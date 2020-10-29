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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:31
10 поверхів в сейсмічно небезпечній зоні можна?
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:37
В Ізмірі майже закінчили будівництво найвищого в Європі хмарочоса - заввишки 151 метр.
Вистояв. Хоча там загинув 1 робітник - злякався та намагався вистрибнути із робочої "люльки".
Завалилося те, що побудовано в 1992-1999 роках.
В Анталії багато будинків висотою в 16 і 20 поверхів.
В минулому році - коли приїджджала в Анталію делегація архітекторів та будівельників з України та оглядали будівельні майданчики - всі вчені та з реалізованими проєктами - я запитував - чому будинки будуються саме так (я в Ураїні такого не бачив):
- котлован. В ньому - величезна готується плита за висотою в 1 чи більше метр з багатьма шарами арматури. Все те заливається безперервно бетоном - одна за однойю машина-бетоновоз.
- гонять вверх колонни та перекриття - послідовно.
А вже керімічну цеглу використовують як заповнювач.
То вони сказали мені, що то сама правильна технологія, тому що просто цегляні стіни ("несущие") - вмить тріскаються та вже не виконують свою функцію, а так залізобетонний каркас - то найкраще.
Зараз в Анталії +26. Так і буде щодня до Нового року.
Не хворійте. Я пішов гуляти вздовж Середземного моря: хочу в день оглянути новий компекс на першій лінії - народ вже заселяється - там найдешевші квартири по 350 000 доларів...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 04 лис, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Сер 04 лис, 2020 13:35
Можна там купляти собі квартиру?
Ви даєте гарантію 100%, що не обвалиться при черговому землетрусі?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 05 лис, 2020 08:30
Надо же... Топик-стартер ветки не ожидал... 1 000 000 просмотров ветки!!!
А согласитесь: тема покупки для себя - любимого - квартиры, а не ж/б параллелепипеда или закапывания нахомяченного под грушей с непонятной перспективой - интересна...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Чет 05 лис, 2020 08:48
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Популярность ветки частично обеспечена за счёт людей который приходят чтобы сказать как им не нравится турецкая недвижимость
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 05 лис, 2020 08:59
Я реально вдячний всім форумчанам за щоденну підтримку цієї гілки в ТОП розділу "Ринок нрухомості".
Придумавши її в квітні 2018 року, я НЕ очікував, що вона набере 1 000 000 переглядів.
Більш того, наступного дня після створення я її хотів видалити.
Але несподівано єдин пан її підтримав, можливості видалення з технічних причин цього форуму вже не було - та вона залишилася.
Давайте будемо чесними: як би мене тут не топтали ногами та не звинувачували у всіх Восьми смертних гріхах - майже щодня форумчани отримують корисну інформацію. Це моє видення сьогодення. Я його бачу саме так.
Бажання людини "Знайти місце під солнцем" непероборне.
Марк Твен, здається, написав: "Подорожуйте - це єдине, що у вас не можна відібрати!"
Так ось, станом на сьогодні де ви можете вибрати собі житло, куди ви взагалі можете попасти:
Туреччина - без обмежень.
Албанія - без обмежень (саме за цю країну весь час "рулив" один легінь, який за останні 50 років далі Білої Церкви не виїзджав, "рулив" але сам собі в Болгарї не купив і нічого вже не купить);
Болгарія - з 1 жовтня потрібно ПЛР тест (саме в цій країні піонЕром ще при живому В.В. Щербицькому (!!!) був інший завзятий дописувач гілки. Але після того в Болгарії більше не був і ніколи вже не буде.)
Хорватія – потрібно бронювання житла і ПЛР тест. Дуже дорога країна, але саме там любить відпочивати - покинувши - можливо, вже назавжди - свою квартиру в Аліканте (Іспанія), куплену за 74 000 ойро, моя приятельниця.
Чорногорія - дозволено без обмежень резидентам України (громадянам України та іноземцям з посвідкою на проживання в Україні), які проживають, або останні 15 днів до моменту в’їзду в Чорногорію перебували в Україні, або іншій країні “зеленого” списку Чорногорії. Саме там вже років 6 мешкають діти мого кума.
Північна Македонія - без обмежень. Класна країна. Правда, моря там немає і не було...
Сербія - Громадяни України, які в’їжджають з Болгарії, Північної Македонії, Румунії та Хорватії, зобов’язані мати сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту. Класна країна. Правда, моря там немає і не було...
Білорусь - закрито повністю кордони.
Велика Британія - необхідна віза і 14 днів карантину. Діти приятеля, які там живуть і багато років там працюють, так і не можуть купити собі більше за площею житло - вже третій місяць іде перевірка фінансового стану та джерел надходження коштів.
Ну що, вибираємо?
Востаннє редагувалось akurt в Чет 05 лис, 2020 09:13, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Чет 05 лис, 2020 09:08
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Чет 05 лис, 2020 09:11
То Вам подарунок долі до проф. свята.
Чекаємо гіперлуп "Крижопіль-Анталія"
День железнодорожника Украины был назначен на 4 ноября, поскольку в этот день в 1861 году на территорию страны привезли первый поезд из Австро-Венгрии. Он назывался “Ярослав”.
Додано: Чет 05 лис, 2020 09:19
Это интересная идея. Только зачем это сравнивать? И еще неизвестно кто победит.
Вроде Переходящий красный вымпел победителя социалистического соревнования уже отменен.
Самый интересный вопрос - А ЧТО ТАКОЕ ПОСТРОИЛ КГС В КИЕВЕ: набор железобетонных параллелепипедов, которые по непонятной причине называют украинцы "квартира"? Я что-то не припомню стран в мире, где Застройщик продает железобетонные параллелепипеды. Продают ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ, а не заводские цеха, в которых расположены пустые места, в которых теоретически можно самому построить/создать квартиру.
А речь же о другом вообще-то: где сегодня средний по доходам человек может найти себе за деньги малые место под солнцем?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Чет 05 лис, 2020 09:37
Єгипет можна в список включити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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