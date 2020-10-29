Добре, що не трапила під землетрус у Туреччині.
Могло бути гірше.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 11:36
Добре, що не трапила під землетрус у Туреччині.
Могло бути гірше.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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