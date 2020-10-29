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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 820821822823
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:31

10 поверхів в сейсмічно небезпечній зоні можна?
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:37

В Ізмірі майже закінчили будівництво найвищого в Європі хмарочоса - заввишки 151 метр.
Вистояв. Хоча там загинув 1 робітник - злякався та намагався вистрибнути із робочої "люльки".
Завалилося те, що побудовано в 1992-1999 роках.
В Анталії багато будинків висотою в 16 і 20 поверхів.
В минулому році - коли приїджджала в Анталію делегація архітекторів та будівельників з України та оглядали будівельні майданчики - всі вчені та з реалізованими проєктами - я запитував - чому будинки будуються саме так (я в Ураїні такого не бачив):
- котлован. В ньому - величезна готується плита за висотою в 1 чи більше метр з багатьма шарами арматури. Все те заливається безперервно бетоном - одна за однойю машина-бетоновоз.
- гонять вверх колонни та перекриття - послідовно.
А вже керімічну цеглу використовують як заповнювач.
То вони сказали мені, що то сама правильна технологія, тому що просто цегляні стіни ("несущие") - вмить тріскаються та вже не виконують свою функцію, а так залізобетонний каркас - то найкраще.

Зараз в Анталії +26. Так і буде щодня до Нового року.
Не хворійте. Я пішов гуляти вздовж Середземного моря: хочу в день оглянути новий компекс на першій лінії - народ вже заселяється - там найдешевші квартири по 350 000 доларів...
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Востаннє редагувалось akurt в Сер 04 лис, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:35

  akurt написав:В Ізмірі майже закінчили будівництво найвищого в Європі хмарочоса - заввишки 151 метр.

Можна там купляти собі квартиру?
Ви даєте гарантію 100%, що не обвалиться при черговому землетрусі?
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 08:30

Надо же... Топик-стартер ветки не ожидал... 1 000 000 просмотров ветки!!!
Зображення
А согласитесь: тема покупки для себя - любимого - квартиры, а не ж/б параллелепипеда или закапывания нахомяченного под грушей с непонятной перспективой - интересна...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 08:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:1 000 000 просмотров ветки!!!

Популярность ветки частично обеспечена за счёт людей который приходят чтобы сказать как им не нравится турецкая недвижимость :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 08:59

Я реально вдячний всім форумчанам за щоденну підтримку цієї гілки в ТОП розділу "Ринок нрухомості".
Придумавши її в квітні 2018 року, я НЕ очікував, що вона набере 1 000 000 переглядів.
Більш того, наступного дня після створення я її хотів видалити.
Але несподівано єдин пан її підтримав, можливості видалення з технічних причин цього форуму вже не було - та вона залишилася.

Давайте будемо чесними: як би мене тут не топтали ногами та не звинувачували у всіх Восьми смертних гріхах - майже щодня форумчани отримують корисну інформацію. Це моє видення сьогодення. Я його бачу саме так.
Бажання людини "Знайти місце під солнцем" непероборне.
Марк Твен, здається, написав: "Подорожуйте - це єдине, що у вас не можна відібрати!"

Так ось, станом на сьогодні де ви можете вибрати собі житло, куди ви взагалі можете попасти:

Туреччина - без обмежень.
Албанія - без обмежень (саме за цю країну весь час "рулив" один легінь, який за останні 50 років далі Білої Церкви не виїзджав, "рулив" але сам собі в Болгарї не купив і нічого вже не купить);
Болгарія - з 1 жовтня потрібно ПЛР тест (саме в цій країні піонЕром ще при живому В.В. Щербицькому (!!!) був інший завзятий дописувач гілки. Але після того в Болгарії більше не був і ніколи вже не буде.)
Хорватія – потрібно бронювання житла і ПЛР тест. Дуже дорога країна, але саме там любить відпочивати - покинувши - можливо, вже назавжди - свою квартиру в Аліканте (Іспанія), куплену за 74 000 ойро, моя приятельниця.
Чорногорія - дозволено без обмежень резидентам України (громадянам України та іноземцям з посвідкою на проживання в Україні), які проживають, або останні 15 днів до моменту в’їзду в Чорногорію перебували в Україні, або іншій країні “зеленого” списку Чорногорії. Саме там вже років 6 мешкають діти мого кума.
Північна Македонія - без обмежень. Класна країна. Правда, моря там немає і не було...
Сербія - Громадяни України, які в’їжджають з Болгарії, Північної Македонії, Румунії та Хорватії, зобов’язані мати сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту. Класна країна. Правда, моря там немає і не було...
Білорусь - закрито повністю кордони.
Велика Британія - необхідна віза і 14 днів карантину. Діти приятеля, які там живуть і багато років там працюють, так і не можуть купити собі більше за площею житло - вже третій місяць іде перевірка фінансового стану та джерел надходження коштів.

Ну що, вибираємо?
Востаннє редагувалось akurt в Чет 05 лис, 2020 09:13, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:08

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  vitaliy_berdinskikh написав:Популярность ветки частично обеспечена за счёт людей который приходят чтобы сказать как им не нравится турецкая недвижимость

Да ладно, не нравиться, давай сравним то что построил КГС в Киеве и то что построил крупнейший застройщик Анталии в последнии годы?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:11

  akurt написав:Надо же... Топик-стартер ветки не ожидал... 1 000 000 просмотров ветки!!!
Зображення
А согласитесь: тема покупки для себя - любимого - квартиры, а не ж/б параллелепипеда или закапывания нахомяченного под грушей с непонятной перспективой - интересна...

То Вам подарунок долі до проф. свята.
Чекаємо гіперлуп "Крижопіль-Анталія"

День железнодорожника Украины был назначен на 4 ноября, поскольку в этот день в 1861 году на территорию страны привезли первый поезд из Австро-Венгрии. Он назывался “Ярослав”.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1900914- ... iznichnika
Буровик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:19

  BIGor написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Популярность ветки частично обеспечена за счёт людей который приходят чтобы сказать как им не нравится турецкая недвижимость

Да ладно, не нравиться, давай сравним то что построил КГС в Киеве и то что построил крупнейший застройщик Анталии в последнии годы?


Это интересная идея. Только зачем это сравнивать? И еще неизвестно кто победит.
Вроде Переходящий красный вымпел победителя социалистического соревнования уже отменен.

Самый интересный вопрос - А ЧТО ТАКОЕ ПОСТРОИЛ КГС В КИЕВЕ: набор железобетонных параллелепипедов, которые по непонятной причине называют украинцы "квартира"? Я что-то не припомню стран в мире, где Застройщик продает железобетонные параллелепипеды. Продают ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ, а не заводские цеха, в которых расположены пустые места, в которых теоретически можно самому построить/создать квартиру.

А речь же о другом вообще-то: где сегодня средний по доходам человек может найти себе за деньги малые место под солнцем?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:37

  akurt написав:Я реально вдячний всім форумчанам за щоденну підтримку цієї гілки в ТОП розділу "Ринок нрухомості".
Придумавши її в квітні 2018 року, я НЕ очікував, що вона набере 1 000 000 переглядів.
Більш того, наступного дня після створення я її хотів видалити.
Але несподівано єдин пан її підтримав, можливості видалення з технічних причин цього форуму вже не було - та вона залишилася.

Давайте будемо чесними: як би мене тут не топтали ногами та не звинувачували у всіх Восьми смертних гріхах - майже щодня форумчани отримують корисну інформацію. Це моє видення сьогодення. Я його бачу саме так.
Бажання людини "Знайти місце під солнцем" непероборне.
Марк Твен, здається, написав: "Подорожуйте - це єдине, що у вас не можна відібрати!"

Так ось, станом на сьогодні де ви можете вибрати собі житло, куди ви взагалі можете попасти:

Туреччина - без обмежень.
Албанія - без обмежень (саме за цю країну весь час "рулив" один легінь, який за останні 50 років далі Білої Церкви не виїзджав, "рулив" але сам собі в Болгарї не купив і нічого вже не купить);
Болгарія - з 1 жовтня потрібно ПЛР тест (саме в цій країні піонЕром ще при живому В.В. Щербицькому (!!!) був інший завзятий дописувач гілки. Але після того в Болгарії більше не був і ніколи вже не буде.)
Хорватія – потрібно бронювання житла і ПЛР тест. Дуже дорога країна, але саме там любить відпочивати - покинувши - можливо, вже назавжди - свою квартиру в Аліканте (Іспанія), куплену за 74 000 ойро, моя приятельниця.
Чорногорія - дозволено без обмежень резидентам України (громадянам України та іноземцям з посвідкою на проживання в Україні), які проживають, або останні 15 днів до моменту в’їзду в Чорногорію перебували в Україні, або іншій країні “зеленого” списку Чорногорії. Саме там вже років 6 мешкають діти мого кума.
Північна Македонія - без обмежень. Класна країна. Правда, моря там немає і не було...
Сербія - Громадяни України, які в’їжджають з Болгарії, Північної Македонії, Румунії та Хорватії, зобов’язані мати сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту. Класна країна. Правда, моря там немає і не було...
Білорусь - закрито повністю кордони.
Велика Британія - необхідна віза і 14 днів карантину. Діти приятеля, які там живуть і багато років там працюють, так і не можуть купити собі більше за площею житло - вже третій місяць іде перевірка фінансового стану та джерел надходження коштів.

Ну що, вибираємо?

Єгипет можна в список включити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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