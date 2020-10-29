Додано: Нед 01 лис, 2020 15:56

Прощавай, Києве мій!

Частина друга.



Квартира продана. Майно розпродане. Гроші отримані. Квартира в Анталії куплена.

Автівка завантажена тим, що не варто продавати. Відстань від Києва до Чорноморська вдало подолана. Пором "Чорноморськ-Карасу".



Пором прийшов в порт КАРАСУ (Туреччина) сьогодні за розкладом - о 01-00 ночі.

До 07-00 ранку всім мешканцям кают порому дозволили бути в своїх каютах - дуже добре!

Виїхали з Карасу о 7-30 - 630 км по чудовій швидкісній трасі з 3-ма смугами для руху - і вже о 16-00 люди - до позавчора мешканці Києва - розвантажували своє авто та заносили речі в свою квартиру в Анталії...

Прощавай, Києве, колись мій!

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.