Прощавай, Києве мій!
Частина друга.
Квартира продана. Майно розпродане. Гроші отримані. Квартира в Анталії куплена.
Автівка завантажена тим, що не варто продавати. Відстань від Києва до Чорноморська вдало подолана. Пором "Чорноморськ-Карасу".
Пором прийшов в порт КАРАСУ (Туреччина) сьогодні за розкладом - о 01-00 ночі.
До 07-00 ранку всім мешканцям кают порому дозволили бути в своїх каютах - дуже добре!
Виїхали з Карасу о 7-30 - 630 км по чудовій швидкісній трасі з 3-ма смугами для руху - і вже о 16-00 люди - до позавчора мешканці Києва - розвантажували своє авто та заносили речі в свою квартиру в Анталії...
Прощавай, Києве, колись мій!