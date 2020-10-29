|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:57
Слава Богу их на себя Крым принял в этом году - местные - по сообщению моих респондентов в Крыму - нахватались и бабла, и коронавируса...
Выручки превысили ожидания. Есть что теперь тратить на лечение...
Если говорить правду то:
- пресса в Турции сообщала что было около 15 (пятнадцати) случаев выявления у российских туристов коронавируса.
- не было ни одного сообщения о выявлении коронавируса у украинских туристов.
- в отелях на побережье Средиземного моря выявляли коронавирус - даже в очень приличных отелях.
Случаи уникальные и необъяснимые:
- у шеф-повара приличного отеля выявили коронавирус - всех сотрудников на карантин и на проверку - НИ У ОДНОГО НЕ ПОДТВЕРДИЛОСЬ заболевание. Вот как это может быть - никто не мог пояснить.
- в одном номере у россиянина выявили коронавирус - номер его и соседний - на карантин - через сутки коронавирус еще у постояльцев 2-х номеров рядом - карантин - через сутки еще у постояльцев двух номеров выявили - карантин - и так далее - всего были заражены постояльцы 15-ти номеров.
И вдруг прекратилось... Больше случаев в том отеле не было...
Ах, он год 2020... всем запомнится...
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 03 лис, 2020 01:05, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4965
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1834 раз.
- Подякували: 748 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:59
akurt написав: Vint написав: shapo написав:
https://inosmi.ru/politic/20201101/248446014.html
Турецкая финансовая система на грани обвала
Ждать курс 20 и покупать недвигу в Анталии?
Я так прикинул по ценам на авто - резко подорожали - думаю, что можно ориентироваться на курс 12.
Однако при этом не забывать, что продавец совсем не такой дурка, как можно подумать.
В этом деле - в деле недвижимости - важен момент!
Например, в апреле 2018, когда прилетел мой бывший коллега по работе с целью купить себе квартиру - мы за неделю пересмотрели/перещупали 100 (!!!) вариантов - и пересматривали их хоть и трудно физически - но легко информационно - на многих балконах висели желтого цвета объявления о продаже. С нами в моем авто был нанятый турок - он звонил, уточнял детали, договаривался о просмотре - смотрели.
Через неделю просмотра остановились на трех вариантах - я в понедельник сказал: "Вот из 100 вариантов три варианта - реально стоящие. Определяйся!
" Определился. В среду была сделка. Сейчас у него отличная двушка площадью в 60 квадратов - третий этаж - вид на свой плавательный бассейн. Под окном спальни - пальма... В доме 30 квартир. Часть владельцев - иностранцы. Обошлась в 54 000 долларов. Полный фарш.
Сейчас если в моем микрорайоне вы увидите 3 объявления о продаже - я удивлюсь, но соглашусь.
А если найдете 5 (пять) - угощу немецким пивом, которым затарился сегодня в МЕТРО...
Грех не пить пиво немецкое, а вина итальянские и французские - взял на вечер - после пробежки - итальянское Canti
- когда доллар=8,4392, а цены ни на что не меняются с 2018 года.
Только вернулся с пробежки по резиновым дорожкам вдоль Средиземного моря... +20... Тихо и сухо... на море - штиль. Круглая Луна. На баскетбольных площадках у моря парни играют. По синим дорожкам катаются велосипедисты. В двух местах - прямо у моря на гальке столики кафе - на гитарах - парни-певцы - живой звук...
Рассказывайте, как за границей жить плохо...
Послушаю...
А сколько приблизительно сейчас стоит эта двушка ?
-
Ruslan2453
-
-
- Повідомлень: 1346
- З нами з: 13.02.09
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лис, 2020 01:08
Ruslan2453 написав:
А сколько приблизительно сейчас стоит эта двушка ?
Трудно сказать - я не сильно интересовался - думаю тысяч 60.
В этом же доме на втором этаже была выставлена трешка - продана за неделю.
Реально хороший дом и квартира без недостатков: в этом сезоне не у всех домов ("ситэ
") работали плавательные бассейны из-за коронавируса - у них он большой - и еще и детский бассейн - работал все лето. У них 2 парковки за автоматическими воротами слева и справа от дома.
Квартира этаж 3 и еще что важно - взгляд из окон не упирается в соседние дома - у них перед домом бассейн, а у соседнего дома - бассейн ЗА домом и получается большое расстояние.
Ваш вопрос интересный - попробую у председателя ОСББ - я его знаю - спросить за цену проданной летом трешки.
Там еще интересно, что в том же доме жила семья из Украины - оказалось - арендовали - и недавно купили себе собственную квартиру.
Статистика по дому на 30 квартир была такая:
- 2 квартиры - украинцы
- 1 квартира - россияне
- 1 квартира - грузины.
Не уверен, но все остальные вроде - турки. Год постройки дома - 2017.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4965
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1834 раз.
- Подякували: 748 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лис, 2020 06:27
akurt
Приятно и полезно иметь дело с профессионалом (профессионалами).
Неприятно, что Европа, Штаты и Россия, и весь регион ополчились на Турцию. Похоже, будут добивать. Что, собственно, делает информацию бесполезной.
-
Noname2020
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 24.09.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лис, 2020 07:03
Добивать?
Это кто?
Это кого?
Не ожидал такого непонимания геополитики...
И ещё: Информация никогда не бывает бесполезной, если ею вовремя воспользоваться.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4965
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1834 раз.
- Подякували: 748 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лис, 2020 07:26
Noname2020 написав:akurt
Приятно и полезно иметь дело с профессионалом (профессионалами).
Неприятно, что Европа, Штаты и Россия, и весь регион ополчились на Турцию. Похоже, будут добивать. Что, собственно, делает информацию бесполезной.
На жаль, цей професійний ріелтор ( ріелторша,чи група ріелторів) не вказують, скільки % беруть за свої послуги.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21693
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1248 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лис, 2020 08:27
Noname2020 написав:akurt
Приятно и полезно иметь дело с профессионалом (профессионалами).
Неприятно, что Европа, Штаты и Россия, и весь регион ополчились на Турцию. Похоже, будут добивать. Что, собственно, делает информацию бесполезной.
Туреччина виришіла, що їй як і РФ тре маленька переможна війна (з Арменією цього разу).
Не здивуюсь, що як країна агресор отримає санкції, подібно до РФ.
Але акурт далі буде розказувати про саму найкращу країну із самими чесними громадянами, самими обережними водіями, надійними забудовниками, порядними політиками, кліматом, ліпшим чим у Каліфорнії (ЛА/СФ).
Як в анекдоті про Вовочку: "хочу жити в СРСР"
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21952
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1602 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 03 лис, 2020 08:40
flyman написав: Noname2020 написав:akurt
Приятно и полезно иметь дело с профессионалом (профессионалами).
Неприятно, что Европа, Штаты и Россия, и весь регион ополчились на Турцию. Похоже, будут добивать. Что, собственно, делает информацию бесполезной.
Туреччина виришіла, що їй як і РФ тре маленька переможна війна (з Арменією цього разу).
Не здивуюсь, що як країна агресор отримає санкції, подібно до РФ.
Але акурт далі буде розказувати про саму найкращу країну із самими чесними громадянами, самими обережними водіями, надійними забудовниками, порядними політиками, кліматом, ліпшим чим у Каліфорнії (ЛА/СФ).
Як в анекдоті про Вовочку: "хочу жити в СРСР"
Зверніть увагу - землетрус в Туреччині наш "не ріелтор" - просто обійшов стороною. Мовчав, як скумбрія, яку він (вона) так хвалив (хвалила) раніше.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21693
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1248 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лис, 2020 08:58
Frant написав:
Зверніть увагу - землетрус в Туреччині наш "не ріелтор" - просто обійшов стороною. Мовчав, як скумбрія, яку він (вона) так хвалив (хвалила) раніше.
Для объективности анализа нужно знать возраст развалившихся домов в Измире, карту микросейсморайонирования района разрушения и характер повреждения зданий чтобы делать заключение о качестве проектирования и строительства.
А обыватель всегда будет кричать о хреновом качестве бетона и своровавших его строителях что я слышал в Армении в 1989г
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 735 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:31
shapo
Комментарии на комментарии, тезисно:
Akurt: Не ожидал такого непонимания геополитики...
Ответ: Учитель! Учите нас, дураков, всему , и геополитике тоже. Благодарность наша не будет иметь границ.
Akurt: И ещё: Информация никогда не бывает бесполезной, если ею вовремя воспользоваться.
Ответ: А если не воспользоваться? А полезна ли информация, которую дают (навязывают) даром? А где еще есть бесплатный сыр?
Frant: На жаль, цей професійний ріелтор ( ріелторша,чи група ріелторів) не вказують, скільки % беруть за свої послуги.
Ответ: Sir, а что посредник будет работать для Вас даром? А процент, обычно, определяется балансом спроса и предложения. Какие проблемы?
Flyman: Туреччина виришіла, що їй як і РФ тре маленька переможна війна (з Арменією цього разу).
Не здивуюсь, що як країна агресор отримає санкції, подібно до РФ.
Ответ: Как-раз Турции, при ее аховом финансовом состоянии, эта войнушка сейчас не нужна. Так же как и Армении и Азербайджану. Замутили ее совсем другие люди. А санкции, если будут, последуют за что-нибудь другое. Многое, впрочем, будет зависеть от того, найдут ли турки компромисс с саудитами и другими соседями по региону. Восток, ведь, дело тонкое. Anyway на этой ветке есть эксперты в геополитике, они вам расскажут.
Shapo: А обыватель всегда будет кричать о хреновом качестве бетона и своровавших его строителях
Ответ: Кричат как-раз турецкие эксперты по местным турецким каналам, которые я в данный момент смотрю. Раскопали уже 102 трупа. Спасательные работы продолжаются. Т.к. Вы, наверное, к таковым каналам доступа не имеете, то поверьте на слово.
Всем хорошего дня!
Востаннє редагувалось Noname2020
в Вів 03 лис, 2020 09:47, всього редагувалось 1 раз.
-
Noname2020
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 24.09.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5738
|656877
|
|
|10
|846
|
Чет 29 жов, 2020 01:11
BIGor
|
|1237
|155831
|
|