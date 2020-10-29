Додано: Вів 03 лис, 2020 10:09

Я глупостей от Франта не читаю, он у меня заблокирован для чтения (перехрещусь и сплюну три раза через левое плечо), но раз уж высветил Noname2020 - прочитал и хохотал от души:



Frant: На жаль, цей професійний ріелтор ( ріелторша,чи група ріелторів) не вказують, скільки % беруть за свої послуги.

Ответ: Sir, а что посредник будет работать для Вас даром? А процент, обычно, определяется балансом спроса и предложения. Какие проблемы?



Sir Noname2020 - не знаю, будет ли это для Вас открытием, но некоторые люди с этой ветки так привыкли жить во лжи, погонять ложью, обманывать других, что уже более 2-х лет поверить не могут, что akurt не риэлтор и ничего НЕ продавал,НЕ продает, и НЕ собирается продавать.

Более того, за 2,5 года уже только каких обвинений не выставляли здесь, решив, что они сами психологи, но мне приятно невероятно: я - группа риэлторов, группа филологов, группа переводчиков, группа экономистов, группа банкиров, группа аналитиков и так далее.

А я простой - по диплому - инженер-механик. И вот даже трудно поверить - но со дня получения диплома работал исключительно по специальности.

Но мне приятна оценка бездельников и неумеек - видят во мне Бога. Классно!

Ибо риэлтор - то есть человек, зарабатывающий на ЧУЖОМ товаре - олицетворение достатка и счастья. А другого способа заработать деньги они и НЕ знают и НЕ умеют и не стремятся.

Востаннє редагувалось akurt в Вів 03 лис, 2020 10:15, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.