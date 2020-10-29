та ні, це кількісне пом"ягшення для стимулювання турецької економіки, яка завалить неньку дешевим ширпотребом в той час як акурт буде насолоджуватися дешевими йогуртами.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 лис, 2020 14:55
та ні, це кількісне пом"ягшення для стимулювання турецької економіки, яка завалить неньку дешевим ширпотребом в той час як акурт буде насолоджуватися дешевими йогуртами.
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