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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 817818819820
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:43

  Vint написав:
  shapo написав:https://inosmi.ru/politic/20201101/248446014.html
Турецкая финансовая система на грани обвала

Ждать курс 20 и покупать недвигу в Анталии?

Я так прикинул по ценам на авто - резко подорожали - думаю, что можно ориентироваться на курс 12.
Однако при этом не забывать, что продавец совсем не такой дурка, как можно подумать.
В этом деле - в деле недвижимости - важен момент!
Например, в апреле 2018, когда прилетел мой бывший коллега по работе с целью купить себе квартиру - мы за неделю пересмотрели/перещупали 100 (!!!) вариантов - и пересматривали их хоть и трудно физически - но легко информационно - на многих балконах висели желтого цвета объявления о продаже. С нами в моем авто был нанятый турок - он звонил, уточнял детали, договаривался о просмотре - смотрели.
Через неделю просмотра остановились на трех вариантах - я в понедельник сказал: "Вот из 100 вариантов три варианта - реально стоящие. Определяйся!" Определился. В среду была сделка. Сейчас у него отличная двушка площадью в 60 квадратов - третий этаж - вид на свой плавательный бассейн. Под окном спальни - пальма... В доме 30 квартир. Часть владельцев - иностранцы. Обошлась в 54 000 долларов. Полный фарш.
Сейчас если в моем микрорайоне вы увидите 3 объявления о продаже - я удивлюсь, но соглашусь.
А если найдете 5 (пять) - угощу немецким пивом, которым затарился сегодня в МЕТРО...
Грех не пить пиво немецкое, а вина итальянские и французские - взял на вечер - после пробежки - итальянское Canti - когда доллар=8,4392, а цены ни на что не меняются с 2018 года.
Только вернулся с пробежки по резиновым дорожкам вдоль Средиземного моря... +20... Тихо и сухо... на море - штиль. Круглая Луна. На баскетбольных площадках у моря парни играют. По синим дорожкам катаются велосипедисты. В двух местах - прямо у моря на гальке столики кафе - на гитарах - парни-певцы - живой звук...
Рассказывайте, как за границей жить плохо...
Послушаю...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:07

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Рассказывайте, как за границей жить плохо...
Послушаю...

что там в Турции с работой для иностранцев? школы вузы для их детей? каковы перспективы у детей.
Вот когда с этими вопросами все наладится, тогда и можно будет трудоспособным семьям с детьми думать о Турции, а так максимум на отдых, пока у детей каникулы.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:04

  Frant написав:
  Vint написав:
  shapo написав:https://inosmi.ru/politic/20201101/248446014.html
Турецкая финансовая система на грани обвала

Ждать курс 20 и покупать недвигу в Анталии?


І що з нею потім робити?

Да вот вернулся три дня назад из Анталии в нашу погоду и хочу назад.
Работа позволяет, но пока дети, школа... В среднесрочной перспективе можно было бы заиметь актив, если цена будет хорошая.

Фанатом Турции не являюсь. В разгар сезона там вообще жара и полный отстой.
Vint
 
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  #<1 ... 817818819820
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