Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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"Сколько можно толочь о вашингтонских обкомах и илюминатах управляющих миром. Нет, это именно братан-мусульманин Эрдоган и помогает Азербайджану в надежде залезть в зону влияния России и расширить Турцию до границ Османской империи и никакой Вашингтон или НАТО его к этому не подталкивают." -В политике нет братьев, есть интересы. Для Турции, в виду ограниченности ресурсов и аргументов, более интересным направлением является южное. Отсюда и логика действий в последние годы.
"Не верю-с. Во-первых, слишком мало времени для подобного анализа плюс эксперт эксперту рознь. Во-вторых, когда будет отчет в рецензируемом международном научном журнале по сейсмостойкому строительству, тогда и появится предмет для обсуждения. А крики на турецких каналах производят впечатление на тех кто этой проблемой не занимался профессионально и не выезжал в Ленинакан и Кировакан после Спитакского землетрясения". -Я пишу о том, что вижу своими глазами и слышу своими ушами. Это то, что сейчас идет по местным каналам. А дать адекватную оценку одному эксперту может только другой равновеликий эксперт в этой области. Что касается "рецензируемом международном научном журнале" - это уже давным-давно не аргумент. Сейчас алгоритм принятия решений не такой, как был во времена Спитакского землетрясения.
akurt написав:Все меряется деньгами и зарплатой. Если Вы этого не поняли, то... А вот эта фраза замечательная, за нее благодарю:
далеко не все меряется деньгами и з.п., если вы этого не поняли, то...
ol_zy написав:а вы кто такой, чтобы мне перед вами отчитываться кто меня приглашали или не приглашал?
Она означает, что никто никуда никак и никем Вас не приглашал и не приглашает. Я в том числе.[/quote] Она лишь означает, что это не ваше дело кто и куда меня приглашает. А меня приглашали и не раз, и был я во многих странах и по приглашению и без и это как раз мне решать стоит ли принимать приглашение или нет, но далеко не в том смысле, что предполагаете вы. Я уже достиг того уровня когда сам решаю куда мне ехать и с кем сотрудничать (не работать на дядю - это судьба ваших коллег и не только), так что все ваши разглагольствования обо мне - все мимо. А по сути, поскольку вы начали уходить от ответов, что в Турцию нет смысла ехать трудоспосоным детям с семьями, да и вы лично детей в Турцию не повезли и не устроили, то это говорит лишь о том, что мои (и не только) рассуждения, что Турция только для доживания пенсионеров - верны. Нет у Турции перспектив в плане ехать и обустраиваться, только пассивный отдых и проедание накоплений или заработаного вне Турции.
РЕЗУЛЬТАТЫ "ИНСПЕКТОРСКОГО" ОСМОТРА СТРОЯЩЕГОСЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
Сегодня с приятелями посетили стройку КОМПЛЕКСА, В КОТОРОМ МИНИМУМ 2 КВАРТИРЫ БУДУТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ УКРАИНЦАМ. 10 корпусов, 408 квартир. Только в корпусах В, С, D - квартиры "2+1" (площадь 100-110 кв. метров - на сегодня все проданы). Квартиры "1+1" только в корпусе А - вид сегодня с тыльной стороны. Корпус последний в цепочке - корпус J. C интересом осмотрели ход строительства подземного паркинга для всех жильцов (на квартиру "1+1" - одно место, на квартиру "2+1" - два места...) Срок сдачи - сентябрь 2021. Полет нормальный или как писал Шекспир "Хто не встиг - той запізнився!" Напомню: на сегодня оплачено 60% прайсовой цены квартиры, остаток зафиксирован в турецкой лире, чем больше лира упадет (покупатели надеются на курс 10), тем милее сердцу будет квартира в реально элитном комплексе... Секретов нет, комплекс этот: http://casamax.com.tr/en/homepage/ Похвалю себя сам: я этот комплекс обнаружил случайно, в том районе - близко к центру - редко бывал. Остановился - осмотрел - челюсть подвязал - инфу в инете нашел, приятелей притащил, три визита с переводчиком организовал... P.S. Неожиданный для меня и форумчан факт: Застройщик НЕ работает ни с посредниками, ни с риэлторами, и НЕ выставляет нигде своих объявлений. Застройщик такой "маститый", что продает свои квартиры сам прямо у себя в офисе - одном из самых крутых, который я встречал вообще.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
А вы что, тоже принимали После удаления сообщений повторяться не буду да и писать после таких действий модератора не очень хочется
звикай акурт модератор, сам пише сам видаляє
Так, обліківка Акурт тут править бал. Що хоче, те й робить, і ніхто їй не указ. Хоче - постить фото скумбрії і дешевого йогурту, хоче - напарює недорогу курортну нерухомість в Туреччині, хоче - обливає брудом опонентів.
Панове, зверніть увагу - всі повідомлення, в яких критикується турецька курортна нерухомість або ж пропонується житло в інших сусідніх країнах (Албанії, Болгарії, Румунії, Ірані) - миттєво стираються! Тобто це проплачена гілка саме про анталійську курортну нерухомість, реклама ЖК "Роги і копита".
Проте чомусь ніхто її не перейменовує в "Недорога курортна турецька нерухомість в Анталії, від російськомовних ріелторів!".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців