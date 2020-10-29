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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 820821822823
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:44

"Сколько можно толочь о вашингтонских обкомах и илюминатах управляющих миром. Нет, это именно братан-мусульманин Эрдоган и помогает Азербайджану в надежде залезть в зону влияния России и расширить Турцию до границ Османской империи и никакой Вашингтон или НАТО его к этому не подталкивают."
-В политике нет братьев, есть интересы. Для Турции, в виду ограниченности ресурсов и аргументов, более интересным направлением является южное. Отсюда и логика действий в последние годы.

"Не верю-с.
Во-первых, слишком мало времени для подобного анализа плюс эксперт эксперту рознь.
Во-вторых, когда будет отчет в рецензируемом международном научном журнале по сейсмостойкому строительству, тогда и появится предмет для обсуждения.
А крики на турецких каналах производят впечатление на тех кто этой проблемой не занимался профессионально и не выезжал в Ленинакан и Кировакан после Спитакского землетрясения".
-Я пишу о том, что вижу своими глазами и слышу своими ушами. Это то, что сейчас идет по местным каналам. А дать адекватную оценку одному эксперту может только другой равновеликий эксперт в этой области. Что касается "рецензируемом международном научном журнале" - это уже давным-давно не аргумент. Сейчас алгоритм принятия решений не такой, как был во времена Спитакского землетрясения.
Noname2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:05

  akurt написав:Все меряется деньгами и зарплатой.
Если Вы этого не поняли, то...
А вот эта фраза замечательная, за нее благодарю:

далеко не все меряется деньгами и з.п., если вы этого не поняли, то...
  ol_zy написав:а вы кто такой, чтобы мне перед вами отчитываться кто меня приглашали или не приглашал?

Она означает, что никто никуда никак и никем Вас не приглашал и не приглашает.
Я в том числе.[/quote]
Она лишь означает, что это не ваше дело кто и куда меня приглашает. А меня приглашали и не раз, и был я во многих странах и по приглашению и без и это как раз мне решать стоит ли принимать приглашение или нет, но далеко не в том смысле, что предполагаете вы. Я уже достиг того уровня когда сам решаю куда мне ехать и с кем сотрудничать (не работать на дядю - это судьба ваших коллег и не только), так что все ваши разглагольствования обо мне - все мимо.
А по сути, поскольку вы начали уходить от ответов, что в Турцию нет смысла ехать трудоспосоным детям с семьями, да и вы лично детей в Турцию не повезли и не устроили, то это говорит лишь о том, что мои (и не только) рассуждения, что Турция только для доживания пенсионеров - верны. Нет у Турции перспектив в плане ехать и обустраиваться, только пассивный отдых и проедание накоплений или заработаного вне Турции.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:45

РЕЗУЛЬТАТЫ "ИНСПЕКТОРСКОГО" ОСМОТРА СТРОЯЩЕГОСЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

Сегодня с приятелями посетили стройку КОМПЛЕКСА, В КОТОРОМ МИНИМУМ 2 КВАРТИРЫ БУДУТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ УКРАИНЦАМ.
10 корпусов, 408 квартир.
Зображення
Только в корпусах В, С, D - квартиры "2+1" (площадь 100-110 кв. метров - на сегодня все проданы).
Квартиры "1+1" только в корпусе А - вид сегодня с тыльной стороны.
Зображення
Корпус последний в цепочке - корпус J.
Зображення
C интересом осмотрели ход строительства подземного паркинга для всех жильцов (на квартиру "1+1" - одно место, на квартиру "2+1" - два места...)
Зображення
Срок сдачи - сентябрь 2021.
Полет нормальный или как писал Шекспир "Хто не встиг - той запізнився!"
Напомню: на сегодня оплачено 60% прайсовой цены квартиры, остаток зафиксирован в турецкой лире, чем больше лира упадет (покупатели надеются на курс 10), тем милее сердцу будет квартира в реально элитном комплексе...
Секретов нет, комплекс этот: http://casamax.com.tr/en/homepage/
Похвалю себя сам: я этот комплекс обнаружил случайно, в том районе - близко к центру - редко бывал. Остановился - осмотрел - челюсть подвязал - инфу в инете нашел, приятелей притащил, три визита с переводчиком организовал...
P.S. Неожиданный для меня и форумчан факт: Застройщик НЕ работает ни с посредниками, ни с риэлторами, и НЕ выставляет нигде своих объявлений. Застройщик такой "маститый", что продает свои квартиры сам прямо у себя в офисе - одном из самых крутых, который я встречал вообще.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:12

  flyman написав:
А вы что, тоже принимали После удаления сообщений повторяться не буду да и писать после таких действий модератора не очень хочется

звикай акурт модератор,
сам пише сам видаляє

Так, обліківка Акурт тут править бал. Що хоче, те й робить, і ніхто їй не указ.
Хоче - постить фото скумбрії і дешевого йогурту, хоче - напарює недорогу курортну нерухомість в Туреччині, хоче - обливає брудом опонентів.

Панове, зверніть увагу - всі повідомлення, в яких критикується турецька курортна нерухомість або ж пропонується житло в інших сусідніх країнах (Албанії, Болгарії, Румунії, Ірані) - миттєво стираються!
Тобто це проплачена гілка саме про анталійську курортну нерухомість, реклама ЖК "Роги і копита".

Проте чомусь ніхто її не перейменовує в "Недорога курортна турецька нерухомість в Анталії, від російськомовних ріелторів!".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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