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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 820821822823
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:36

  Квесторе_поверніться написав:Знайома 2 тижні відпочивала в Турції.
При приїзді до Львова відчула себе зле.
Тест, короновірус, лікується вдома.

Добре, що не трапила під землетрус у Туреччині.
Могло бути гірше. :oops:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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