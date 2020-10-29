Додано: Пон 02 лис, 2020 15:53

Пани такі цікаві... сидять в такій цікавій ситуації і розмірковують, яка там та де економіка на грані провалу.

Мої замітки - як водія з 30-ти річним стажем, що проїхав сам за кермом всю Україну від Севастополя до Чернігова, від Чопа до Краснодону, від Чернігова до Юрмали, від Юрмали майже всі країни Європи, багато країн Азії та багато штатів США так "тОркнули", що навіть ті, в кого авто ніколи не було і ті виявили інтерес.

Чудово!

Про пальне:

Долар - 8,44 ліри. Пальне А95 на АЗС British Petroleum - вид пального - Ultimate - заправляюсь тільки таким пальним - 6,91 ліри за 1 літр.

На інших АЗС не заправляюсь, хоч там і дешевше.

Приват списав за 100,06 ліри - 347,28 гривень або по 23,98 гривні за 1 літр.

(для порівняння: WOG Україна 27,99 гривні за 1 літр).

Приват рахує вже 3,47 гривні за 1 турецьку ліру. СУПЕРРРРРРРРРР!

А було раніше і 6,5, і 5,5, і 4,5... Це при тому, що ціни незмінні або майже незмінні з 2018 року...

А панове все розказують де що та як валиться... та як то погано, що ліра-долар 8,44...

Панове! Частіше дивіться по боках!!! Тобто навкруги себе.



В Анталії вдень +26, голубе небо, сухо. Вода в морі +26.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.