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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 03 лис, 2020 14:44
"Сколько можно толочь о вашингтонских обкомах и илюминатах управляющих миром. Нет, это именно братан-мусульманин Эрдоган и помогает Азербайджану в надежде залезть в зону влияния России и расширить Турцию до границ Османской империи и никакой Вашингтон или НАТО его к этому не подталкивают."
-В политике нет братьев, есть интересы. Для Турции, в виду ограниченности ресурсов и аргументов, более интересным направлением является южное. Отсюда и логика действий в последние годы.
"Не верю-с.
Во-первых, слишком мало времени для подобного анализа плюс эксперт эксперту рознь.
Во-вторых, когда будет отчет в рецензируемом международном научном журнале по сейсмостойкому строительству, тогда и появится предмет для обсуждения.
А крики на турецких каналах производят впечатление на тех кто этой проблемой не занимался профессионально и не выезжал в Ленинакан и Кировакан после Спитакского землетрясения".
-Я пишу о том, что вижу своими глазами и слышу своими ушами. Это то, что сейчас идет по местным каналам. А дать адекватную оценку одному эксперту может только другой равновеликий эксперт в этой области. Что касается "рецензируемом международном научном журнале" - это уже давным-давно не аргумент. Сейчас алгоритм принятия решений не такой, как был во времена Спитакского землетрясения.
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Noname2020
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Додано: Вів 03 лис, 2020 14:56
Noname2020 написав:
"Сколько можно толочь о вашингтонских обкомах и илюминатах управляющих миром. Нет, это именно братан-мусульманин Эрдоган и помогает Азербайджану в надежде залезть в зону влияния России и расширить Турцию до границ Османской империи и никакой Вашингтон или НАТО его к этому не подталкивают."
-В политике нет братьев, есть интересы. Для Турции, в виду ограниченности ресурсов и аргументов, более интересным направлением является южное. Отсюда и логика действий в последние годы.
С географией ничего не перепутали?
Закавказье это на север от Турции да и исламская экспансия Турции через медресе идет в средне-азиатских республиках и тюрко-язычных республиках России с 90-х годов более 25 лет.
Noname2020 написав:
"Не верю-с.
Во-первых, слишком мало времени для подобного анализа плюс эксперт эксперту рознь.
Во-вторых, когда будет отчет в рецензируемом международном научном журнале по сейсмостойкому строительству, тогда и появится предмет для обсуждения.
А крики на турецких каналах производят впечатление на тех кто этой проблемой не занимался профессионально и не выезжал в Ленинакан и Кировакан после Спитакского землетрясения".
-Я пишу о том, что вижу своими глазами и слышу своими ушами. Это то, что сейчас идет по местным каналам. А дать адекватную оценку одному эксперту может только другой равновеликий эксперт в этой области.
Если не секрет какое отношение имеете к сейсмостойкому строительству и динамике сооружений?
Noname2020 написав:
Что касается "рецензируемом международном научном журнале" - это уже давным-давно не аргумент
Серьезно? И что же тогда сейчас является аргументом, репортаж корреспондента? Просветите темного.
Noname2020 написав:
Сейчас алгоритм принятия решений не такой, как был во времена Спитакского землетрясения.
А вы что, тоже принимали участие в обследованиях разрушенных зданий в Ленинакане и Кировакане с выдачей проектов усиления или сноса что так авторитетно заявляете о "алгоритме принятия" там каких-либо решений?
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:05
akurt написав:
Все меряется деньгами и зарплатой.
Если Вы этого не поняли, то...
А вот эта фраза замечательная, за нее благодарю:
далеко не все меряется деньгами и з.п., если вы этого не поняли, то...
ol_zy написав:
а вы кто такой, чтобы мне перед вами отчитываться кто меня приглашали или не приглашал?
Она означает, что никто никуда никак и никем Вас не приглашал и не приглашает.
Я в том числе.[/quote]
Она лишь означает, что это не ваше дело кто и куда меня приглашает. А меня приглашали и не раз, и был я во многих странах и по приглашению и без и это как раз мне решать стоит ли принимать приглашение или нет, но далеко не в том смысле, что предполагаете вы. Я уже достиг того уровня когда сам решаю куда мне ехать и с кем сотрудничать (не работать на дядю - это судьба ваших коллег и не только), так что все ваши разглагольствования обо мне - все мимо.
А по сути, поскольку вы начали уходить от ответов, что в Турцию нет смысла ехать трудоспосоным детям с семьями, да и вы лично детей в Турцию не повезли и не устроили, то это говорит лишь о том, что мои (и не только) рассуждения, что Турция только для доживания пенсионеров - верны. Нет у Турции перспектив в плане ехать и обустраиваться, только пассивный отдых и проедание накоплений или заработаного вне Турции.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:32
С географией ничего не перепутали?
Нет не перепутал. Украина - на север от Турции, а Саудовская Аравия - на юг. А чтобы не путаться, напоминаю, что запад там, где закат.
Если не секрет какое отношение имеете к сейсмостойкому строительству и динамике сооружений?
Что именно? Как музыка влияет на религию?
Noname2020 написав:
Что касается "рецензируемом международном научном журнале" - это уже давным-давно не аргумент
Серьезно?
Да, вот сейчас серьезно.
И что же тогда сейчас является аргументом, репортаж корреспондента? Просветите темного.
Увы, бывает и такое.
А вы что, тоже принимали участие в обследованиях разрушенных зданий в Ленинакане и Кировакане с выдачей проектов усиления или сноса что так авторитетно заявляете о "алгоритме принятия" там каких-либо решений?
[/quote]
Нет, в обследованиях не принимал. Не царское дело
Я занимался другими делами, в т.ч. принимал или готовил управленческие решения. Поэтому разницу в алгоритмах приятия решений в 20-м и 21-м веке замечаю.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 19:42
Noname2020 написав:
А вы что, тоже принимали участие в обследованиях разрушенных зданий в Ленинакане и Кировакане с выдачей проектов усиления или сноса что так авторитетно заявляете о "алгоритме принятия" там каких-либо решений?
Нет, в обследованиях не принимал. Не царское дело
Я занимался другими делами, в т.ч. принимал или готовил управленческие решения. Поэтому разницу в алгоритмах приятия решений в 20-м и 21-м веке замечаю.[/quote]
После удаления сообщений повторяться не буду да и писать после таких действий модератора не очень хочется
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