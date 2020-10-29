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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 818819820821>
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:43

  Vint написав:
  shapo написав:https://inosmi.ru/politic/20201101/248446014.html
Турецкая финансовая система на грани обвала

Ждать курс 20 и покупать недвигу в Анталии?

Я так прикинул по ценам на авто - резко подорожали - думаю, что можно ориентироваться на курс 12.
Однако при этом не забывать, что продавец совсем не такой дурка, как можно подумать.
В этом деле - в деле недвижимости - важен момент!
Например, в апреле 2018, когда прилетел мой бывший коллега по работе с целью купить себе квартиру - мы за неделю пересмотрели/перещупали 100 (!!!) вариантов - и пересматривали их хоть и трудно физически - но легко информационно - на многих балконах висели желтого цвета объявления о продаже. С нами в моем авто был нанятый турок - он звонил, уточнял детали, договаривался о просмотре - смотрели.
Через неделю просмотра остановились на трех вариантах - я в понедельник сказал: "Вот из 100 вариантов три варианта - реально стоящие. Определяйся!" Определился. В среду была сделка. Сейчас у него отличная двушка площадью в 60 квадратов - третий этаж - вид на свой плавательный бассейн. Под окном спальни - пальма... В доме 30 квартир. Часть владельцев - иностранцы. Обошлась в 54 000 долларов. Полный фарш.
Сейчас если в моем микрорайоне вы увидите 3 объявления о продаже - я удивлюсь, но соглашусь.
А если найдете 5 (пять) - угощу немецким пивом, которым затарился сегодня в МЕТРО...
Грех не пить пиво немецкое, а вина итальянские и французские - взял на вечер - после пробежки - итальянское Canti - когда доллар=8,4392, а цены ни на что не меняются с 2018 года.
Только вернулся с пробежки по резиновым дорожкам вдоль Средиземного моря... +20... Тихо и сухо... на море - штиль. Круглая Луна. На баскетбольных площадках у моря парни играют. По синим дорожкам катаются велосипедисты. В двух местах - прямо у моря на гальке столики кафе - на гитарах - парни-певцы - живой звук...
Рассказывайте, как за границей жить плохо...
Послушаю...
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akurt
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:07

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Рассказывайте, как за границей жить плохо...
Послушаю...

что там в Турции с работой для иностранцев? школы вузы для их детей? каковы перспективы у детей.
Вот когда с этими вопросами все наладится, тогда и можно будет трудоспособным семьям с детьми думать о Турции, а так максимум на отдых, пока у детей каникулы.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:04

  Frant написав:
  Vint написав:
  shapo написав:https://inosmi.ru/politic/20201101/248446014.html
Турецкая финансовая система на грани обвала

Ждать курс 20 и покупать недвигу в Анталии?


І що з нею потім робити?

Да вот вернулся три дня назад из Анталии в нашу погоду и хочу назад.
Работа позволяет, но пока дети, школа... В среднесрочной перспективе можно было бы заиметь актив, если цена будет хорошая.

Фанатом Турции не являюсь. В разгар сезона там вообще жара и полный отстой.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:35

  ol_zy написав:
  akurt написав:Рассказывайте, как за границей жить плохо...
Послушаю...

что там в Турции с работой для иностранцев? школы вузы для их детей? каковы перспективы у детей.
Вот когда с этими вопросами все наладится, тогда и можно будет трудоспособным семьям с детьми думать о Турции, а так максимум на отдых, пока у детей каникулы.

А Вы на каком столбе прочитали, что Вас кто-то и куда-то приглашает на житие?
В какой стране мира работу обещали? По какой такой специальности/профессии?
Что-то умеете делать, за что иностранный работодатель прибывшему из страны "третьего мира" иностранцу платить что-то будет?
Школа для ребенка точно в эти дни работает?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 03 лис, 2020 00:42, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:А вы на каком столбе прочитали, что Вас кто-то и куда то приглашает?
Вам в какой стране мира работу обещали? По какой такой специальности/профессии? Школа для ребенка точно в эти дни работает?

а вы кто такой, чтобы мне перед вами отчитываться кто меня приглашали или не приглашал? это же вы всех зазываете в турцию и "прелести" ее расписываете. а прелестей у нее только для пенсионеров ... для доживания.
а школы для детей - конечно работают, чего б им не работать? каникулы были плановые и дальше в школу, где дистанционно, где очно.
  akurt написав:Помню шикарную фразу от одногруппника.

а товарищ ваш - банальный самодур - и фраза его отстойная. а те кто на него работают подставят его при первом же удобном случае, попадались мне такие когда-то - расходились как в море корабли - при первой же такой фразе ко мне - мой ответ был давай до свидания ищи дураков еще где. если человек себя не уважает, то и другие его уважать не станут. не все меряется деньгами и зарплатой, странно что вы этого еще не поняли. или делаете вид.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:43

Все меряется деньгами и зарплатой.
Если Вы этого не поняли, то...
А вот эта фраза замечательная, за нее благодарю:
  ol_zy написав:а вы кто такой, чтобы мне перед вами отчитываться кто меня приглашали или не приглашал?

Она означает, что никто никуда никак и никем Вас не приглашал и не приглашает.
Я в том числе.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 03 лис, 2020 00:46, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:45

Турція сама заразна зараз!


Поездки в Турцию вскоре сократятся или прекратятся. Почти все россияне (90%), которые заразились коронавирусом за границей, прибыли после отдыха из Турции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она призвала обсудить возможные меры в связи с этой ситуацией. @banksta
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:50

Тут и к бабке не ходить: чистая правда.
Правда, в Запорожье все мои приятели и родственники лежат покотом с подтвержденным Коронавирусом.

Я уже писал - а меня критиковали за это - слава Богу, что местные жители НЕ ВИДЕЛИ фактически россиян в провинции Анталия.
Прилетели - в Терминал 2 - его закрыли кстати со вчерашнего дня - в автобус - и в резервацию в отель "на сохранение".
Там в резервации слава Богу и держали...
За все лето видел в Анталии пару-тройку авто с российскими номерами.
Отличие от прошлого года - колоссальное!

Пан greenozon - а що це вас так росіяни хвилюють?
Львівська область - дані на сьогодні - захворіло 28 086, летальні випадки - 797.
Маску собі хоч купили? Одягаєте? Точно?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 03 лис, 2020 00:56, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:53

....
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 03 лис, 2020 00:55, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:55

  greenozon написав: Почти все россияне (90%), которые заразились коронавирусом за границей, прибыли после отдыха из Турции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Учитывая что сейчас россиян никуда кроме Турции и Новороссии не пускают — статистика так себе.
Mind the gap.
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