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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 03 лис, 2020 09:44
Приятно, что на ветке есть - иногда посещает - реально умный человек по имени Noname2020.
Я бы оспорил только один тезис: история с поддержкой Азербайдажана - очень вовремя, очень законно и очень изящно: "нас там нет".
Экономическая цель более, чем очевидна:
- продать Азербайджану оружие - мечта любой страны мира, изготавливающей вооружение и продающей его.
- получить "вечного" и надежного поставщика газа (Азербайджан продает Турции газ на 20% ниже цены других поставщиков). Кроме того, Турция уже полностью отказалась от закупок газа из РФ.
Так что все умно. И России опять показали свой угол. Азербайджан НЕ воюет на чужой территории. РФ не будет помогать Армении - стране-агрессору, захватившей 20% территории Азербайджана. Похоже, Армения скоро капитулирует.
Так что там все ОК.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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akurt
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:03
akurt
Point был в том, что как-раз то упомянутым странам эта война сейчас не нужна. Они вполне бы договорились мирно.
Мне приходилось неоднократно бывать в Азербайджане, и местные все говорили прямо: "Мы турки". Так оно и есть, и поддержка Азербайджана Турцией просто неизбежна. Более интересно (и более стремно), что таки будет в Иране, где проживает порядка 20 миллионов этнических азербайджанцев, читай турок. И достигнет ли сотрудничество между Турцией и Пакистаном поставленных целей?
А Армению сейчас будут заталкивать в НАТО, точнее такой будет риторика.
Впрочем, оно Вам надо?
Теплое море, дешевый фрукты, хорошая жена, хорошая квартира, что еще надо человеку, чтобы спокойно встретить старость?
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Noname2020
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:08
Азербайджану нужна. Турции нужна. Армении наверное нет, но её мнение никому не интересно. Россия оказалась в положении Армении ибо в открытую ввязаться не может, да и армия Азербайджана это не розваленное Януковичем недоразумение которое побежит поднимать над частями армянский/российский флаг.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:09
Я глупостей от Франта не читаю, он у меня заблокирован для чтения (перехрещусь и сплюну три раза через левое плечо), но раз уж высветил Noname2020 - прочитал и хохотал от души:
Frant: На жаль, цей професійний ріелтор ( ріелторша,чи група ріелторів) не вказують, скільки % беруть за свої послуги.
Ответ: Sir, а что посредник будет работать для Вас даром? А процент, обычно, определяется балансом спроса и предложения. Какие проблемы?
Sir Noname2020 - не знаю, будет ли это для Вас открытием, но некоторые люди с этой ветки так привыкли жить во лжи, погонять ложью, обманывать других, что уже более 2-х лет поверить не могут, что akurt не риэлтор и ничего НЕ продавал,НЕ продает, и НЕ собирается продавать.
Более того, за 2,5 года уже только каких обвинений не выставляли здесь, решив, что они сами психологи, но мне приятно невероятно: я - группа риэлторов, группа филологов, группа переводчиков, группа экономистов, группа банкиров, группа аналитиков и так далее.
А я простой - по диплому - инженер-механик. И вот даже трудно поверить - но со дня получения диплома работал исключительно по специальности.
Но мне приятна оценка бездельников и неумеек - видят во мне Бога. Классно!
Ибо риэлтор - то есть человек, зарабатывающий на ЧУЖОМ товаре - олицетворение достатка и счастья. А другого способа заработать деньги они и НЕ знают и НЕ умеют и не стремятся.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 03 лис, 2020 10:15, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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akurt
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:10
Noname2020 написав:
А Армению сейчас будут заталкивать в НАТО
тут нет того смайлика который может передать мой хохот по этой фразе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:30
Noname2020 написав:
что таки будет в Иране, где проживает порядка 20 миллионов этнических азербайджанцев, читай турок
.
Для справки.
На самом деле:
- Османы происходили из огузского племени кайы, обитавшего в Средней Азии.
Спасаясь от нашествия монголов, часть племени откочевала на запад, где их предводители находились на службе у хорезмшаха Джалал ад-дина.
- Согласно энциклопедии Британника, азербайджанцы имеют смешанное этническое происхождение, самым древним элементом которых является местное население восточного Закавказья
и возможно ираноязычные мидяне, проживавшие в северной Персии.
Для справки: я был очень плотно и в Армении, и в Азербайджане. В Армении посещал резиденцию Католикоса всех армян. И даже один раз проехал в поезде из Армении в Азербайджан по жд линии, которая идет очень плотно вдоль реки, которая есть границей с Ираном. Кажется, так сейчас не проедешь - а тогда было невероятно интересно: пограничники буквально висели на руках на поручнях жд вагона и следили, чтобы никто не спрыгнул в реку и не оказался НЕЧАЯННО - в Иране.
Все эти страны и народы очень разные. В Турции в эти дни азербайджанцев называют "братьями"
.
Но никому даже в голову не придёт называть азербайджанцев турками.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 03 лис, 2020 10:37, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 11:04
КАК УМЕНЬШИТЬ ЗАТРАТЫ НА ПРОЕЗД В УКРАИНУ ИЗ ТУРЦИИ
(экономический ликбез от живущих в Анталии)
Сегодня в 13-00 (по Киеву - в 12-00) из Анталии в Киев отбывает наш человек, живущий в Анталии в своей квартире. Едет на автомобиле Пежо.
Дорога дальная интересная и затратная.
Затраты наши люди "отбивают" так: берут на перевозку пассажиров или главное - багаж/передачки.
Сложилась цена на перевозку подарков/передач в Украину или из Украины такая: 3 (три) долара за 1 кг масссы.
В прошлом году была такса 2,5 доллара - коронавирус внес коррективы.
Здесь варианты такие:
- если вы летите на самолете, и у вас разрешенный к перевозке багаж 20(23) кг - можете получить около 60 долларов "зарплаты/премии". Касается только чартерных рейсов - там багаж бесплатный.
- если вы едете на авто и потом паром - можете "отбить" цену перевозки авто на пароме (190 долларов) или затраты на бензин при движении только на авто.
Мелочь, а приятно.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 13:14
akurt написав:
некоторые люди с этой ветки так привыкли жить во лжи, погонять ложью, обманывать других, что уже более 2-х лет поверить не могут, что akurt не риэлтор и ничего НЕ продавал,НЕ продает, и НЕ собирается продавать
.
Чергова порція обману для читачів)))
Уважно читаємо повідомлення від зазначеного добродія на львівській гілці і задаємо собі питання - скільки ж ріелторів (ріелторш) пише від обліківки "Акурт", раз вони плутаються в показаннях???
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
akurt написав:
Це я відчуваю як людина, яка мала міні-готель (вийшов з бізнесу) і здає житло все свідоме життя. І подобово, і на тиждень, і на постійно.
читаємо ще форум Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
akurt написав:
Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015...
Хвастаюсь!
Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов.
Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 03 лис, 2020 13:35
akurt
Та Ви не переймайтесь. Риелтор - это вполне достойная и востребованная профессия. Мне лично все равно, как человек зарабатывает деньги. Главное, чтобы честно.
А вообще с людями надо мякше. Nobody is perfect
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Додано: Вів 03 лис, 2020 13:39
vitaliy_berdinskikh
Хорошо смеется тот, кто смеется над последним.
Кстати, не выдергивайте фраз из контекста. Я говорил о риторике. А разжевывать все до мелочей и приводить ссылки мне лень, каюсь.
Но рад, что повеселил.
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