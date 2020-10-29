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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 820821822823
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:31

10 поверхів в сейсмічно небезпечній зоні можна?
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:37

В Ізмірі майже закінчили будівництво найвищого в Європі хмарочоса - заввишки 151 метр.
Вистояв. Хоча там загинув 1 робітник - злякався та намагався вистрибнути із робочої "люльки".
Завалилося те, що побудовано в 1992-1999 роках.
В Анталії багато будинків висотою в 16 і 20 поверхів.
В минулому році - коли приїджджала в Анталію делегація архітекторів та будівельників з України та оглядали будівельні майданчики - всі вчені та з реалізованими проєктами - я запитував - чому будинки будуються саме так (я в Ураїні такого не бачив):
- котлован. В ньому - величезна готується плита за висотою в 1 чи більше метр з багатьма шарами арматури. Все те заливається безперервно бетоном - одна за однойю машина-бетоновоз.
- гонять вверх колонни та перекриття - послідовно.
А вже керімічну цеглу використовують як заповнювач.
То вони сказали мені, що то сама правильна технологія, тому що просто цегляні стіни ("несущие") - вмить тріскаються та вже не виконують свою функцію, а так залізобетонний каркас - то найкраще.

Зараз в Анталії +26. Так і буде щодня до Нового року.
Не хворійте. Я пішов гуляти вздовж Середземного моря.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:35

  akurt написав:В Ізмірі майже закінчили будівництво найвищого в Європі хмарочоса - заввишки 151 метр.

Можна там купляти собі квартиру?
Ви даєте гарантію 100%, що не обвалиться при черговому землетрусі?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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