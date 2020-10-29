akurt написав:

Vint написав: shapo написав: https://inosmi.ru/politic/20201101/248446014.html

Турецкая финансовая система на грани обвала https://inosmi.ru/politic/20201101/248446014.htmlТурецкая финансовая система на грани обвала

Ждать курс 20 и покупать недвигу в Анталии? Ждать курс 20 и покупать недвигу в Анталии?

Я так прикинул по ценам на авто - резко подорожали - думаю, что можно ориентироваться на курс 12.Однако при этом не забывать, что продавец совсем не такой дурка, как можно подумать.В этом деле - в деле недвижимости - важен момент!Например, в апреле 2018, когда прилетел мой бывший коллега по работе с целью купить себе квартиру - мы за неделю пересмотрели/перещупали 100 (!!!) вариантов - и пересматривали их хоть и трудно физически - но легко информационно - на многих балконах висели желтого цвета объявления о продаже. С нами в моем авто был нанятый турок - он звонил, уточнял детали, договаривался о просмотре - смотрели.Через неделю просмотра остановились на трех вариантах - я в понедельник сказал: "Вот из 100 вариантов три варианта - реально стоящие. Определяйся!" Определился. В среду была сделка. Сейчас у него отличная двушка площадью в 60 квадратов - третий этаж - вид на свой плавательный бассейн. Под окном спальни - пальма... В доме 30 квартир. Часть владельцев - иностранцы. Обошлась в 54 000 долларов. Полный фарш.Сейчас если в моем микрорайоне вы увидите 3 объявления о продаже - я удивлюсь, но соглашусь.А если найдете 5 (пять) - угощу немецким пивом, которым затарился сегодня в МЕТРО...Грех не пить пиво немецкое, а вина итальянские и французские - взял на вечер - после пробежки - итальянское Canti - когда доллар=8,4392, а цены ни на что не меняются с 2018 года.Только вернулся с пробежки по резиновым дорожкам вдоль Средиземного моря... +20... Тихо и сухо... на море - штиль. Круглая Луна. На баскетбольных площадках у моря парни играют. По синим дорожкам катаются велосипедисты. В двух местах - прямо у моря на гальке столики кафе - на гитарах - парни-певцы - живой звук...Рассказывайте, как за границей жить плохо...Послушаю...