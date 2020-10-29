|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:44
Приятно, что на ветке есть - иногда посещает - реально умный человек по имени Noname2020.
Я бы оспорил только один тезис: история с поддержкой Азербайдажана - очень вовремя, очень законно и очень изящно: "нас там нет".
Экономическая цель более, чем очевидна:
- продать Азербайджану оружие - мечта любой страны мира, изготавливающей вооружение и продающей его.
- получить "вечного" и надежного поставщика газа (Азербайджан продает Турции газ на 20% ниже цены других поставщиков). Кроме того, Турция уже полностью отказалась от закупок газа из РФ.
Так что все умно. И России опять показали свой угол. Азербайджан НЕ воюет на чужой территории. РФ не будет помогать Армении - стране-агрессору, захватившей 20% территории Азербайджана. Похоже, Армения скоро капитулирует.
Так что там все ОК.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4965
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1834 раз.
- Подякували: 748 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:03
akurt
Point был в том, что как-раз то упомянутым странам эта война сейчас не нужна. Они вполне бы договорились мирно.
Мне приходилось неоднократно бывать в Азербайджане, и местные все говорили прямо: "Мы турки". Так оно и есть, и поддержка Азербайджана Турцией просто неизбежна. Более интересно (и более стремно), что таки будет в Иране, где проживает порядка 20 миллионов этнических азербайджанцев, читай турок. И достигнет ли сотрудничество между Турцией и Пакистаном поставленных целей?
А Армению сейчас будут заталкивать в НАТО, точнее такой будет риторика.
Впрочем, оно Вам надо?
Теплое море, дешевый фрукты, хорошая жена, хорошая квартира, что еще надо человеку, чтобы спокойно встретить старость?
-
Noname2020
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 24.09.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:08
Азербайджану нужна. Турции нужна. Армении наверное нет, но её мнение никому не интересно. Россия оказалась в положении Армении ибо в открытую ввязаться не может, да и армия Азербайджана это не розваленное Януковичем недоразумение которое побежит поднимать над частями армянский/российский флаг.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1890
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 461 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:09
Я глупостей от Франта не читаю, он у меня заблокирован для чтения (перехрещусь и сплюну три раза через левое плечо), но раз уж высветил Noname2020 - прочитал и хохотал от души:
Frant: На жаль, цей професійний ріелтор ( ріелторша,чи група ріелторів) не вказують, скільки % беруть за свої послуги.
Ответ: Sir, а что посредник будет работать для Вас даром? А процент, обычно, определяется балансом спроса и предложения. Какие проблемы?
Sir Noname2020 - не знаю, будет ли это для Вас открытием, но некоторые люди с этой ветки так привыкли жить во лжи, погонять ложью, обманывать других, что уже более 2-х лет поверить не могут, что akurt не риэлтор и ничего НЕ продавал,НЕ продает, и НЕ собирается продавать.
Более того, за 2,5 года уже только каких обвинений не выставляли здесь, решив, что они сами психологи, но мне приятно невероятно: я - группа риэлторов, группа филологов, группа переводчиков, группа экономистов, группа банкиров, группа аналитиков и так далее.
А я простой - по диплому - инженер-механик. И вот даже трудно поверить - но со дня получения диплома работал исключительно по специальности.
Но мне приятна оценка бездельников и неумеек - видят во мне Бога. Классно!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4965
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1834 раз.
- Подякували: 748 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:10
Noname2020 написав:
А Армению сейчас будут заталкивать в НАТО
тут нет того смайлика который может передать мой хохот по этой фразе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1890
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 461 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5738
|656877
|
|
|10
|846
|
Чет 29 жов, 2020 01:11
BIGor
|
|1237
|155831
|
|