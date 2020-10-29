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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 815816817818
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:56

Прощавай, Києве мій!
Частина друга.

Квартира продана. Майно розпродане. Гроші отримані. Квартира в Анталії куплена.
Автівка завантажена тим, що не варто продавати. Відстань від Києва до Чорноморська вдало подолана. Пором "Чорноморськ-Карасу".

Пором прийшов в порт КАРАСУ (Туреччина) сьогодні за розкладом - о 01-00 ночі.
До 07-00 ранку всім мешканцям кают порому дозволили бути в своїх каютах - дуже добре!
Виїхали з Карасу о 7-30 - 630 км по чудовій швидкісній трасі з 3-ма смугами для руху - і вже о 16-00 люди - до позавчора мешканці Києва - розвантажували своє авто та заносили речі в свою квартиру в Анталії...
Прощавай, Києве, колись мій!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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