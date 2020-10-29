Додано: Нед 01 лис, 2020 11:32

Неожиданность 1.

Неожиданность 2.

неправда.

Неожиданность 3.

обманывает:

Нажимая на кнопочки смартфона, неожиданно увидел знакомое фото - это дом комплекса CASA PREMIUM в Анталии. Стало интересно - нажал - оказалось реклама российского сайта риэлторов.Конечно, обманывают: они не продают квартиры в этом очень приличном комплексе - насколько мне известно там все квартиры проданы.А что же продают?Квартира в Алании.Обратите внимание:Именно с этим домом и именно с этими квартирами интересная история.В декабре 2018 года именно здесь после шикарного ужина в ресторане приятель из Львова купил сразу 3 (три) квартиры по 31 000 евро. Расчет был такой: одна квартира- себе, а две под сдачу якобы по 20 евро в день круглый год. После этого прибыл ко мне в гости в Анталию (я встречал его в районе аэропорта Анталии - его привезли из Алании продаваны бесплатно - ехать 3 часа) похвастаться.Хвастовство закончилось быстро: я открыл ему сайт Застройщика и показал цену на его квартиры вевро. Ему стало реально плохо, так как он подписал Предварительный договор и внес задаток в 20 000 долларов США с обязательством полной уплаты всей суммы кажется до марта 2019. А по факту его развели на (31000-26500)х3=13 500 евро. Легко и просто. Виски в ресторане было реально много.Далее была долгая тяжба за возвращение 20 000 долларов и три визита в Аланию (тогда в соседнем городке работал аэропорт). Я не знаю, обманывает или нет, но сказал, что 20 000 долларов ему вернули. Мои турецкие приятели говорят, выслушав эту историю, что этого быть не может.Итак, ноябрь 2020: эти квартиры продают уже заевро.Там ниже объявления важная приписка: "Дополнительные расходы по сделкене включены в стоимость продажи".А тут красавцы аж пляшут на ветке, рассказывая басни о том, что если в Жмеринке, Одессе и Киеве все дорожает, то где-то обязательно должно дешеветь.Это они вывели "Закон красавцев, прозябающих в двушках на задворках Киева".Особо усердствует один невыездной из Киева красавец, имеющий под сдачу два хрущика.Ах, какой сладкий мед:• На лоне природы• 5 минут до женского пляжа в СарысуПервое верно. Второе - почти. А точнее -Во-первых квартира в одном из самых "дешевых" микрорайонов - Sarisu. ("Жёлтая вода"), это там, где находятся главный очистные сооружения Анталии.Во-вторых "женский пляж" на берегу моря есть но это сомнительное достоинство - это пляж для мусульманских женщин. Очень специфический - и до него вовсе не 5 минут - даже на авто.Реально до пляжа Сарысу - реально классного - его называют "Пляж под соснами" - не менее 30-35 минут пешком.Но цена за квартиру 67 900 евро площадью 75 квадратов не кажется завышенной и это понятно - в Сарысу всегда цены на квартиры ниже, чем в любом другом микрорайоне. И ниже могут быть примерно на 20%.Что интересно, на других сайтах там квартиру выставляют уже не по 67900 евро, а поевро.На карте это здесь:Единственный "+" - близко супермаркет МЕТРО.Как ориентир цен этот вариант годится: в недостренном комплексе в не самом хорошем месте и микрорайоне - 1000 евро квадрат.Интересный объект... 120 000 евро... Я мимо него проезжаю почти каждый день...Удивялет: растет ка к надрожжах - уже покрасили снаружи один из корпусов.Объект в самом деле строит один из самых именитых застройщиков в Анталии - много его комплексов - весьма дорогих - можно встретить в приличном районе Лиман или Хурма.На карте я красным цветом показал, где строится новый комплекс, в котором наши люди 31 августа купили квартиру подороже этой... Там угол территории университет продал Застройщику.Риэлторего метку следует перенести на карте минимум на 1 сантиметр выше - за объездную трассу, убрав с территории университета.Итак, в объявлении: 120 000 евро, площадь квартиры 100 кв. метров.120 000 евро это 140 000 долларов.Наши люди взяли за 1 250 000 лир квартиру в гораздо более приличном месте и площадью 110 кв. метров. Очень важный момент: зафиксирована цена в лирах и прогнозируемая финальная стоимость ожидается около 150 000 долларов.Заходим на сайт Застройщика (напоминаю очень очень приличный застройщик).Комплекс называется Coordinat 84. Рекомендовал бы я его брать?И "да" и "нет" - реально далеко от моря, реально стоит прямо на объездной скоростной трассе, огибающей всю Анталию, реально как бы в "глубинке города". Правда - через дорогу мощный университет и у застройщика расчет на "приличный контингент".Только внимание: не переходите на английскую или русскую версию - та не будет формы запроса цены - наберите данные в нижней части турецкой версии иПРЯМО ОТ ЗАСТРОЙЩИКА.