Так, обліківка Акурт тут править бал. Що хоче, те й робить, і ніхто їй не указ.
Хоче - постить фото скумбрії і дешевого йогурту, хоче - напарює недорогу курортну нерухомість в Туреччині, хоче - обливає брудом опонентів.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 07:34
Так, обліківка Акурт тут править бал. Що хоче, те й робить, і ніхто їй не указ.
Хоче - постить фото скумбрії і дешевого йогурту, хоче - напарює недорогу курортну нерухомість в Туреччині, хоче - обливає брудом опонентів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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