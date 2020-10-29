Додано: Чет 05 лис, 2020 08:59

Я реально вдячний всім форумчанам за щоденну підтримку цієї гілки в ТОП розділу "Ринок нрухомості".

Придумавши її в квітні 2018 року, я НЕ очікував, що вона набере 1 000 000 переглядів.

Більш того, наступного дня після створення я її хотів видалити.

Але несподівано єдин пан її підтримав, можливості видалення з технічних причин цього форуму вже не було - та вона залишилася.



Давайте будемо чесними: як би мене тут не топтали ногами та не звинувачували у всіх Восьми смертних гріхах - майже щодня форумчани отримують корисну інформацію. Це моє видення сьогодення. Я його бачу саме так.

Бажання людини "Знайти місце під солнцем" непероборне.

Марк Твен, здається, написав: "Подорожуйте - це єдине, що у вас не можна відібрати!"



Так ось, станом на сьогодні де ви можете вибрати собі житло, куди ви взагалі можете попасти:



Туреччина - без обмежень.

Албанія - без обмежень (саме за цю країну весь час "рулив" один легінь, який за останні 50 років далі Білої Церкви не виїзджав, "рулив" але сам собі в Болгарї не купив і нічого вже не купить);

Болгарія - з 1 жовтня потрібно ПЛР тест (саме в цій країні піонЕром ще при живому В.В. Щербицькому (!!!) був інший завзятий дописувач гілки. Але після того в Болгарії більше не був і ніколи вже не буде.)

Хорватія – потрібно бронювання житла і ПЛР тест. Дуже дорога країна, але саме там любить відпочивати - покинувши - можливо, вже назавжди - свою квартиру в Аліканте (Іспанія), куплену за 74 000 ойро, моя приятельниця.

Чорногорія - дозволено без обмежень резидентам України (громадянам України та іноземцям з посвідкою на проживання в Україні), які проживають, або останні 15 днів до моменту в’їзду в Чорногорію перебували в Україні, або іншій країні “зеленого” списку Чорногорії. Саме там вже років 6 мешкають діти мого кума.

Північна Македонія - без обмежень. Класна країна. Правда, моря там немає і не було...

Сербія - Громадяни України, які в’їжджають з Болгарії, Північної Македонії, Румунії та Хорватії, зобов’язані мати сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту. Класна країна. Правда, моря там немає і не було...

Білорусь - закрито повністю кордони.

Велика Британія - необхідна віза і 14 днів карантину. Діти приятеля, які там живуть і багато років там працюють, так і не можуть купити собі більше за площею житло - вже третій місяць іде перевірка фінансового стану та джерел надходження коштів.



Ну що, вибираємо?

Востаннє редагувалось akurt в Чет 05 лис, 2020 09:13, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.