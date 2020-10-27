Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:11

change_pm написав: flyman написав: 8.37

що ж це коїцця !!! 8.37що ж це коїцця !!!

Може бути і 10. Акурт же ж писав вище, що любий би міг фіксанути майбутню квартиру в ліри. Але імхо лафа скінчилась ))) Може бути і 10. Акурт же ж писав вище, що любий би міг фіксанути майбутню квартиру в ліри. Але імхо лафа скінчилась )))

Українське мислення оцінює нерухомість та авто тільки в доларах США.

Тут саме цікаве, що із всіх форумчан курсом ліра-доллар опікується більше всього пан флайман, який ніколи не був в Туреччині, а із всіх закордонних країн був тільки в Польщі, і в найближчі 70 років не буде в Туреччині. Я вже не кажу про інші країни світу.Щодо "вдалого" вкладення в долларах/невдолларах - цікаве питання.Але питання цікаве.Чому.За кордоном - і не тільки в Туреччині - ЦЬОГО НЕМАЄ.Спробуйте спитати в Австрії, Італії, Польщі про ціну в доларах - вас не зрозуміють.Є виключення в Туреччині.Виключення А:Забудовники працюють на кредитах із закордонних країн - найчастіше - з Азербайджану (!!!). Такі забудовники ціни виставляють в ойро і продають за ойро.Тут все зрозуміло і не викликає питань.Виключення Б:Посередники-росіянки - як правило жінки турків - вони завжди виставляють ціни в ойро, орієнтуючись на росяін та ціни мАскви. Від таких тікати.Але є забудовники - турки, які працюють для турків та виставляють ціни в турецьких лірах.Знайшли таких - радійте!Як тут можна вгадати?Варіянт 1. "Тримати руку на пульсі" - я вже розказував - в липні 2018 ліра від курсу 4 раптово впала до курсу 7,14 за долар - мій приятель встиг злити бакси по 6,86 та купити "3+1" майже безплатно в новому комплексі - продавав турок.Варіант 2. "Не брати дурного в голову та важкого в руки" - визначитися з нерухомістю - сплатити 50% та залишок - в турецькій лірі. Тут може бути - як зараз - приємна несподіванка - ліра падає - сума зафіксована - витрати в українській валюті - доларах - падають - поглажуєте себе по животику та відкорковуєте шампанське.Варіант 3. Турки дійсно ніяк не прив"язуються в нерухомості та автівках до долара - тільки до власної національної валюти. Тут моджна виграти на вторинному ринку - турок виставив квартиру на продаж в лірах і продає за ліри, і - головне - вклався в лірах (!!!). ВІН НЕ СЛІДКУЄ або майже не слідкує за курсом долара! Ось тут час покупця! Не зівай, Хомко, не те й ярмарок!!!!!Альтернатива є?Є!!!!!Несіть гроші в Приватбанк!