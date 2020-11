Додано: Вів 03 лис, 2020 16:38

shapo

You should not take that much to heart, take it easier. Я помню, в армии у нас был один капитан, который в таких случаях говорил так: "Я тебе, что на х$й наступил?"

У меня нормальное (советское) инженерно-физическое образование и кандидатскую диссертацию я еще при совке защитил. Потом, действительно, пришлось заниматься управленческими делами в разных организациях и разных странах.

А в строительстве я ничего не понимаю, поэтому покупаю готовое или нанимаю специалистов. Но когда мне показывают кусок бетона и разламывают его руками, то это выглядит как серьезный аргумент.

В космос тоже не летал и не собираюсь. Не вижу суровой необходимости.

Коронавирус, как и тысячи других заболеваний, не будучи врачом/пациентом не обсуждаю. Дойдет до этого - есть госпиталь, страховка и т.д.