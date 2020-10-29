Слава Богу их на себя Крым принял в этом году - местные - по сообщению моих респондентов в Крыму - нахватались и бабла, и коронавируса...
Выручки превысили ожидания. Есть что теперь тратить на лечение...
Если говорить правду то:
- пресса в Турции сообщала что было около 15 (пятнадцати) случаев выявления у российских туристов коронавируса.
- не было ни одного сообщения о выявлении коронавируса у украинских туристов.
- в отелях на побережье Средиземного моря выявляли коронавирус - даже в очень приличных отелях.
Случаи уникальные и необъяснимые:
- у шеф-повара приличного отеля выявили коронавирус - всех сотрудников на карантин и на проверку - НИ У ОДНОГО НЕ ПОДТВЕРДИЛОСЬ заболевание. Вот как это может быть - никто не мог пояснить.
- в одном номере у россиянина выявили коронавирус - номер его и соседний - на карантин - через сутки коронавирус еще у постояльцев 2-х номеров рядом - карантин - через сутки еще у постояльцев двух номеров выявили - карантин - и так далее - всего были заражены постояльцы 15-ти номеров.
И вдруг прекратилось... Больше случаев в том отеле не было...
Ах, он год 2020... всем запомнится...