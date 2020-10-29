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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 814815816817
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:27

Бюджетный интересный вариант

Недавно на этой ветке кто-то из форумчан - и я в том числе - упоминали новый жилой комплекс под названием SurYapi - совершенно все новое - новый микрорайон - не очень близко к центру - но цена валит с ног - квартиры "2+1" от 50 000 долларов (все готовое "под ключ").
Так вот я писал, что он далеко, но гонят скоростной трамвай к морю.
Признаюсь честно: у меня челюсть буквально отвисла, когда я увидел, что новую линию скоростного трамвая уже почти сделали в районе знаменитого Археологического музея Анталии и она идет вдоль моря в самый центр.
Я еще не могу понять как они соединят - и соединят ли?? - две линии (красным цветом) линией синего цвета - но если соединят, то будет очень неплохо!
Зображення
Сайт застройщика - можно заполнить форму запроса - высылают прайс-лист.
https://suryapiantalya.com.tr/tr
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:18

  akurt написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:8.37
що ж це коїцця !!!

Може бути і 10. Акурт же ж писав вище, що любий би міг фіксанути майбутню квартиру в ліри. Але імхо лафа скінчилась )))


Тут саме цікаве, що із всіх форумчан курсом ліра-доллар опікується більше всього пан флайман, який ніколи не був в Туреччині, а із всіх закордонних країн був тільки в Польщі, і в найближчі 70 років не буде в Туреччині. Я вже не кажу про інші країни світу.

Щодо "вдалого" вкладення в долларах/невдолларах - цікаве питання.

Головне НЕ проєктувати українське сьогодення та буття на закордонне.
Але питання цікаве.
Чому.
Українське мислення оцінює нерухомість та авто тільки в доларах США.
За кордоном - і не тільки в Туреччині - ЦЬОГО НЕМАЄ.
Спробуйте спитати в Австрії, Італії, Польщі про ціну в доларах - вас не зрозуміють.
Є виключення в Туреччині.
Виключення А:
Забудовники працюють на кредитах із закордонних країн - найчастіше - з Азербайджану (!!!). Такі забудовники ціни виставляють в ойро і продають за ойро.
Тут все зрозуміло і не викликає питань.

Виключення Б:
Посередники-росіянки - як правило жінки турків - вони завжди виставляють ціни в ойро, орієнтуючись на росяін та ціни мАскви. Від таких тікати.

Але є забудовники - турки, які працюють для турків та виставляють ціни в турецьких лірах.
Знайшли таких - радійте!
Як тут можна вгадати?

Варіянт 1. "Тримати руку на пульсі" - я вже розказував - в липні 2018 ліра від курсу 4 раптово впала до курсу 7,14 за долар - мій приятель встиг злити бакси по 6,86 та купити "3+1" майже безплатно в новому комплексі - продавав турок.

Варіант 2. "Не брати дурного в голову та важкого в руки" - визначитися з нерухомістю - сплатити 50% та залишок - в турецькій лірі. Тут може бути - як зараз - приємна несподіванка - ліра падає - сума зафіксована - витрати в українській валюті - доларах - падають - поглажуєте себе по животику та відкорковуєте шампанське.
Все просто.

Варіант 3. Турки дійсно ніяк не прив"язуються в нерухомості та автівках до долара - тільки до власної національної валюти. Тут моджна виграти на вторинному ринку - турок виставив квартиру на продаж в лірах і продає за ліри, і - головне - вклався в лірах (!!!). ВІН НЕ СЛІДКУЄ або майже не слідкує за курсом долара! Ось тут час покупця! Не зівай, Хомко, не те й ярмарок!!!!!

Альтернатива є?
Є!!!!!
Несіть гроші в Приватбанк!

Приват уже не торт.
Але крім нього ще є 80 банок.
Поки що хватає. А нє, то в Польщу відкривати інвестиційний рахунок та купувати акції.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:02

  akurt написав:
  change_pm написав:Посередники-росіянки - як правило жінки турків - вони завжди виставляють ціни в ойро, орієнтуючись на росяін та ціни мАскви. Від таких тікати.

А чем плохи эти тети? Кому бежать вам или туркам?
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:29

Тут чуть ли не в каждом доме есть риэлторских конторы, состоящие из комнаты и двух столов.
Один стол - "работает" муж-турок, второй стол - "работает" его жена-россиянка.
Жена как правило ориентируется на российского мАсковского покупателя.
Если продаст хотя бы одну квартиру в год - считай справилась.
Самое правильное дело - покупать напрямую у Застройщика. Юридически надежно. Безопасно. Как правило рассрочка без процентов на 1-2 года.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:При этом за 3 года постоянной жизни здесь я не видел НИ ОДНОЙ АВАРИИ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ЖЕРТВАМИ или травмами. За три года в прессе сообщали только об одной аварии со смертельным исходом - пьяный в попу турист-россяинин на арендованном авто на бульваре Ататюрка (три полосы в каждом направлении!!!) не поместился на них и врезался в столб на большой скорости.
Раз в неделю можно увидеть, что кто-то кому то бампер поцарапал...

Если на них не смотреть, то их как бы и нет...
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010121043011387-turkiyede-3-ayda-107-bin-kazada-808-kisi-hayatini-kaybetti/
107 тысяч аварий произошло в Турции за 3 месяца, 808 человек погибли
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 05:53

Если хорошенько искать, то можно найти и более интересные цифры:
По данным Патрульной полиции Украины с января по 1 октября в Украине произошло 118 884 аварии, что на 3,6% больше чем за аналогичный период прошлого года.
ДТП с пострадавшими - 18 123, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
ПОГИБЛО 2 484 человека, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
http://patrol.police.gov.ua/statystyka/
По официальным данным в Турции в 2020 году произошла 92 781 авария (в Украине за тот же период - 118 884).
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/kaza
Напомню: население Турецкой республики на октябрь 2020 превысило цифру в 83 000 000 человек, увеличившись за год почти на 1 500 000 человек. Площадь страны составляет 783 562 км², что в 1,4 раза больше площади Украины (контролируемая территория).

Присмотримся дальше?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 09:56

Знову обліківка Акурт ліпить з Туреччини богообрану країну)))

Акурт, так скільки %% беруть турецькі ріелтори, а скільки "наші", які пасуться в Туреччині?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:32

Российские риэлторы - кто они?

Нажимая на кнопочки смартфона, неожиданно увидел знакомое фото - это дом комплекса CASA PREMIUM в Анталии. Стало интересно - нажал - оказалось реклама российского сайта риэлторов.
Конечно, обманывают: они не продают квартиры в этом очень приличном комплексе - насколько мне известно там все квартиры проданы.
А что же продают?

Неожиданность 1.
Квартира в Алании.
https://prian.ru/price/turkey-13603-3206939.html
Обратите внимание: цена 33 000 евро.
Именно с этим домом и именно с этими квартирами интересная история.
В декабре 2018 года именно здесь после шикарного ужина в ресторане приятель из Львова купил сразу 3 (три) квартиры по 31 000 евро. Расчет был такой: одна квартира- себе, а две под сдачу якобы по 20 евро в день круглый год. После этого прибыл ко мне в гости в Анталию (я встречал его в районе аэропорта Анталии - его привезли из Алании продаваны бесплатно - ехать 3 часа) похвастаться.
Хвастовство закончилось быстро: я открыл ему сайт Застройщика и показал цену на его квартиры в 26 500 евро. Ему стало реально плохо, так как он подписал Предварительный договор и внес задаток в 20 000 долларов США с обязательством полной уплаты всей суммы кажется до марта 2019. А по факту его развели на (31000-26500)х3=13 500 евро. Легко и просто. Виски в ресторане было реально много.
Далее была долгая тяжба за возвращение 20 000 долларов и три визита в Аланию (тогда в соседнем городке работал аэропорт). Я не знаю, обманывает или нет, но сказал, что 20 000 долларов ему вернули. Мои турецкие приятели говорят, выслушав эту историю, что этого быть не может.
Итак, ноябрь 2020: эти квартиры продают уже за 33 000 евро.
Там ниже объявления важная приписка: "Дополнительные расходы по сделке
не включены в стоимость продажи".

А тут красавцы аж пляшут на ветке, рассказывая басни о том, что если в Жмеринке, Одессе и Киеве все дорожает, то где-то обязательно должно дешеветь.
Это они вывели "Закон красавцев, прозябающих в двушках на задворках Киева".
Особо усердствует один невыездной из Киева красавец, имеющий под сдачу два хрущика.

Неожиданность 2.
Ах, какой сладкий мед:
• На лоне природы
• 5 минут до женского пляжа в Сарысу
https://prian.ru/price/turkey-2410-3235341.html

Первое верно. Второе - почти. А точнее - неправда.
Во-первых квартира в одном из самых "дешевых" микрорайонов - Sarisu. ("Жёлтая вода"), это там, где находятся главный очистные сооружения Анталии.
Во-вторых "женский пляж" на берегу моря есть но это сомнительное достоинство - это пляж для мусульманских женщин. Очень специфический - и до него вовсе не 5 минут - даже на авто.
Реально до пляжа Сарысу - реально классного - его называют "Пляж под соснами" - не менее 30-35 минут пешком.
Но цена за квартиру 67 900 евро площадью 75 квадратов не кажется завышенной и это понятно - в Сарысу всегда цены на квартиры ниже, чем в любом другом микрорайоне. И ниже могут быть примерно на 20%.
Что интересно, на других сайтах там квартиру выставляют уже не по 67900 евро, а по 70 000 евро.
https://www.diyarturk.com/fr/properties ... to-the-sea
На карте это здесь:
Зображення
Единственный "+" - близко супермаркет МЕТРО.
Как ориентир цен этот вариант годится: в недостренном комплексе в не самом хорошем месте и микрорайоне - 1000 евро квадрат.

Неожиданность 3.
Интересный объект... 120 000 евро... Я мимо него проезжаю почти каждый день...
Удивялет: растет ка к надрожжах - уже покрасили снаружи один из корпусов.
Объект в самом деле строит один из самых именитых застройщиков в Анталии - много его комплексов - весьма дорогих - можно встретить в приличном районе Лиман или Хурма.
https://prian.ru/price/turkey-13227-3287906.html
На карте я красным цветом показал, где строится новый комплекс, в котором наши люди 31 августа купили квартиру подороже этой... Там угол территории университет продал Застройщику.
Зображення
Риэлтор обманывает: его метку следует перенести на карте минимум на 1 сантиметр выше - за объездную трассу, убрав с территории университета.
Итак, в объявлении: 120 000 евро, площадь квартиры 100 кв. метров.
120 000 евро это 140 000 долларов.
Наши люди взяли за 1 250 000 лир квартиру в гораздо более приличном месте и площадью 110 кв. метров. Очень важный момент: зафиксирована цена в лирах и прогнозируемая финальная стоимость ожидается около 150 000 долларов.
Заходим на сайт Застройщика (напоминаю очень очень приличный застройщик).
Комплекс называется Coordinat 84. Рекомендовал бы я его брать?
И "да" и "нет" - реально далеко от моря, реально стоит прямо на объездной скоростной трассе, огибающей всю Анталию, реально как бы в "глубинке города". Правда - через дорогу мощный университет и у застройщика расчет на "приличный контингент".
http://pinarlar.com.tr
Только внимание: не переходите на английскую или русскую версию - та не будет формы запроса цены - наберите данные в нижней части турецкой версии и получите на электронную почту прайс-лист ПРЯМО ОТ ЗАСТРОЙЩИКА.
http://pinarlar.com.tr/coordinat84.html
Have a nice day!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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