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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 820821822823
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:44

"Сколько можно толочь о вашингтонских обкомах и илюминатах управляющих миром. Нет, это именно братан-мусульманин Эрдоган и помогает Азербайджану в надежде залезть в зону влияния России и расширить Турцию до границ Османской империи и никакой Вашингтон или НАТО его к этому не подталкивают."
-В политике нет братьев, есть интересы. Для Турции, в виду ограниченности ресурсов и аргументов, более интересным направлением является южное. Отсюда и логика действий в последние годы.

"Не верю-с.
Во-первых, слишком мало времени для подобного анализа плюс эксперт эксперту рознь.
Во-вторых, когда будет отчет в рецензируемом международном научном журнале по сейсмостойкому строительству, тогда и появится предмет для обсуждения.
А крики на турецких каналах производят впечатление на тех кто этой проблемой не занимался профессионально и не выезжал в Ленинакан и Кировакан после Спитакского землетрясения".
-Я пишу о том, что вижу своими глазами и слышу своими ушами. Это то, что сейчас идет по местным каналам. А дать адекватную оценку одному эксперту может только другой равновеликий эксперт в этой области. Что касается "рецензируемом международном научном журнале" - это уже давным-давно не аргумент. Сейчас алгоритм принятия решений не такой, как был во времена Спитакского землетрясения.
Noname2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:56

  Noname2020 написав:"Сколько можно толочь о вашингтонских обкомах и илюминатах управляющих миром. Нет, это именно братан-мусульманин Эрдоган и помогает Азербайджану в надежде залезть в зону влияния России и расширить Турцию до границ Османской империи и никакой Вашингтон или НАТО его к этому не подталкивают."
-В политике нет братьев, есть интересы. Для Турции, в виду ограниченности ресурсов и аргументов, более интересным направлением является южное. Отсюда и логика действий в последние годы.


С географией ничего не перепутали?
Закавказье это на север от Турции да и исламская экспансия Турции через медресе идет в средне-азиатских республиках и тюрко-язычных республиках России с 90-х годов более 25 лет.

  Noname2020 написав:"Не верю-с.
Во-первых, слишком мало времени для подобного анализа плюс эксперт эксперту рознь.
Во-вторых, когда будет отчет в рецензируемом международном научном журнале по сейсмостойкому строительству, тогда и появится предмет для обсуждения.
А крики на турецких каналах производят впечатление на тех кто этой проблемой не занимался профессионально и не выезжал в Ленинакан и Кировакан после Спитакского землетрясения".
-Я пишу о том, что вижу своими глазами и слышу своими ушами. Это то, что сейчас идет по местным каналам. А дать адекватную оценку одному эксперту может только другой равновеликий эксперт в этой области.


Если не секрет какое отношение имеете к сейсмостойкому строительству и динамике сооружений?


  Noname2020 написав:Что касается "рецензируемом международном научном журнале" - это уже давным-давно не аргумент


Серьезно? И что же тогда сейчас является аргументом, репортаж корреспондента? Просветите темного.


  Noname2020 написав: Сейчас алгоритм принятия решений не такой, как был во времена Спитакского землетрясения.


А вы что, тоже принимали участие в обследованиях разрушенных зданий в Ленинакане и Кировакане с выдачей проектов усиления или сноса что так авторитетно заявляете о "алгоритме принятия" там каких-либо решений?
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:05

  akurt написав:Все меряется деньгами и зарплатой.
Если Вы этого не поняли, то...
А вот эта фраза замечательная, за нее благодарю:

далеко не все меряется деньгами и з.п., если вы этого не поняли, то...
  ol_zy написав:а вы кто такой, чтобы мне перед вами отчитываться кто меня приглашали или не приглашал?

Она означает, что никто никуда никак и никем Вас не приглашал и не приглашает.
Я в том числе.[/quote]
Она лишь означает, что это не ваше дело кто и куда меня приглашает. А меня приглашали и не раз, и был я во многих странах и по приглашению и без и это как раз мне решать стоит ли принимать приглашение или нет, но далеко не в том смысле, что предполагаете вы. Я уже достиг того уровня когда сам решаю куда мне ехать и с кем сотрудничать (не работать на дядю - это судьба ваших коллег и не только), так что все ваши разглагольствования обо мне - все мимо.
А по сути, поскольку вы начали уходить от ответов, что в Турцию нет смысла ехать трудоспосоным детям с семьями, да и вы лично детей в Турцию не повезли и не устроили, то это говорит лишь о том, что мои (и не только) рассуждения, что Турция только для доживания пенсионеров - верны. Нет у Турции перспектив в плане ехать и обустраиваться, только пассивный отдых и проедание накоплений или заработаного вне Турции.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:32

С географией ничего не перепутали?

Нет не перепутал. Украина - на север от Турции, а Саудовская Аравия - на юг. А чтобы не путаться, напоминаю, что запад там, где закат.

Если не секрет какое отношение имеете к сейсмостойкому строительству и динамике сооружений?

Что именно? Как музыка влияет на религию?

  Noname2020 написав:Что касается "рецензируемом международном научном журнале" - это уже давным-давно не аргумент


Серьезно?


Да, вот сейчас серьезно.

И что же тогда сейчас является аргументом, репортаж корреспондента? Просветите темного.

Увы, бывает и такое.

А вы что, тоже принимали участие в обследованиях разрушенных зданий в Ленинакане и Кировакане с выдачей проектов усиления или сноса что так авторитетно заявляете о "алгоритме принятия" там каких-либо решений?
[/quote]
Нет, в обследованиях не принимал. Не царское дело :) Я занимался другими делами, в т.ч. принимал или готовил управленческие решения. Поэтому разницу в алгоритмах приятия решений в 20-м и 21-м веке замечаю.
Noname2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:42

  Noname2020 написав:
А вы что, тоже принимали участие в обследованиях разрушенных зданий в Ленинакане и Кировакане с выдачей проектов усиления или сноса что так авторитетно заявляете о "алгоритме принятия" там каких-либо решений?

Нет, в обследованиях не принимал. Не царское дело :) Я занимался другими делами, в т.ч. принимал или готовил управленческие решения. Поэтому разницу в алгоритмах приятия решений в 20-м и 21-м веке замечаю.[/quote]

После удаления сообщений повторяться не буду да и писать после таких действий модератора не очень хочется
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Serg-ik написав:
  asti написав:
  Zebra написав:Турецкая лира ежедневно теряет по 1%
А в чем причина?
С Турции вроде всё в порядке с экономикой: туристы едут, олинклюзивы работают...



Всего за последние три месяца лира потеряла 15% по отношению к ведущим мировым валютам, а с начала года — 25%. Всего после финансового кризиса 2008 года лира обесценилась на 85% по отношению к доллару. Все это подстегивает инфляцию и увеличивает налоговую нагрузку на государство и бизнес, ведь долги Турции номинированы в долларах. Внешний долг составляет 421 млрд долларов, из которых 128 млрд должны быть выплачены в этом году. Кроме того, страна зависит от поставок энергоносителей, которые также оплачиваются в долларах, как и практически весь импорт.

Особенно много негативных для экономики факторов возникло из-за геополитических амбиций Эрдогана, об этом свидетельствуют резкое обострение отношений с Францией, война в Карабахе, участие в сирийском и ливийском конфликтах, конфронтация с Грецией и Кипром в восточном Средиземноморье, а также угроза американских санкций в связи с покупкой российских систем ПВО S-400. Все эти риски отпугивают зарубежных инвесторов, которые, согласно агентству Bloomberg, избавились в этом году от турецких акций и бондов на сумму в 13,3 млрд долларов, что является крупнейшей распродажей с 2005 года.
Больше читайте на портале Компромат: https://kompromat1.io/articles/166011-t ... ani_obvala


С
трана должна выплатить почти 170 млрд долларов в течение следующих 12 месяцев, что соответствует 24% от ВВП, сообщило ранее агентство Reuters.

https://mk-turkey.ru/economics/2020/06/ ... nosti.html
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:04

А вы что, тоже принимали После удаления сообщений повторяться не буду да и писать после таких действий модератора не очень хочется

звикай акурт модератор,
сам пише сам видаляє
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:10

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  antey1969 написав:
  asti написав:
  Zebra написав:Турецкая лира ежедневно теряет по 1%
А в чем причина?
С Турции вроде всё в порядке с экономикой: туристы едут, олинклюзивы работают...

Общался намедни с турками, говорят, что у них сейчас все очень грустно. И турсезон был провальным.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:10

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  greenozon написав:
  asti написав:
  Zebra написав:Турецкая лира ежедневно теряет по 1%
А в чем причина?
С Турции вроде всё в порядке с экономикой: туристы едут, олинклюзивы работают...



в труреччині бяда із короною
дві третіх туристів заражаються
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:22

  flyman написав:
А вы что, тоже принимали После удаления сообщений повторяться не буду да и писать после таких действий модератора не очень хочется

звикай акурт модератор,
сам пише сам видаляє

Нет, удалила Ирина
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