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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 816817818819
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:55

  shapo написав:https://inosmi.ru/politic/20201101/248446014.html
Турецкая финансовая система на грани обвала

та ні, це кількісне пом"ягшення для стимулювання турецької економіки, яка завалить неньку дешевим ширпотребом в той час як акурт буде насолоджуватися дешевими йогуртами.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:53

Пани такі цікаві... сидять в такій цікавій ситуації і розмірковують, яка там та де економіка на грані провалу.
Мої замітки - як водія з 30-ти річним стажем, що проїхав сам за кермом всю Україну від Севастополя до Чернігова, від Чопа до Краснодону, від Чернігова до Юрмали, від Юрмали майже всі країни Європи, багато країн Азії та багато штатів США так "тОркнули", що навіть ті, в кого авто ніколи не було і ті виявили інтерес.
Чудово!
Про пальне:
Долар - 8,44 ліри. Пальне А95 на АЗС British Petroleum - вид пального - Ultimate - заправляюсь тільки таким пальним - 6,91 ліри за 1 літр.
На інших АЗС не заправляюсь, хоч там і дешевше.
Приват списав за 100,06 ліри - 347,28 гривень або по 23,98 гривні за 1 літр.
(для порівняння: WOG Україна 27,99 гривні за 1 літр).
Приват рахує вже 3,47 гривні за 1 турецьку ліру. СУПЕРРРРРРРРРР!
А було раніше і 6,5, і 5,5, і 4,5... Це при тому, що ціни незмінні або майже незмінні з 2018 року...
А панове все розказують де що та як валиться... та як то погано, що ліра-долар 8,44...
Панове! Частіше дивіться по боках!!! Тобто навкруги себе.

В Анталії вдень +26, голубе небо, сухо. Вода в морі +26.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:32

  clientage написав:Када там дедлайн? Хлавное шобы к этому времени паром не перестал ходить, а то мешок денег трудно будет переправить 8)


Паром не переставал ходить даже в самые жесткие времена "Комендантского часа".
На сегодня автотранзит Украина-Румыния-Болгария-Турция открыт для украицев.
Деньги мешками насколько мне известно никто не возит.
Я писал ранее:
- прекрасно работает сервис перевода украинских гривен у Приват24: перевод с карты на карту - зачисление гривен с карты Приватбанка на карту турецкого банка без проблем и мгновенно. Комиссию берет только Приватбанк - 2%.
- прекрасно работают карты украинских банков везде кроме рынка (и то у некоторых продавцов на рынке есть терминалы). Очень удобно рассчитываться с помощью ApplePay. Рекомендую.
- я описывал в сентябре прошлого года тоже прикольную вещь: при мне в терминале фирмы Застройщика при покупке квартиры нашим украинцем с карты украинского банка (счет в долларах США) было списано 50 000 долларов США. Списали бы больше (квартира стоила дороже), но у фирмы лимит списания с помощью терминала - 50 000 долларов.
- прекрасно работают SWIFT-переводы - я писал недавно: на прошлой неделе в среду отправили в инет-банкинге одного зарубежного банка доллары - в четверг они уже были на валютном счету в турецком банке. Зачисление - без комиссии, выдача наличных без комиссии...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:43

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

8.43
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:03

  flyman написав:8.43

так и вижу, как собственник квартиры в $50к при курсе 4,0 в апреле 2018г., желающий продать сейчас, ежедневно поднимает цену в лирах, чтобы хотя бы вернуть свою инвестицию, и вынужден конкурировать с первичкой, которая, как известно, цену в лирах фиксирует.
на каком уровне будут его потери в долларах? 10%? 20%? :D :D :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:22

Yuri_T
Всем привет!
Уже неделю в Стамбуле. В пятницу довольно сильно тряхнуло. Мы были в это время на восьмом этаже, до лестницы было далеко, поэтому решили не дергаться – будь, что будет. На этот раз пронесло.
С этого момента регулярно смотрим местные каналы, которые ведут прямые репортажи с мест спасательных работ в Измире. Постоянно показывают видео, на котором 8-9 этажный дом за несколько секунд превращается в кучу мусора. Оно в интернете, наверное, все его видели.
Магнитуда землетрясения была 6.6 балла, т.е. оно не было катастрофическим. Тем не менее, в городе полностью разрушено около 20 домов, и большое количество строений потрескалось и наклонилось. Некоторые из них подпирают стрелами экскаваторов, чтобы не упали окончательно. Жителей эвакуировали. Некоторые дома сейчас целенаправленно разрушают.
Турецкого языка я не знаю, но в титрах часто проходит один и тот же message: “beton kalitesi dusuk”, что google translate переводит как «плохое качество бетона». Показывают мужика с куском бетона, который крошится у него в руках. И т.п.
Зонирование Турции по сейсмоопасности легко найти в интернете, например https://rusturkey.com/post/196189/turec ... tya-21-god
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:15

  shapo написав:https://inosmi.ru/politic/20201101/248446014.html
Турецкая финансовая система на грани обвала

Ждать курс 20 и покупать недвигу в Анталии?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:53

  Vint написав:
  shapo написав:https://inosmi.ru/politic/20201101/248446014.html
Турецкая финансовая система на грани обвала

Ждать курс 20 и покупать недвигу в Анталии?


І що з нею потім робити?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:55

  Frant написав:
  Vint написав:Ждать курс 20 и покупать недвигу в Анталии?

І що з нею потім робити?

как это "что"?
резать лосей при 30, когда застройщики станут фиксировать продажи на уровне 25. :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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