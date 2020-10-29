та ні, це кількісне пом"ягшення для стимулювання турецької економіки, яка завалить неньку дешевим ширпотребом в той час як акурт буде насолоджуватися дешевими йогуртами.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 лис, 2020 14:55
та ні, це кількісне пом"ягшення для стимулювання турецької економіки, яка завалить неньку дешевим ширпотребом в той час як акурт буде насолоджуватися дешевими йогуртами.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 02 лис, 2020 15:53
Пани такі цікаві... сидять в такій цікавій ситуації і розмірковують, яка там та де економіка на грані провалу.
Мої замітки - як водія з 30-ти річним стажем, що проїхав сам за кермом всю Україну від Севастополя до Чернігова, від Чопа до Краснодону, від Чернігова до Юрмали, від Юрмали майже всі країни Європи, багато країн Азії та багато штатів США так "тОркнули", що навіть ті, в кого авто ніколи не було і ті виявили інтерес.
Чудово!
Про пальне:
Долар - 8,44 ліри. Пальне А95 на АЗС British Petroleum - вид пального - Ultimate - заправляюсь тільки таким пальним - 6,91 ліри за 1 літр.
На інших АЗС не заправляюсь, хоч там і дешевше.
Приват списав за 100,06 ліри - 347,28 гривень або по 23,98 гривні за 1 літр.
(для порівняння: WOG Україна 27,99 гривні за 1 літр).
Приват рахує вже 3,47 гривні за 1 турецьку ліру. СУПЕРРРРРРРРРР!
А було раніше і 6,5, і 5,5, і 4,5... Це при тому, що ціни незмінні або майже незмінні з 2018 року...
А панове все розказують де що та як валиться... та як то погано, що ліра-долар 8,44...
Панове! Частіше дивіться по боках!!! Тобто навкруги себе.
В Анталії вдень +26, голубе небо, сухо. Вода в морі +26.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:32
Паром не переставал ходить даже в самые жесткие времена "Комендантского часа".
На сегодня автотранзит Украина-Румыния-Болгария-Турция открыт для украицев.
Деньги мешками насколько мне известно никто не возит.
Я писал ранее:
- прекрасно работает сервис перевода украинских гривен у Приват24: перевод с карты на карту - зачисление гривен с карты Приватбанка на карту турецкого банка без проблем и мгновенно. Комиссию берет только Приватбанк - 2%.
- прекрасно работают карты украинских банков везде кроме рынка (и то у некоторых продавцов на рынке есть терминалы). Очень удобно рассчитываться с помощью ApplePay. Рекомендую.
- я описывал в сентябре прошлого года тоже прикольную вещь: при мне в терминале фирмы Застройщика при покупке квартиры нашим украинцем с карты украинского банка (счет в долларах США) было списано 50 000 долларов США. Списали бы больше (квартира стоила дороже), но у фирмы лимит списания с помощью терминала - 50 000 долларов.
- прекрасно работают SWIFT-переводы - я писал недавно: на прошлой неделе в среду отправили в инет-банкинге одного зарубежного банка доллары - в четверг они уже были на валютном счету в турецком банке. Зачисление - без комиссии, выдача наличных без комиссии...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Пон 02 лис, 2020 17:43
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
8.43
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:03
так и вижу, как собственник квартиры в $50к при курсе 4,0 в апреле 2018г., желающий продать сейчас, ежедневно поднимает цену в лирах, чтобы хотя бы вернуть свою инвестицию, и вынужден конкурировать с первичкой, которая, как известно, цену в лирах фиксирует.
на каком уровне будут его потери в долларах? 10%? 20%?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:22
Yuri_T
Всем привет!
Уже неделю в Стамбуле. В пятницу довольно сильно тряхнуло. Мы были в это время на восьмом этаже, до лестницы было далеко, поэтому решили не дергаться – будь, что будет. На этот раз пронесло.
С этого момента регулярно смотрим местные каналы, которые ведут прямые репортажи с мест спасательных работ в Измире. Постоянно показывают видео, на котором 8-9 этажный дом за несколько секунд превращается в кучу мусора. Оно в интернете, наверное, все его видели.
Магнитуда землетрясения была 6.6 балла, т.е. оно не было катастрофическим. Тем не менее, в городе полностью разрушено около 20 домов, и большое количество строений потрескалось и наклонилось. Некоторые из них подпирают стрелами экскаваторов, чтобы не упали окончательно. Жителей эвакуировали. Некоторые дома сейчас целенаправленно разрушают.
Турецкого языка я не знаю, но в титрах часто проходит один и тот же message: “beton kalitesi dusuk”, что google translate переводит как «плохое качество бетона». Показывают мужика с куском бетона, который крошится у него в руках. И т.п.
Зонирование Турции по сейсмоопасности легко найти в интернете, например
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!
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