Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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"Сколько можно толочь о вашингтонских обкомах и илюминатах управляющих миром. Нет, это именно братан-мусульманин Эрдоган и помогает Азербайджану в надежде залезть в зону влияния России и расширить Турцию до границ Османской империи и никакой Вашингтон или НАТО его к этому не подталкивают." -В политике нет братьев, есть интересы. Для Турции, в виду ограниченности ресурсов и аргументов, более интересным направлением является южное. Отсюда и логика действий в последние годы.
"Не верю-с. Во-первых, слишком мало времени для подобного анализа плюс эксперт эксперту рознь. Во-вторых, когда будет отчет в рецензируемом международном научном журнале по сейсмостойкому строительству, тогда и появится предмет для обсуждения. А крики на турецких каналах производят впечатление на тех кто этой проблемой не занимался профессионально и не выезжал в Ленинакан и Кировакан после Спитакского землетрясения". -Я пишу о том, что вижу своими глазами и слышу своими ушами. Это то, что сейчас идет по местным каналам. А дать адекватную оценку одному эксперту может только другой равновеликий эксперт в этой области. Что касается "рецензируемом международном научном журнале" - это уже давным-давно не аргумент. Сейчас алгоритм принятия решений не такой, как был во времена Спитакского землетрясения.
Noname2020 написав:"Сколько можно толочь о вашингтонских обкомах и илюминатах управляющих миром. Нет, это именно братан-мусульманин Эрдоган и помогает Азербайджану в надежде залезть в зону влияния России и расширить Турцию до границ Османской империи и никакой Вашингтон или НАТО его к этому не подталкивают." -В политике нет братьев, есть интересы. Для Турции, в виду ограниченности ресурсов и аргументов, более интересным направлением является южное. Отсюда и логика действий в последние годы.
С географией ничего не перепутали? Закавказье это на север от Турции да и исламская экспансия Турции через медресе идет в средне-азиатских республиках и тюрко-язычных республиках России с 90-х годов более 25 лет.
Noname2020 написав:"Не верю-с. Во-первых, слишком мало времени для подобного анализа плюс эксперт эксперту рознь. Во-вторых, когда будет отчет в рецензируемом международном научном журнале по сейсмостойкому строительству, тогда и появится предмет для обсуждения. А крики на турецких каналах производят впечатление на тех кто этой проблемой не занимался профессионально и не выезжал в Ленинакан и Кировакан после Спитакского землетрясения". -Я пишу о том, что вижу своими глазами и слышу своими ушами. Это то, что сейчас идет по местным каналам. А дать адекватную оценку одному эксперту может только другой равновеликий эксперт в этой области.
Если не секрет какое отношение имеете к сейсмостойкому строительству и динамике сооружений?
Noname2020 написав:Что касается "рецензируемом международном научном журнале" - это уже давным-давно не аргумент
Серьезно? И что же тогда сейчас является аргументом, репортаж корреспондента? Просветите темного.
Noname2020 написав: Сейчас алгоритм принятия решений не такой, как был во времена Спитакского землетрясения.
А вы что, тоже принимали участие в обследованиях разрушенных зданий в Ленинакане и Кировакане с выдачей проектов усиления или сноса что так авторитетно заявляете о "алгоритме принятия" там каких-либо решений?
akurt написав:Все меряется деньгами и зарплатой. Если Вы этого не поняли, то... А вот эта фраза замечательная, за нее благодарю:
далеко не все меряется деньгами и з.п., если вы этого не поняли, то...
ol_zy написав:а вы кто такой, чтобы мне перед вами отчитываться кто меня приглашали или не приглашал?
Она означает, что никто никуда никак и никем Вас не приглашал и не приглашает. Я в том числе.[/quote] Она лишь означает, что это не ваше дело кто и куда меня приглашает. А меня приглашали и не раз, и был я во многих странах и по приглашению и без и это как раз мне решать стоит ли принимать приглашение или нет, но далеко не в том смысле, что предполагаете вы. Я уже достиг того уровня когда сам решаю куда мне ехать и с кем сотрудничать (не работать на дядю - это судьба ваших коллег и не только), так что все ваши разглагольствования обо мне - все мимо. А по сути, поскольку вы начали уходить от ответов, что в Турцию нет смысла ехать трудоспосоным детям с семьями, да и вы лично детей в Турцию не повезли и не устроили, то это говорит лишь о том, что мои (и не только) рассуждения, что Турция только для доживания пенсионеров - верны. Нет у Турции перспектив в плане ехать и обустраиваться, только пассивный отдых и проедание накоплений или заработаного вне Турции.
Нет не перепутал. Украина - на север от Турции, а Саудовская Аравия - на юг. А чтобы не путаться, напоминаю, что запад там, где закат.
Если не секрет какое отношение имеете к сейсмостойкому строительству и динамике сооружений?
Что именно? Как музыка влияет на религию?
Noname2020 написав:Что касается "рецензируемом международном научном журнале" - это уже давным-давно не аргумент
Серьезно?
Да, вот сейчас серьезно.
И что же тогда сейчас является аргументом, репортаж корреспондента? Просветите темного.
Увы, бывает и такое.
А вы что, тоже принимали участие в обследованиях разрушенных зданий в Ленинакане и Кировакане с выдачей проектов усиления или сноса что так авторитетно заявляете о "алгоритме принятия" там каких-либо решений?
[/quote] Нет, в обследованиях не принимал. Не царское дело Я занимался другими делами, в т.ч. принимал или готовил управленческие решения. Поэтому разницу в алгоритмах приятия решений в 20-м и 21-м веке замечаю.
А вы что, тоже принимали участие в обследованиях разрушенных зданий в Ленинакане и Кировакане с выдачей проектов усиления или сноса что так авторитетно заявляете о "алгоритме принятия" там каких-либо решений?
Нет, в обследованиях не принимал. Не царское дело Я занимался другими делами, в т.ч. принимал или готовил управленческие решения. Поэтому разницу в алгоритмах приятия решений в 20-м и 21-м веке замечаю.[/quote]
После удаления сообщений повторяться не буду да и писать после таких действий модератора не очень хочется
Zebra написав:Турецкая лира ежедневно теряет по 1%
А в чем причина? С Турции вроде всё в порядке с экономикой: туристы едут, олинклюзивы работают...
Всего за последние три месяца лира потеряла 15% по отношению к ведущим мировым валютам, а с начала года — 25%. Всего после финансового кризиса 2008 года лира обесценилась на 85% по отношению к доллару. Все это подстегивает инфляцию и увеличивает налоговую нагрузку на государство и бизнес, ведь долги Турции номинированы в долларах. Внешний долг составляет 421 млрд долларов, из которых 128 млрд должны быть выплачены в этом году. Кроме того, страна зависит от поставок энергоносителей, которые также оплачиваются в долларах, как и практически весь импорт.
Особенно много негативных для экономики факторов возникло из-за геополитических амбиций Эрдогана, об этом свидетельствуют резкое обострение отношений с Францией, война в Карабахе, участие в сирийском и ливийском конфликтах, конфронтация с Грецией и Кипром в восточном Средиземноморье, а также угроза американских санкций в связи с покупкой российских систем ПВО S-400. Все эти риски отпугивают зарубежных инвесторов, которые, согласно агентству Bloomberg, избавились в этом году от турецких акций и бондов на сумму в 13,3 млрд долларов, что является крупнейшей распродажей с 2005 года. Больше читайте на портале Компромат: https://kompromat1.io/articles/166011-t ... ani_obvala
С
трана должна выплатить почти 170 млрд долларов в течение следующих 12 месяцев, что соответствует 24% от ВВП, сообщило ранее агентство Reuters.