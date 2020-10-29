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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 821822823824
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 07:34

  flyman написав:
А вы что, тоже принимали После удаления сообщений повторяться не буду да и писать после таких действий модератора не очень хочется

звикай акурт модератор,
сам пише сам видаляє

Так, обліківка Акурт тут править бал. Що хоче, те й робить, і ніхто їй не указ.
Хоче - постить фото скумбрії і дешевого йогурту, хоче - напарює недорогу курортну нерухомість в Туреччині, хоче - обливає брудом опонентів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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