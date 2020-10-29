Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Недавно на этой ветке кто-то из форумчан - и я в том числе - упоминали новый жилой комплекс под названием SurYapi - совершенно все новое - новый микрорайон - не очень близко к центру - но цена валит с ног - квартиры "2+1" от 50 000 долларов (все готовое "под ключ"). Так вот я писал, что он далеко, но гонят скоростной трамвай к морю. Признаюсь честно: у меня челюсть буквально отвисла, когда я увидел, что новую линию скоростного трамвая уже почти сделали в районе знаменитого Археологического музея Анталии и она идет вдоль моря в самый центр. Я еще не могу понять как они соединят - и соединят ли?? - две линии (красным цветом) линией синего цвета - но если соединят, то будет очень неплохо! Сайт застройщика - можно заполнить форму запроса - высылают прайс-лист. https://suryapiantalya.com.tr/tr
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Може бути і 10. Акурт же ж писав вище, що любий би міг фіксанути майбутню квартиру в ліри. Але імхо лафа скінчилась )))
Тут саме цікаве, що із всіх форумчан курсом ліра-доллар опікується більше всього пан флайман, який ніколи не був в Туреччині, а із всіх закордонних країн був тільки в Польщі, і в найближчі 70 років не буде в Туреччині. Я вже не кажу про інші країни світу.
Щодо "вдалого" вкладення в долларах/невдолларах - цікаве питання.
Головне НЕ проєктувати українське сьогодення та буття на закордонне. Але питання цікаве. Чому. Українське мислення оцінює нерухомість та авто тільки в доларах США. За кордоном - і не тільки в Туреччині - ЦЬОГО НЕМАЄ. Спробуйте спитати в Австрії, Італії, Польщі про ціну в доларах - вас не зрозуміють. Є виключення в Туреччині. Виключення А: Забудовники працюють на кредитах із закордонних країн - найчастіше - з Азербайджану (!!!). Такі забудовники ціни виставляють в ойро і продають за ойро. Тут все зрозуміло і не викликає питань.
Виключення Б: Посередники-росіянки - як правило жінки турків - вони завжди виставляють ціни в ойро, орієнтуючись на росяін та ціни мАскви. Від таких тікати.
Але є забудовники - турки, які працюють для турків та виставляють ціни в турецьких лірах. Знайшли таких - радійте! Як тут можна вгадати?
Варіянт 1. "Тримати руку на пульсі" - я вже розказував - в липні 2018 ліра від курсу 4 раптово впала до курсу 7,14 за долар - мій приятель встиг злити бакси по 6,86 та купити "3+1" майже безплатно в новому комплексі - продавав турок.
Варіант 2. "Не брати дурного в голову та важкого в руки" - визначитися з нерухомістю - сплатити 50% та залишок - в турецькій лірі. Тут може бути - як зараз - приємна несподіванка - ліра падає - сума зафіксована - витрати в українській валюті - доларах - падають - поглажуєте себе по животику та відкорковуєте шампанське. Все просто.
Варіант 3. Турки дійсно ніяк не прив"язуються в нерухомості та автівках до долара - тільки до власної національної валюти. Тут моджна виграти на вторинному ринку - турок виставив квартиру на продаж в лірах і продає за ліри, і - головне - вклався в лірах (!!!). ВІН НЕ СЛІДКУЄ або майже не слідкує за курсом долара! Ось тут час покупця! Не зівай, Хомко, не те й ярмарок!!!!!
Альтернатива є? Є!!!!! Несіть гроші в Приватбанк!
Приват уже не торт. Але крім нього ще є 80 банок. Поки що хватає. А нє, то в Польщу відкривати інвестиційний рахунок та купувати акції.
Тут чуть ли не в каждом доме есть риэлторских конторы, состоящие из комнаты и двух столов. Один стол - "работает" муж-турок, второй стол - "работает" его жена-россиянка. Жена как правило ориентируется на российского мАсковского покупателя. Если продаст хотя бы одну квартиру в год - считай справилась. Самое правильное дело - покупать напрямую у Застройщика. Юридически надежно. Безопасно. Как правило рассрочка без процентов на 1-2 года.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:При этом за 3 года постоянной жизни здесь я не видел НИ ОДНОЙ АВАРИИ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ЖЕРТВАМИ или травмами. За три года в прессе сообщали только об одной аварии со смертельным исходом - пьяный в попу турист-россяинин на арендованном авто на бульваре Ататюрка (три полосы в каждом направлении!!!) не поместился на них и врезался в столб на большой скорости. Раз в неделю можно увидеть, что кто-то кому то бампер поцарапал...
Если хорошенько искать, то можно найти и более интересные цифры: По данным Патрульной полиции Украины с января по 1 октября в Украине произошло 118 884 аварии, что на 3,6% больше чем за аналогичный период прошлого года. ДТП с пострадавшими - 18 123, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. ПОГИБЛО 2 484 человека, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. http://patrol.police.gov.ua/statystyka/ По официальным данным в Турции в 2020 году произошла 92 781 авария (в Украине за тот же период - 118 884). https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/kaza Напомню: население Турецкой республики на октябрь 2020 превысило цифру в 83 000 000 человек, увеличившись за год почти на 1 500 000 человек. Площадь страны составляет 783 562 км², что в 1,4 раза больше площади Украины (контролируемая территория).
Присмотримся дальше?
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Нажимая на кнопочки смартфона, неожиданно увидел знакомое фото - это дом комплекса CASA PREMIUM в Анталии. Стало интересно - нажал - оказалось реклама российского сайта риэлторов. Конечно, обманывают: они не продают квартиры в этом очень приличном комплексе - насколько мне известно там все квартиры проданы. А что же продают?
Неожиданность 1. Квартира в Алании. https://prian.ru/price/turkey-13603-3206939.html Обратите внимание: цена 33 000 евро. Именно с этим домом и именно с этими квартирами интересная история. В декабре 2018 года именно здесь после шикарного ужина в ресторане приятель из Львова купил сразу 3 (три) квартиры по 31 000 евро. Расчет был такой: одна квартира- себе, а две под сдачу якобы по 20 евро в день круглый год. После этого прибыл ко мне в гости в Анталию (я встречал его в районе аэропорта Анталии - его привезли из Алании продаваны бесплатно - ехать 3 часа) похвастаться. Хвастовство закончилось быстро: я открыл ему сайт Застройщика и показал цену на его квартиры в 26 500 евро. Ему стало реально плохо, так как он подписал Предварительный договор и внес задаток в 20 000 долларов США с обязательством полной уплаты всей суммы кажется до марта 2019. А по факту его развели на (31000-26500)х3=13 500 евро. Легко и просто. Виски в ресторане было реально много. Далее была долгая тяжба за возвращение 20 000 долларов и три визита в Аланию (тогда в соседнем городке работал аэропорт). Я не знаю, обманывает или нет, но сказал, что 20 000 долларов ему вернули. Мои турецкие приятели говорят, выслушав эту историю, что этого быть не может. Итак, ноябрь 2020: эти квартиры продают уже за 33 000 евро. Там ниже объявления важная приписка: "Дополнительные расходы по сделке не включены в стоимость продажи".
А тут красавцы аж пляшут на ветке, рассказывая басни о том, что если в Жмеринке, Одессе и Киеве все дорожает, то где-то обязательно должно дешеветь. Это они вывели "Закон красавцев, прозябающих в двушках на задворках Киева". Особо усердствует один невыездной из Киева красавец, имеющий под сдачу два хрущика.
Первое верно. Второе - почти. А точнее - неправда. Во-первых квартира в одном из самых "дешевых" микрорайонов - Sarisu. ("Жёлтая вода"), это там, где находятся главный очистные сооружения Анталии. Во-вторых "женский пляж" на берегу моря есть но это сомнительное достоинство - это пляж для мусульманских женщин. Очень специфический - и до него вовсе не 5 минут - даже на авто. Реально до пляжа Сарысу - реально классного - его называют "Пляж под соснами" - не менее 30-35 минут пешком. Но цена за квартиру 67 900 евро площадью 75 квадратов не кажется завышенной и это понятно - в Сарысу всегда цены на квартиры ниже, чем в любом другом микрорайоне. И ниже могут быть примерно на 20%. Что интересно, на других сайтах там квартиру выставляют уже не по 67900 евро, а по 70 000 евро. https://www.diyarturk.com/fr/properties ... to-the-sea На карте это здесь: Единственный "+" - близко супермаркет МЕТРО. Как ориентир цен этот вариант годится: в недостренном комплексе в не самом хорошем месте и микрорайоне - 1000 евро квадрат.
Неожиданность 3. Интересный объект... 120 000 евро... Я мимо него проезжаю почти каждый день... Удивялет: растет ка к надрожжах - уже покрасили снаружи один из корпусов. Объект в самом деле строит один из самых именитых застройщиков в Анталии - много его комплексов - весьма дорогих - можно встретить в приличном районе Лиман или Хурма. https://prian.ru/price/turkey-13227-3287906.html На карте я красным цветом показал, где строится новый комплекс, в котором наши люди 31 августа купили квартиру подороже этой... Там угол территории университет продал Застройщику. Риэлтор обманывает: его метку следует перенести на карте минимум на 1 сантиметр выше - за объездную трассу, убрав с территории университета. Итак, в объявлении: 120 000 евро, площадь квартиры 100 кв. метров. 120 000 евро это 140 000 долларов. Наши люди взяли за 1 250 000 лир квартиру в гораздо более приличном месте и площадью 110 кв. метров. Очень важный момент: зафиксирована цена в лирах и прогнозируемая финальная стоимость ожидается около 150 000 долларов. Заходим на сайт Застройщика (напоминаю очень очень приличный застройщик). Комплекс называется Coordinat 84. Рекомендовал бы я его брать? И "да" и "нет" - реально далеко от моря, реально стоит прямо на объездной скоростной трассе, огибающей всю Анталию, реально как бы в "глубинке города". Правда - через дорогу мощный университет и у застройщика расчет на "приличный контингент". http://pinarlar.com.tr Только внимание: не переходите на английскую или русскую версию - та не будет формы запроса цены - наберите данные в нижней части турецкой версии и получите на электронную почту прайс-лист ПРЯМО ОТ ЗАСТРОЙЩИКА. http://pinarlar.com.tr/coordinat84.html Have a nice day!
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Провінційне управління культури і туризму Анталії поділилося цифрами туристів, які приїжджають до міста з 1 січня по 31 жовтня. Цього року Анталія, туристичне місто, що приймає мільйони туристів, прийняла 3 мільйони 276 тисяч 627 туристів.
За розподілом туристів за національністю росіяни посіли перше місце з 1 мільйоном 402 тисячі 578, а Україна посіла друге місце з 550 тисячами 306.
Кількість туристів, які приїжджали до міста, була наступною:
“Німці - 335 тис. 485, 209 тис. 975 Англія, 83 тис. 996 Польща, 61 тис. 964 Білорусь, 48 тис. 429 Швейцарія, 45 тис. 614 Молдова, 44 тис. 420 Румунія, 34 тис. 710 Казахстан, 27 тис. 308 Нідерланди, 23 тис. 884 Сербія 23 тис. 479 Франція, "
За той же період попереднього туристичного сезону до міста прибуло 5 млн. 414 тис. 606 російських, 799 тис. 76 українців, 2 млн. 508 тис. 316 німецьких, 686 тис. 934 британських, 535 тис. 886 польських та 167 тис. 401 білоруських туристів.
На що тут дивитися? На чергові маніпуляції? Чесно кажучи, протягом тривалого часу не було ні часу, ні бажання тикати носом в брехню людину "яка завжди говорить лише правду", але повз настільки таку кричущу маніпуляцію пройти не зміг.
akurt написав:Если хорошенько искать, то можно найти и более интересные цифры: По данным Патрульной полиции Украины с января по 1 октября в Украине произошло 118 884 аварии, что на 3,6% больше чем за аналогичный период прошлого года. ДТП с пострадавшими - 18 123, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. ПОГИБЛО 2 484 человека, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. http://patrol.police.gov.ua/statystyka/ По официальным данным в Турции в 2020 году произошла 92 781 авария (в Украине за тот же период - 118 884). https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/kaza
Порівняти дані з сайту Патрульної поліції України з кількістю статей на тему "Аварія" на сайті новин (видавши останню цифру за офіційні дані) - це сильно. Ви вважаєте своїх читачів ідіотами? На жаль, я не володію турецькою мовою, і не зміг швидко знайти аналогічні дані на сайті поліції Туреччини, тому я скористався англомовними джерелами і взяв цифри за 2019 рік.
Наприклад, ось тут, з посиланням на TurkStat кажуть, що в Туреччині за 2019 рік (в дужках, офіційні цифри по Україні в 2019 році): - кількість ДТП - 1,168,144 (160,675) - кількість ДТП з потерпілими - 174,896 (26,052) - кількість жертв - 5,473 (3,454) - кількість потерпілих - 283,234 (32,736)
Ви ще хочете "придивитися далі"?
Як Ви самі зазначили населення Туреччини в ~2 рази більше ніж України, кількість автомобілів на 1000 людей, нехай в 1.5 рази більше. Тобто мінімум в 3 рази вища кількість ДТП загалом очікувана, але ж ми маємо різницю в 7-8 разів. Єдине, що в Туреччині краще, це рівень смертності в ДТП (але це для України не новина, і причини того очевидні). Сподіваюся, що встановлення камер, за декілька років дасть свій ефект.
Можна ще сказати, що в Україні зростаючий тренд, а в Туреччині - спадаючий, але виглядає так, що це ситуативно (з 2016 по 2018 в Туреччині показники також зростали). Я знайшов іншу картинку Цікаво, що спричинило різкий стрибок смертності в ДТП в 2015 році?
Загалом смертність в ДТП в Україні і Туреччині плюс-мінус на однаковому рівні (станом на 2016 рік на 100 тис. населення в Україні на 10% вища, на 100 тис. транспортних засобів - на 10% нижча).
Я вже Вам говорив, але нагадаю. Ви тут всіх вчите працювати з калькулятором. Але калькулятор лише проводить обчислення, на базі тих чисел які Ви йому даєте. Якщо Ви даєте неправильні числа, то і висновки зроблені на базі результатів обчислень у вас будуть неправильні. Як в цьому випадку - ну дуже вже хотілося втоптати Україну в багнюку, а вийшло, що Туреччина там десь поруч.
All
Для старожилів гілки - це не новина, для нових читачів дружня порада - включати критичне мислення, і перевіряти всю інформацію від людини "яка, завжди говорить правду", тому що маніпуляцій і брехні в дописах топікстартера - хоч греблю гати. В мене на цій гілці не так багато дописів, і декілька з них - розбір таких "бздур" на кшталт цієї. Так, тут є цікава і достовірна інформація, але її потрібно ретельно перевіряти (особливо, коли автор вдається до порівняння з іншими країнами, а це стається достатньо часто)
akurt
Допоки Ви пишете виключно про Туреччину, у Вас все виходить добре - корисна інформація, позитивна подача, хороша деталізація. Але варто Вам зачепити Україну (Болгарію, Іспанію, тощо) - у Вас зносить дах, і Ви стаєте огидно-смішним. Давайте, щоб я не повторювався про інформаційну війну, припущу, що Вам подобається писати. Просто контраст - це єдиний літературний прийом, який Ви опанували. Але ж він не єдиний - опануйте інші. "Учиться никогда не поздно".
stryzhko написав:“Німці - 335 тис. 485, 209 тис. 975 Англія, 83 тис. 996 Польща, 61 тис. 964 Білорусь, 48 тис. 429 Швейцарія, 45 тис. 614 Молдова, 44 тис. 420 Румунія, 34 тис. 710 Казахстан, 27 тис. 308 Нідерланди, 23 тис. 884 Сербія 23 тис. 479 Франція, "
akurt плохое место для жития не посоветует... В Анталии ночью +20, в 17-00 +26.
На днях была статистика - по памяти скажу - выручка от туристов составила около 3 миллиардов долларов США. Это правда, на 72% ниже прошлого года - но согласитесь, на безрыбье Коронавируса 3 миллиарда - тоже хорошо...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 01 лис, 2020 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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