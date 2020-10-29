Додано: Сер 04 лис, 2020 12:37

В Ізмірі майже закінчили будівництво найвищого в Європі хмарочоса - заввишки 151 метр.

Вистояв. Хоча там загинув 1 робітник - злякався та намагався вистрибнути із робочої "люльки".

Завалилося те, що побудовано в 1992-1999 роках.

В Анталії багато будинків висотою в 16 і 20 поверхів.

В минулому році - коли приїджджала в Анталію делегація архітекторів та будівельників з України та оглядали будівельні майданчики - всі вчені та з реалізованими проєктами - я запитував - чому будинки будуються саме так (я в Ураїні такого не бачив):

- котлован. В ньому - величезна готується плита за висотою в 1 чи більше метр з багатьма шарами арматури. Все те заливається безперервно бетоном - одна за однойю машина-бетоновоз.

- гонять вверх колонни та перекриття - послідовно.

А вже керімічну цеглу використовують як заповнювач.

То вони сказали мені, що то сама правильна технологія, тому що просто цегляні стіни ("несущие") - вмить тріскаються та вже не виконують свою функцію, а так залізобетонний каркас - то найкраще.



Зараз в Анталії +26. Так і буде щодня до Нового року.

Не хворійте. Я пішов гуляти вздовж Середземного моря.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.