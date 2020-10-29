|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:31
10 поверхів в сейсмічно небезпечній зоні можна?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:37
В Ізмірі майже закінчили будівництво найвищого в Європі хмарочоса - заввишки 151 метр.
Вистояв. Хоча там загинув 1 робітник - злякався та намагався вистрибнути із робочої "люльки".
Завалилося те, що побудовано в 1992-1999 роках.
В Анталії багато будинків висотою в 16 і 20 поверхів.
В минулому році - коли приїджджала в Анталію делегація архітекторів та будівельників з України та оглядали будівельні майданчики - всі вчені та з реалізованими проєктами - я запитував - чому будинки будуються саме так (я в Ураїні такого не бачив):
- котлован. В ньому - величезна готується плита за висотою в 1 чи більше метр з багатьма шарами арматури. Все те заливається безперервно бетоном - одна за однойю машина-бетоновоз.
- гонять вверх колонни та перекриття - послідовно.
А вже керімічну цеглу використовують як заповнювач.
То вони сказали мені, що то сама правильна технологія, тому що просто цегляні стіни ("несущие") - вмить тріскаються та вже не виконують свою функцію, а так залізобетонний каркас - то найкраще.
Зараз в Анталії +26. Так і буде щодня до Нового року.
Не хворійте. Я пішов гуляти вздовж Середземного моря.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Сер 04 лис, 2020 13:35
Можна там купляти собі квартиру?
Ви даєте гарантію 100%, що не обвалиться при черговому землетрусі?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
|