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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 815816817818
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:56

Прощавай, Києве мій!
Частина друга.

Квартира продана. Майно розпродане. Гроші отримані. Квартира в Анталії куплена.
Автівка завантажена тим, що не варто продавати. Відстань від Києва до Чорноморська вдало подолана. Пором "Чорноморськ-Карасу".

Пором прийшов в порт КАРАСУ (Туреччина) сьогодні за розкладом - о 01-00 ночі.
До 07-00 ранку всім мешканцям кают порому дозволили бути в своїх каютах - дуже добре!
Виїхали з Карасу о 7-30 - 630 км по чудовій швидкісній трасі з 3-ма смугами для руху - і вже о 16-00 люди - до позавчора мешканці Києва - розвантажували своє авто та заносили речі в свою квартиру в Анталії...
Прощавай, Києве, колись мій!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:00

  akurt написав:Российские риэлторы - кто они?

Нажимая на кнопочки смартфона, неожиданно увидел знакомое фото - это дом комплекса CASA PREMIUM в Анталии. Стало интересно - нажал - оказалось реклама российского сайта риэлторов.
Конечно, обманывают: они не продают квартиры в этом очень приличном комплексе - насколько мне известно там все квартиры проданы.
А что же продают?

Неожиданность 1.
Квартира в Алании.
https://prian.ru/price/turkey-13603-3206939.html
Обратите внимание: цена 33 000 евро.
Именно с этим домом и именно с этими квартирами интересная история.
В декабре 2018 года именно здесь после шикарного ужина в ресторане приятель из Львова купил сразу 3 (три) квартиры по 31 000 евро. Расчет был такой: одна квартира- себе, а две под сдачу якобы по 20 евро в день круглый год. После этого прибыл ко мне в гости в Анталию (я встречал его в районе аэропорта Анталии - его привезли из Алании продаваны бесплатно - ехать 3 часа) похвастаться.
Хвастовство закончилось быстро: я открыл ему сайт Застройщика и показал цену на его квартиры в 26 500 евро. Ему стало реально плохо, так как он подписал Предварительный договор и внес задаток в 20 000 долларов США с обязательством полной уплаты всей суммы кажется до марта 2019. А по факту его развели на (31000-26500)х3=13 500 евро. Легко и просто. Виски в ресторане было реально много.
Далее была долгая тяжба за возвращение 20 000 долларов и три визита в Аланию (тогда в соседнем городке работал аэропорт). Я не знаю, обманывает или нет, но сказал, что 20 000 долларов ему вернули. Мои турецкие приятели говорят, выслушав эту историю, что этого быть не может.
Итак, ноябрь 2020: эти квартиры продают уже за 33 000 евро.
Там ниже объявления важная приписка: "Дополнительные расходы по сделке
не включены в стоимость продажи".

А тут красавцы аж пляшут на ветке, рассказывая басни о том, что если в Жмеринке, Одессе и Киеве все дорожает, то где-то обязательно должно дешеветь.
Это они вывели "Закон красавцев, прозябающих в двушках на задворках Киева".
Особо усердствует один невыездной из Киева красавец, имеющий под сдачу два хрущика.

Неожиданность 2.
Ах, какой сладкий мед:
• На лоне природы
• 5 минут до женского пляжа в Сарысу
https://prian.ru/price/turkey-2410-3235341.html

Первое верно. Второе - почти. А точнее - неправда.
Во-первых квартира в одном из самых "дешевых" микрорайонов - Sarisu. ("Жёлтая вода"), это там, где находятся главный очистные сооружения Анталии.
Во-вторых "женский пляж" на берегу моря есть но это сомнительное достоинство - это пляж для мусульманских женщин. Очень специфический - и до него вовсе не 5 минут - даже на авто.
Реально до пляжа Сарысу - реально классного - его называют "Пляж под соснами" - не менее 30-35 минут пешком.
Но цена за квартиру 67 900 евро площадью 75 квадратов не кажется завышенной и это понятно - в Сарысу всегда цены на квартиры ниже, чем в любом другом микрорайоне. И ниже могут быть примерно на 20%.
Что интересно, на других сайтах там квартиру выставляют уже не по 67900 евро, а по 70 000 евро.
https://www.diyarturk.com/fr/properties ... to-the-sea
На карте это здесь:
Зображення
Единственный "+" - близко супермаркет МЕТРО.
Как ориентир цен этот вариант годится: в недостренном комплексе в не самом хорошем месте и микрорайоне - 1000 евро квадрат.

Неожиданность 3.
Интересный объект... 120 000 евро... Я мимо него проезжаю почти каждый день...
Удивялет: растет ка к надрожжах - уже покрасили снаружи один из корпусов.
Объект в самом деле строит один из самых именитых застройщиков в Анталии - много его комплексов - весьма дорогих - можно встретить в приличном районе Лиман или Хурма.
https://prian.ru/price/turkey-13227-3287906.html
На карте я красным цветом показал, где строится новый комплекс, в котором наши люди 31 августа купили квартиру подороже этой... Там угол территории университет продал Застройщику.
Зображення
Риэлтор обманывает: его метку следует перенести на карте минимум на 1 сантиметр выше - за объездную трассу, убрав с территории университета.
Итак, в объявлении: 120 000 евро, площадь квартиры 100 кв. метров.
120 000 евро это 140 000 долларов.
Наши люди взяли за 1 250 000 лир квартиру в гораздо более приличном месте и площадью 110 кв. метров. Очень важный момент: зафиксирована цена в лирах и прогнозируемая финальная стоимость ожидается около 150 000 долларов.
Заходим на сайт Застройщика (напоминаю очень очень приличный застройщик).
Комплекс называется Coordinat 84. Рекомендовал бы я его брать?
И "да" и "нет" - реально далеко от моря, реально стоит прямо на объездной скоростной трассе, огибающей всю Анталию, реально как бы в "глубинке города". Правда - через дорогу мощный университет и у застройщика расчет на "приличный контингент".
http://pinarlar.com.tr
Только внимание: не переходите на английскую или русскую версию - та не будет формы запроса цены - наберите данные в нижней части турецкой версии и получите на электронную почту прайс-лист ПРЯМО ОТ ЗАСТРОЙЩИКА.
http://pinarlar.com.tr/coordinat84.html
Have a nice day!

плата за комуналь в цоколі в прикиївських іпенях вийшла $9,15 (Дев"ять доларів 15 центів по курсу НБУ)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:24

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Але основний посил в іншому, що вже більше як півроку тема хотьби в офіс відпала, а з нею і потреба в каваліках біля ШРТ.

Ахахахах! :lol: А кому я вже півроку про це розповідаю :?:

Так хто ж знав що "цей дощ на довго" (с)
Ось так завжди: поки щось потрібне купиш, то воно вже і не треба.
Так що тепер, как акурт?!


"Как акурт" не получиться.
По-перше, він любить гарний клімат і не любить прибирати лопатою сніг: накидався за своє життя лопатами та не одними. До речі: у Львові прибирав сам сніг перед під"їздом та на парковці до приходу тітки-двірничихи. Дякувала за допомогу... В мене єдиного на весь будинок лопата для снігу, всі інші ледачі...
По-друге, треба мати "правильні" - тобто сучасні - дерівативи: та родина, що сьогодні, переїхавши з Києва у власну квартиру в Анталії, єдине, чого потребує - працюючий інтернет.
Між іншим: в тій пісні, звідки фраза "Цей дощ надовго" в другому куплеті слова такі:
"А нам все одно... ми - в долонях у Бога..." (с)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:14

  akurt написав:
"Как акурт" не получиться.
По-перше, він любить гарний клімат і не любить прибирати лопатою сніг: накидався за своє життя лопатами та не одними. До речі: у Львові прибирав сам сніг перед під"їздом та на парковці до приходу тітки-двірничихи. Дякувала за допомогу... В мене єдиного на весь будинок лопата для снігу, всі інші ледачі...
По-друге, треба мати "правильні" - тобто сучасні - дерівативи: та родина, що сьогодні, переїхавши з Києва у власну квартиру в Анталії, єдине, чого потребує - працюючий інтернет.
Між іншим: в тій пісні, звідки фраза "Цей дощ надовго" в другому куплеті слова такі:
"А нам все одно... ми - в долонях у Бога..." (с)

Вітаю, пан Акурте, був на місяць заблокований, тому не писав.
Питання таке, що робити з школярами в Анталії?
У родини, яка переїхала є такі?
Якщо є, то яке майбутнє вони для своїх дітей там бачуть, куди влаштували дітей?

Відповідь, якщо хочете, можете написати мені в особисті, буду вдячним.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:00

Те, що Вас заблокували - то почесно!
Мене заблокували на тиждень за цитату в 2 (два) слова з дитячого оповідання письменника Віталія Біанки - "Егоркины заботы". При тому я вказав, що то письменник початку минулого сторіччя. Слова між іншим містяться в словнику "Словарь русской разговорной речи".
Але блокування - на тижень!

Ваше питання дуже акутальне. Дам відповідь щодо освіти дітей нашої діаспори завтра - дивлюсь серіал.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 00:06

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Окститесь, Турция - это своя мечта, а не Вашего ребёнка. Это для пенсии, зимовки. Но не надо душить будущее детей. Смотрите, Акурт своих детей в Калифорнию, а потом уже сам кости греть.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 00:58

  akurt написав:Если хорошенько искать, то можно найти и более интересные цифры:
По данным Патрульной полиции Украины с января по 1 октября в Украине произошло 118 884 аварии, что на 3,6% больше чем за аналогичный период прошлого года.
ДТП с пострадавшими - 18 123, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
ПОГИБЛО 2 484 человека, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
http://patrol.police.gov.ua/statystyka/
По официальным данным в Турции в 2020 году произошла 92 781 авария (в Украине за тот же период - 118 884).
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/kaza
Напомню: население Турецкой республики на октябрь 2020 превысило цифру в 83 000 000 человек, увеличившись за год почти на 1 500 000 человек. Площадь страны составляет 783 562 км², что в 1,4 раза больше площади Украины (контролируемая территория).

Присмотримся дальше?

Еще раз уточню - это ветка про Украину? Какое отношение аварии в Украине имеют к зарубежной недвижимости?
Я вам первую ссылку из гугла кинул - что в Турции полно аварий со смертельными исходами в ответ на ваше заявление, что в Турции про такие аварии вы не слышали - ну вот теперь я вам об этом сказал и вы, наконец-то, услышали что в Турции бывают аварии со смертельными исходами и это не только пьяные русские в столбы въезжают. Кстати и в пешеходов иностранцев въезжают и даже турки сбивают иностранцев-пешеходов насмерть. Так что смотрите по сторонам когда ходите и близко к дорогам не подходите...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 01:17

  akurt написав:По официальным данным в Турции в 2020 году произошла 92 781 авария
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/kaza

хм по вашей ссылке нет ни слова, что это статистика 2020 года тем более официальная - там вообще нет кол-ва аварий за год. По моей же ссылке четко указано, что более 100 тыс всего за 3 месяца 2020 года
viewtopic.php?p=5088811#p5088811
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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