Днепр. На Набережной Победы, напротив Восхода сбили человека. Как передаёт автор видео - насмерть"...
Сегодня: "Днепр. на набережной ПОБЕДЫ BMW насмерть сбил девушку"
А то авто - турок помял... даже неприличного говорить... Трупы трупы и трупы лежат по улицам......
Востаннє редагувалось akurt в Суб 31 жов, 2020 09:21, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Vint написав:в Анталии пролетев знак стоп ему влетел в бок турок
и сразу можно вспомнить вчерашнее давилово на Майдане
Это не считается. Парни замечают только то, что происходит НЕ там, где они живут.
А ещё можно вспомнить харьковских героев Полтавца, Зайцеву и Дронова. И к слову Дронова ведь многие активно отмазывали перекладывая всю вину на Зайцеву. И таких дроновых по Харькову ездит куча: регулярно вижу как стартуют на красный за 5-12 секунд до.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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