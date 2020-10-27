Недавно на этой ветке кто-то из форумчан - и я в том числе - упоминали новый жилой комплекс под названием SurYapi - совершенно все новое - новый микрорайон - не очень близко к центру - но цена валит с ног - квартиры "2+1" от 50 000 долларов (все готовое "под ключ").
Так вот я писал, что он далеко, но гонят скоростной трамвай к морю.
Признаюсь честно: у меня челюсть буквально отвисла, когда я увидел, что новую линию скоростного трамвая уже почти сделали в районе знаменитого Археологического музея Анталии и она идет вдоль моря в самый центр.
Я еще не могу понять как они соединят - и соединят ли?? - две лини (красным цветом) линией синего цвета - но если соединят, то будет очень неплохо!
Сайт застройщика - можно заполнить форму запроса - высылают прайс-лист.