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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 818819820821
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:57

Слава Богу их на себя Крым принял в этом году - местные - по сообщению моих респондентов в Крыму - нахватались и бабла, и коронавируса...
Выручки превысили ожидания. Есть что теперь тратить на лечение...
Если говорить правду то:
- пресса в Турции сообщала что было около 15 (пятнадцати) случаев выявления у российских туристов коронавируса.
- не было ни одного сообщения о выявлении коронавируса у украинских туристов.
- в отелях на побережье Средиземного моря выявляли коронавирус - даже в очень приличных отелях.
Случаи уникальные и необъяснимые:
- у шеф-повара приличного отеля выявили коронавирус - всех сотрудников на карантин и на проверку - НИ У ОДНОГО НЕ ПОДТВЕРДИЛОСЬ заболевание. Вот как это может быть - никто не мог пояснить.
- в одном номере у россиянина выявили коронавирус - номер его и соседний - на карантин - через сутки коронавирус еще у постояльцев 2-х номеров рядом - карантин - через сутки еще у постояльцев двух номеров выявили - карантин - и так далее - всего были заражены постояльцы 15-ти номеров.
И вдруг прекратилось... Больше случаев в том отеле не было...
Ах, он год 2020... всем запомнится...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 03 лис, 2020 01:05, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:59

  akurt написав:
  Vint написав:
  shapo написав:https://inosmi.ru/politic/20201101/248446014.html
Турецкая финансовая система на грани обвала

Ждать курс 20 и покупать недвигу в Анталии?

Я так прикинул по ценам на авто - резко подорожали - думаю, что можно ориентироваться на курс 12.
Однако при этом не забывать, что продавец совсем не такой дурка, как можно подумать.
В этом деле - в деле недвижимости - важен момент!
Например, в апреле 2018, когда прилетел мой бывший коллега по работе с целью купить себе квартиру - мы за неделю пересмотрели/перещупали 100 (!!!) вариантов - и пересматривали их хоть и трудно физически - но легко информационно - на многих балконах висели желтого цвета объявления о продаже. С нами в моем авто был нанятый турок - он звонил, уточнял детали, договаривался о просмотре - смотрели.
Через неделю просмотра остановились на трех вариантах - я в понедельник сказал: "Вот из 100 вариантов три варианта - реально стоящие. Определяйся!" Определился. В среду была сделка. Сейчас у него отличная двушка площадью в 60 квадратов - третий этаж - вид на свой плавательный бассейн. Под окном спальни - пальма... В доме 30 квартир. Часть владельцев - иностранцы. Обошлась в 54 000 долларов. Полный фарш.
Сейчас если в моем микрорайоне вы увидите 3 объявления о продаже - я удивлюсь, но соглашусь.
А если найдете 5 (пять) - угощу немецким пивом, которым затарился сегодня в МЕТРО...
Грех не пить пиво немецкое, а вина итальянские и французские - взял на вечер - после пробежки - итальянское Canti - когда доллар=8,4392, а цены ни на что не меняются с 2018 года.
Только вернулся с пробежки по резиновым дорожкам вдоль Средиземного моря... +20... Тихо и сухо... на море - штиль. Круглая Луна. На баскетбольных площадках у моря парни играют. По синим дорожкам катаются велосипедисты. В двух местах - прямо у моря на гальке столики кафе - на гитарах - парни-певцы - живой звук...
Рассказывайте, как за границей жить плохо...
Послушаю...


А сколько приблизительно сейчас стоит эта двушка ?
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 01:08

  Ruslan2453 написав:А сколько приблизительно сейчас стоит эта двушка ?


Трудно сказать - я не сильно интересовался - думаю тысяч 60.
В этом же доме на втором этаже была выставлена трешка - продана за неделю.
Реально хороший дом и квартира без недостатков: в этом сезоне не у всех домов ("ситэ") работали плавательные бассейны из-за коронавируса - у них он большой - и еще и детский бассейн - работал все лето. У них 2 парковки за автоматическими воротами слева и справа от дома.
Квартира этаж 3 и еще что важно - взгляд из окон не упирается в соседние дома - у них перед домом бассейн, а у соседнего дома - бассейн ЗА домом и получается большое расстояние.
Ваш вопрос интересный - попробую у председателя ОСББ - я его знаю - спросить за цену проданной летом трешки.
Там еще интересно, что в том же доме жила семья из Украины - оказалось - арендовали - и недавно купили себе собственную квартиру.
Статистика по дому на 30 квартир была такая:
- 2 квартиры - украинцы
- 1 квартира - россияне
- 1 квартира - грузины.
Не уверен, но все остальные вроде - турки. Год постройки дома - 2017.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 06:27

akurt
Приятно и полезно иметь дело с профессионалом (профессионалами).
Неприятно, что Европа, Штаты и Россия, и весь регион ополчились на Турцию. Похоже, будут добивать. Что, собственно, делает информацию бесполезной.
Noname2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 07:03

Добивать?
Это кто?
Это кого?
Не ожидал такого непонимания геополитики...
И ещё: Информация никогда не бывает бесполезной, если ею вовремя воспользоваться.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 07:26

  Noname2020 написав:akurt
Приятно и полезно иметь дело с профессионалом (профессионалами).
Неприятно, что Европа, Штаты и Россия, и весь регион ополчились на Турцию. Похоже, будут добивать. Что, собственно, делает информацию бесполезной.


На жаль, цей професійний ріелтор ( ріелторша,чи група ріелторів) не вказують, скільки % беруть за свої послуги.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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