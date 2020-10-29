Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Квартира продана. Майно розпродане. Гроші отримані. Квартира в Анталії куплена. Автівка завантажена тим, що не варто продавати. Відстань від Києва до Чорноморська вдало подолана. Пором "Чорноморськ-Карасу".
Пором прийшов в порт КАРАСУ (Туреччина) сьогодні за розкладом - о 01-00 ночі. До 07-00 ранку всім мешканцям кают порому дозволили бути в своїх каютах - дуже добре! Виїхали з Карасу о 7-30 - 630 км по чудовій швидкісній трасі з 3-ма смугами для руху - і вже о 16-00 люди - до позавчора мешканці Києва - розвантажували своє авто та заносили речі в свою квартиру в Анталії... Прощавай, Києве, колись мій!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Нажимая на кнопочки смартфона, неожиданно увидел знакомое фото - это дом комплекса CASA PREMIUM в Анталии. Стало интересно - нажал - оказалось реклама российского сайта риэлторов. Конечно, обманывают: они не продают квартиры в этом очень приличном комплексе - насколько мне известно там все квартиры проданы. А что же продают?
Неожиданность 1. Квартира в Алании. https://prian.ru/price/turkey-13603-3206939.html Обратите внимание: цена 33 000 евро. Именно с этим домом и именно с этими квартирами интересная история. В декабре 2018 года именно здесь после шикарного ужина в ресторане приятель из Львова купил сразу 3 (три) квартиры по 31 000 евро. Расчет был такой: одна квартира- себе, а две под сдачу якобы по 20 евро в день круглый год. После этого прибыл ко мне в гости в Анталию (я встречал его в районе аэропорта Анталии - его привезли из Алании продаваны бесплатно - ехать 3 часа) похвастаться. Хвастовство закончилось быстро: я открыл ему сайт Застройщика и показал цену на его квартиры в 26 500 евро. Ему стало реально плохо, так как он подписал Предварительный договор и внес задаток в 20 000 долларов США с обязательством полной уплаты всей суммы кажется до марта 2019. А по факту его развели на (31000-26500)х3=13 500 евро. Легко и просто. Виски в ресторане было реально много. Далее была долгая тяжба за возвращение 20 000 долларов и три визита в Аланию (тогда в соседнем городке работал аэропорт). Я не знаю, обманывает или нет, но сказал, что 20 000 долларов ему вернули. Мои турецкие приятели говорят, выслушав эту историю, что этого быть не может. Итак, ноябрь 2020: эти квартиры продают уже за 33 000 евро. Там ниже объявления важная приписка: "Дополнительные расходы по сделке не включены в стоимость продажи".
А тут красавцы аж пляшут на ветке, рассказывая басни о том, что если в Жмеринке, Одессе и Киеве все дорожает, то где-то обязательно должно дешеветь. Это они вывели "Закон красавцев, прозябающих в двушках на задворках Киева". Особо усердствует один невыездной из Киева красавец, имеющий под сдачу два хрущика.
Первое верно. Второе - почти. А точнее - неправда. Во-первых квартира в одном из самых "дешевых" микрорайонов - Sarisu. ("Жёлтая вода"), это там, где находятся главный очистные сооружения Анталии. Во-вторых "женский пляж" на берегу моря есть но это сомнительное достоинство - это пляж для мусульманских женщин. Очень специфический - и до него вовсе не 5 минут - даже на авто. Реально до пляжа Сарысу - реально классного - его называют "Пляж под соснами" - не менее 30-35 минут пешком. Но цена за квартиру 67 900 евро площадью 75 квадратов не кажется завышенной и это понятно - в Сарысу всегда цены на квартиры ниже, чем в любом другом микрорайоне. И ниже могут быть примерно на 20%. Что интересно, на других сайтах там квартиру выставляют уже не по 67900 евро, а по 70 000 евро. https://www.diyarturk.com/fr/properties ... to-the-sea На карте это здесь: Единственный "+" - близко супермаркет МЕТРО. Как ориентир цен этот вариант годится: в недостренном комплексе в не самом хорошем месте и микрорайоне - 1000 евро квадрат.
Неожиданность 3. Интересный объект... 120 000 евро... Я мимо него проезжаю почти каждый день... Удивялет: растет ка к надрожжах - уже покрасили снаружи один из корпусов. Объект в самом деле строит один из самых именитых застройщиков в Анталии - много его комплексов - весьма дорогих - можно встретить в приличном районе Лиман или Хурма. https://prian.ru/price/turkey-13227-3287906.html На карте я красным цветом показал, где строится новый комплекс, в котором наши люди 31 августа купили квартиру подороже этой... Там угол территории университет продал Застройщику. Риэлтор обманывает: его метку следует перенести на карте минимум на 1 сантиметр выше - за объездную трассу, убрав с территории университета. Итак, в объявлении: 120 000 евро, площадь квартиры 100 кв. метров. 120 000 евро это 140 000 долларов. Наши люди взяли за 1 250 000 лир квартиру в гораздо более приличном месте и площадью 110 кв. метров. Очень важный момент: зафиксирована цена в лирах и прогнозируемая финальная стоимость ожидается около 150 000 долларов. Заходим на сайт Застройщика (напоминаю очень очень приличный застройщик). Комплекс называется Coordinat 84. Рекомендовал бы я его брать? И "да" и "нет" - реально далеко от моря, реально стоит прямо на объездной скоростной трассе, огибающей всю Анталию, реально как бы в "глубинке города". Правда - через дорогу мощный университет и у застройщика расчет на "приличный контингент". http://pinarlar.com.tr Только внимание: не переходите на английскую или русскую версию - та не будет формы запроса цены - наберите данные в нижней части турецкой версии и получите на электронную почту прайс-лист ПРЯМО ОТ ЗАСТРОЙЩИКА. http://pinarlar.com.tr/coordinat84.html Have a nice day!
плата за комуналь в цоколі в прикиївських іпенях вийшла $9,15 (Дев"ять доларів 15 центів по курсу НБУ)
flyman написав:Але основний посил в іншому, що вже більше як півроку тема хотьби в офіс відпала, а з нею і потреба в каваліках біля ШРТ.
Ахахахах! А кому я вже півроку про це розповідаю
Так хто ж знав що "цей дощ на довго" (с) Ось так завжди: поки щось потрібне купиш, то воно вже і не треба. Так що тепер, как акурт?!
"Как акурт" не получиться. По-перше, він любить гарний клімат і не любить прибирати лопатою сніг: накидався за своє життя лопатами та не одними. До речі: у Львові прибирав сам сніг перед під"їздом та на парковці до приходу тітки-двірничихи. Дякувала за допомогу... В мене єдиного на весь будинок лопата для снігу, всі інші ледачі... По-друге, треба мати "правильні" - тобто сучасні - дерівативи: та родина, що сьогодні, переїхавши з Києва у власну квартиру в Анталії, єдине, чого потребує - працюючий інтернет. Між іншим: в тій пісні, звідки фраза "Цей дощ надовго" в другому куплеті слова такі: "А нам все одно... ми - в долонях у Бога..." (с)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:Если хорошенько искать, то можно найти и более интересные цифры: По данным Патрульной полиции Украины с января по 1 октября в Украине произошло 118 884 аварии, что на 3,6% больше чем за аналогичный период прошлого года. ДТП с пострадавшими - 18 123, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. ПОГИБЛО 2 484 человека, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. http://patrol.police.gov.ua/statystyka/ По официальным данным в Турции в 2020 году произошла 92 781 авария (в Украине за тот же период - 118 884). https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/kaza Напомню: население Турецкой республики на октябрь 2020 превысило цифру в 83 000 000 человек, увеличившись за год почти на 1 500 000 человек. Площадь страны составляет 783 562 км², что в 1,4 раза больше площади Украины (контролируемая территория).
Присмотримся дальше?
Еще раз уточню - это ветка про Украину? Какое отношение аварии в Украине имеют к зарубежной недвижимости? Я вам первую ссылку из гугла кинул - что в Турции полно аварий со смертельными исходами в ответ на ваше заявление, что в Турции про такие аварии вы не слышали - ну вот теперь я вам об этом сказал и вы, наконец-то, услышали что в Турции бывают аварии со смертельными исходами и это не только пьяные русские в столбы въезжают. Кстати и в пешеходов иностранцев въезжают и даже турки сбивают иностранцев-пешеходов насмерть. Так что смотрите по сторонам когда ходите и близко к дорогам не подходите...
хм по вашей ссылке нет ни слова, что это статистика 2020 года тем более официальная - там вообще нет кол-ва аварий за год. По моей же ссылке четко указано, что более 100 тыс всего за 3 месяца 2020 года viewtopic.php?p=5088811#p5088811
Trast написав:Питання таке, що робити з школярами в Анталії? У родини, яка переїхала є такі? Якщо є, то яке майбутнє вони для своїх дітей там бачуть, куди влаштували дітей?
В Туреччині, як і в Україні - два види шкіл: державні та приватні. В обох видах шкіл вчаться і громадяни, і діти іноземців, які отримали ВНП в Туреччині. В приватних школах навчання досить дороге - здається, 2000 доларів на рік. В державних все навчання безкоштовне і ніхто ніколи ніяких грошей не збирає. Виключення: треба купити на 1 вересня визначений набір шкільних зошитів, атласів, олівців, альбомів, рюкзаків і такого іншого - чув, витрати в 300 лір або приблизно 1000 гривень. Діти українців навчаються в державних безкоштовних школах. Не чув, щоби чиясь дитина з українців навчалася в приватній школі - можливо я не з тими спілкуюся.
Начання в турецкій школі йде - звісно - турецькою мовою. Крім турецької, вивчають англійську мову. Діти українців паралельно навчаються в "Суботній школі" під егідою Консульства України в Анталії - там узгоджена з Міносвіти України програма - по закінченню отримують Атестат державного зразка. На скільки мені відомо в турецьких школах зараз навчаються 2 дня на тиждень в школі та 5 раз на тиждень - в он-лайн-режимі. Тому навчання в приватній школі втратило сенс. Чув тільки позитивні відгуки про уроки в он-лайн режимі. Говорили, що дуже цікаво навіть батькам.
В цілому ситуація з шкільним начанням нормальна. Серед проблем чув про те, що в класі є діти з дуже бідних родин. На зустрічі в Парку української культури Анталії з міністром іноземних справ України паном Дмитром Кулебою 04 липня школьники української діаспори читали вірші Шевченка у перекладі на турецьку мову. Працює в Анталії одна приватна велика школа виключно з англійською мовою навчання.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.