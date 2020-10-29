Додано: Вів 03 лис, 2020 15:05

akurt написав: Все меряется деньгами и зарплатой.

Если Вы этого не поняли, то...

А вот эта фраза замечательная, за нее благодарю:

Все меряется деньгами и зарплатой.Если Вы этого не поняли, то...А вот эта фраза замечательная, за нее благодарю:

ol_zy написав: а вы кто такой, чтобы мне перед вами отчитываться кто меня приглашали или не приглашал?

а вы кто такой, чтобы мне перед вами отчитываться кто меня приглашали или не приглашал?

далеко не все меряется деньгами и з.п., если вы этого не поняли, то...Она означает, что никто никуда никак и никем Вас не приглашал и не приглашает.Я в том числе.[/quote]Она лишь означает, что это не ваше дело кто и куда меня приглашает. А меня приглашали и не раз, и был я во многих странах и по приглашению и без и это как раз мне решать стоит ли принимать приглашение или нет, но далеко не в том смысле, что предполагаете вы. Я уже достиг того уровня когда сам решаю куда мне ехать и с кем сотрудничать (не работать на дядю - это судьба ваших коллег и не только), так что все ваши разглагольствования обо мне - все мимо.А по сути, поскольку вы начали уходить от ответов, что в Турцию нет смысла ехать трудоспосоным детям с семьями, да и вы лично детей в Турцию не повезли и не устроили, то это говорит лишь о том, что мои (и не только) рассуждения, что Турция только для доживания пенсионеров - верны. Нет у Турции перспектив в плане ехать и обустраиваться, только пассивный отдых и проедание накоплений или заработаного вне Турции.