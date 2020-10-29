Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Недавно на этой ветке кто-то из форумчан - и я в том числе - упоминали новый жилой комплекс под названием SurYapi - совершенно все новое - новый микрорайон - не очень близко к центру - но цена валит с ног - квартиры "2+1" от 50 000 долларов (все готовое "под ключ"). Так вот я писал, что он далеко, но гонят скоростной трамвай к морю. Признаюсь честно: у меня челюсть буквально отвисла, когда я увидел, что новую линию скоростного трамвая уже почти сделали в районе знаменитого Археологического музея Анталии и она идет вдоль моря в самый центр. Я еще не могу понять как они соединят - и соединят ли?? - две линии (красным цветом) линией синего цвета - но если соединят, то будет очень неплохо! Сайт застройщика - можно заполнить форму запроса - высылают прайс-лист. https://suryapiantalya.com.tr/tr
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Може бути і 10. Акурт же ж писав вище, що любий би міг фіксанути майбутню квартиру в ліри. Але імхо лафа скінчилась )))
Тут саме цікаве, що із всіх форумчан курсом ліра-доллар опікується більше всього пан флайман, який ніколи не був в Туреччині, а із всіх закордонних країн був тільки в Польщі, і в найближчі 70 років не буде в Туреччині. Я вже не кажу про інші країни світу.
Щодо "вдалого" вкладення в долларах/невдолларах - цікаве питання.
Головне НЕ проєктувати українське сьогодення та буття на закордонне. Але питання цікаве. Чому. Українське мислення оцінює нерухомість та авто тільки в доларах США. За кордоном - і не тільки в Туреччині - ЦЬОГО НЕМАЄ. Спробуйте спитати в Австрії, Італії, Польщі про ціну в доларах - вас не зрозуміють. Є виключення в Туреччині. Виключення А: Забудовники працюють на кредитах із закордонних країн - найчастіше - з Азербайджану (!!!). Такі забудовники ціни виставляють в ойро і продають за ойро. Тут все зрозуміло і не викликає питань.
Виключення Б: Посередники-росіянки - як правило жінки турків - вони завжди виставляють ціни в ойро, орієнтуючись на росяін та ціни мАскви. Від таких тікати.
Але є забудовники - турки, які працюють для турків та виставляють ціни в турецьких лірах. Знайшли таких - радійте! Як тут можна вгадати?
Варіянт 1. "Тримати руку на пульсі" - я вже розказував - в липні 2018 ліра від курсу 4 раптово впала до курсу 7,14 за долар - мій приятель встиг злити бакси по 6,86 та купити "3+1" майже безплатно в новому комплексі - продавав турок.
Варіант 2. "Не брати дурного в голову та важкого в руки" - визначитися з нерухомістю - сплатити 50% та залишок - в турецькій лірі. Тут може бути - як зараз - приємна несподіванка - ліра падає - сума зафіксована - витрати в українській валюті - доларах - падають - поглажуєте себе по животику та відкорковуєте шампанське. Все просто.
Варіант 3. Турки дійсно ніяк не прив"язуються в нерухомості та автівках до долара - тільки до власної національної валюти. Тут моджна виграти на вторинному ринку - турок виставив квартиру на продаж в лірах і продає за ліри, і - головне - вклався в лірах (!!!). ВІН НЕ СЛІДКУЄ або майже не слідкує за курсом долара! Ось тут час покупця! Не зівай, Хомко, не те й ярмарок!!!!!
Альтернатива є? Є!!!!! Несіть гроші в Приватбанк!
Приват уже не торт. Але крім нього ще є 80 банок. Поки що хватає. А нє, то в Польщу відкривати інвестиційний рахунок та купувати акції.
Тут чуть ли не в каждом доме есть риэлторских конторы, состоящие из комнаты и двух столов. Один стол - "работает" муж-турок, второй стол - "работает" его жена-россиянка. Жена как правило ориентируется на российского мАсковского покупателя. Если продаст хотя бы одну квартиру в год - считай справилась. Самое правильное дело - покупать напрямую у Застройщика. Юридически надежно. Безопасно. Как правило рассрочка без процентов на 1-2 года.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:При этом за 3 года постоянной жизни здесь я не видел НИ ОДНОЙ АВАРИИ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ЖЕРТВАМИ или травмами. За три года в прессе сообщали только об одной аварии со смертельным исходом - пьяный в попу турист-россяинин на арендованном авто на бульваре Ататюрка (три полосы в каждом направлении!!!) не поместился на них и врезался в столб на большой скорости. Раз в неделю можно увидеть, что кто-то кому то бампер поцарапал...
Если хорошенько искать, то можно найти и более интересные цифры: По данным Патрульной полиции Украины с января по 1 октября в Украине произошло 118 884 аварии, что на 3,6% больше чем за аналогичный период прошлого года. ДТП с пострадавшими - 18 123, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. ПОГИБЛО 2 484 человека, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. http://patrol.police.gov.ua/statystyka/ По официальным данным в Турции в 2020 году произошла 92 781 авария (в Украине за тот же период - 118 884). https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/kaza Напомню: население Турецкой республики на октябрь 2020 превысило цифру в 83 000 000 человек, увеличившись за год почти на 1 500 000 человек. Площадь страны составляет 783 562 км², что в 1,4 раза больше площади Украины (контролируемая территория).
Присмотримся дальше?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.