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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 816817818819
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:55

  shapo написав:https://inosmi.ru/politic/20201101/248446014.html
Турецкая финансовая система на грани обвала

та ні, це кількісне пом"ягшення для стимулювання турецької економіки, яка завалить неньку дешевим ширпотребом в той час як акурт буде насолоджуватися дешевими йогуртами.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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